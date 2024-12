Kós Hubert 25 ezer dollárt bukott, és fáj neki a hajszálon múló világcsúcs

Egészen elképesztő világcsúcshalmozás zajlott a Duna Arénában a rövidpályás vb-n, amelyen összesen 30 világrekord született, ami a valaha volt legtöbb. Kicsit bánhatjuk, hogy nem lett belőle 31, mert az utolsó napon Kós Hubert mindössze két századra volt Mitchell Larkin rekordjától – a magyar klasszis 1:45,45 perces idővel lett világbajnok, az ausztrál 2015-ben 1:45,43-at repesztett.

Kós Hubert volt a Duna Aréna magyar hőse a vb zárónapján. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– A két század azért fáj egy picikét, de itt most a győzelemről szólt minden, és ez sikerült – fogalmazott Kós Hubert a győzelme után a Duna Arénában. – Nem gondoltam, hogy ilyen közel tudok kerülni a világcsúcshoz. Verseny előtt nem tartottam reálisnak, aztán hirtelen azzá vált az utolsó ötven méteren. Addig fogok őrlődni miatta, amíg meg nem lesz, legközelebb már azért is mehetek. A századok most nem álltak mellettem a vb-n, itt most a kettőn múlt a világcsúcs, 100 háton meg hármon, hogy az ezüstből arany legyen, de remélem, az élet egyszer majd visszaadja.

Anyagi vonzata is van annak a hiányzó két századnak: Kós a világbajnoki címmel tízezer dolláros pénzdíjat kap a World Aquaticstól, de a világszövetség további 25 ezret is fizetett volna neki, ha a világcsúcs is megvan. Ez most elúszott, de Kós ezzel nem foglalkozik.

– Tavaly világbajnok voltam Japánban, idén olimpiai bajnok Párizsban, de az nagyon hiányzott, hogy hazai pályán, a magyarok előtt tudjak nyerni, ami hatalmas élmény volt – árulta el, hogy mi az igazán fontos neki. – Azt éreztem, hogy ez az én időm, az én pillanatom, a fő számom, amire készültem. Nem sok lehetősége van az embernek arra, hogy valami ilyesmit csináljon, én pedig most kihasználtam.

Kós Hubert: Sokan nem jöttek el, de ha mindenki itt van, akkor is én nyerek

Mint elmondta, a szülei egész héten a helyszínen izgultak érte, a dobogó tetejéről is őket kereste a szemével a lelátón.

– Ez a sport szépsége, a szurkolóknak és a családnak boldogságot adni, remélem, hogy karácsony előtt mindenkinek adhattam egy jó kis ajándékot – jegyezte meg a 21 éves klasszis.

Kós Hubert tavaly januárban költözött ki az Egyesült Államokba, hogy a legendás edző, a Michael Phelpset is felkészítő Bob Bowman irányításával készüljön. Az amerikai találta ki, hogy a korábban idehaza vegyesúszóként elkönyvelt Kósnak a hátúszásra kellene koncentrálnia, és azóta 200 méteren nagy medencés világbajnok volt tavaly Fukuokában, idén olimpiai bajnok Párizsban és most rövidpályás vb-győztes Budapesten.

Kós Hubert a hátúszás királya. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– Sokat erősödtem a tavalyi fukuokai vb óta, most már kétévnyi munka van mögöttem Bob Bowmannel, nem csak fél év – mondta erről. – Tökéletes volt ez az év. Amit kitűztem magamnak célt, azt el is értem. Nehéz volt ez a fél év az olimpia után, nem volt könnyű megint beleállni a munkába, láttuk, hogy sokan nem is jöttek most el a vb-re. De én úgy dolgoztam, hogy ha mindenki itt lett volna, ha az összes úszó feláll a rajtkőre, akkor is én nyertem volna.

– A sport arról szól, hogy minden egyes nap le kell menni edzeni, és sokszor nagyon fáj a reggel hat órás vízbe csobbanás, de ezekért a pillanatokért megéri – zárta szavait.

Magyarország hatodik rövidpályás világbajnoka lett Kós Hubert, előtte csak Szabados Béla, Hosszú Katinka, Gyurta Dániel, Bernek Péter és most szombaton Sárkány Zalán tudta elérni ezt a sikert. A magyar csapat két-két arany- és ezüstéremmel zárta a budapesti vb-t.