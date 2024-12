Kós Hubert világbajnok, de két századmásodperc miatt bosszankodhat

Kós Hubert teljesítményére eddig sem lehetett panasz a hazai világbajnokságon, hiszen 50 és 100 háton is az összes úszásával megjavította az országos rekordot, utóbbiban pedig ezüstérmet szerzett. A nagy durranást azonban a 200 méterre tartogatta, amelynek nagy medencében világ- és olimpiai bajnoka. Az előzmények biztatóak voltak: országos csúccsal és messze a legjobb idővel jutott be a döntőbe, csaknem két és fél másodperccel előzte meg a másodikat. De az érmeket a döntőben osztják ki, és néha nem is olyan könnyű a papírformát valóra váltani.

Kós Hubert óriási fölénnyel lett világbajnok Budapesten. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ez viszont nem az az este volt, amikor ez gondot okozhatott. Az edzője, Bob Bowman előre megígérte, hogy Kós 200 háton mutatja majd a legszebb arcát a budapesti vb-n, és így is lett. A magyar úszó rögtön az elején az élre állt és rajt-cél győzelmet aratott, egy pillanatig sem forgott veszélyben a sikere, a második helyezett olasz Lorenzo Mora majdnem 3,5 másodpercet kapott tőle.

Kós győztes ideje 1:45,45 perc lett, ami újabb országos csúcs (a nyolcadik neki a vb-n), Európa-csúcs, egyúttal világbajnoki rekord. És mindössze két századmásodpercen múlt a világcsúcs, amit az ausztrál Mitchell Larkin tart 2015 óta (1:45,43).

A 21 éves klasszis a medencéből kiszállva, mintha el sem fáradt volna teljesen, nem kapkodott a levegőért, és kiélvezte, ahogy a Duna Aréna közönsége tombolva ünnepli a győzelmét.

A hatodik magyar rövidpályás világbajnok Kós Hubert

Kós Hubert a magyar csapat második aranyát, és összességében a negyedik dobogós helyezését szerezte meg. Korábban Sárkány Zalán volt világbajnok 800 gyorson, a 4×200 méteres női gyorsváltónak volt egy ezüstje és Kósnak egy második helye 100 háton. Magyarország hatodik rövidpályás világbajnoka lett Kós Hubert, előtte csak Szabados Béla, Hosszú Katinka, Gyurta Dániel, Bernek Péter és most szombaton Sárkány Zalán tudta elérni ezt a sikert.