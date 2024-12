Te jó ég, mit úsztak a magyar lányok! Ezüstérmes a gyorsváltó a budapesti vb-n

Erre aligha számítottak sokan, hiszen a fiatal magyar váltó a hatodik idővel jutott be a döntőbe. A lányok még viccelődtek is azzal, hogy majd este világcsúcsot úsznak, de mindez hirtelen szinte valósággá vált. A magyar váltó nagyon bekezdett, Pádár Nikolett és Ugrai Panna vezetésével féltávnál világcsúcs részidőn belül, elsőként váltott, majd Molnár Dóra ugyan visszacsúszott a harmadik helyre, de Ábrahám Minna szenzációs úszással a második helyre jött be. Csak az amerikaiak tudták megelőzni a mieinket, és ők végül valóban új világcsúccsal, 7:30,13 perces idővel győztek.

A magyar lányok óriási országos csúccsal lettek ezüstérmesek Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az ezüstérmes magyar váltó pedig óriási magyar rekordot repesztett. A 7:33,39-es idő csaknem hat másodperccel jobb a tíz évvel ezelőtt, a 2014-es dohai vb-n úszott országos csúcsnál (7:39,21), amihez akkor a top formában lévő Hosszú Katinka kellett Kapás Boglárka, Verrasztó Evelyn és Jakabos Zsuzsanna mellett. Mostantól Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra, Ábrahám Minna tartja az új magyar csúcsot, világbajnoki ezüstérmesként.

Kétségkívül övék a jövő: Ugrai 20, Molnár 18, Pádár 18, Ábrahám ugyancsak 18 éves.

A váltó a magyar küldöttség második érmét szerezte a budapesti vb-n, korábban Kós Hubert ugyancsak második volt 100 méter háton.

Kós Hubert már megint országos csúcsot úszott

Ötből öt. Kós Hubert az ötödik úszásával az ötödik országos csúcsot úszta a budapesti vb-n. Korábban 100 méteres hátúszásban Bohus Richárd rekordját döntötte meg az előfutamban, aztán a középdöntőben és a döntőben már a saját csúcsait faragta tovább, a vége ezüstérem lett. Aztán csütörtökön úgy kezdte meg a szereplését 50 háton, hogy megdöntötte Milák Kristóf magyar csúcsát, majd a középdöntőben újra javított, első magyarként került 23 másodperc alá. Kós 22,85 másodperces idejével a hetedik helyen jutott be a szám pénteki döntőjébe.

– Tudtam, hogy ha döntőbe akarok jutni, akkor mindenképpen be kell mennem huszonhárom másodperc alá, mert nagyon szoros a mezőny. Holnap még vár rám délelőtt a száz pillangó is, ami kérdőjeles – fogalmazott Kós a vegyes zónában.

Elmondta, hogy előzetesen az 50 háton és a 100 pillangón való esélyeit hasonlónak érezte, de a fókusza egyértelműen a fő számán, a 200 háton van, amelyben majd szombaton kezdi meg a szereplését.

Márton Richárd nyolcadik, Sárkány Zalán hatodik a döntőben

Milák nem indult el a világbajnokságon, ahogy a párizsi olimpián őt nagy medencében legyőző Léon Marchand sem, nélkülük pedig Ilya Kharun uralta a mezőnyt, aki az ötkarikás játékokon a bronzérmet csípte meg a két klasszis mögött. A kanadai világbajnoki rekorddal (1:48,24) győzött, Márton Richárd viszont nem tudott a dobogó közelébe férkőzni, végig a nyolcadik helyen haladt, ott is zárt 1:51,48 perces idővel.

Sárkány Zalán hatodik lett a döntőben 400 gyorson Fotó: MTI/Illyés Tibor

A 400 méteres gyorsúszás döntőjében Sárkány Zalán elmaradt a délelőtti idejétől, és 3:38,59 perces idővel a hatodik helyet szerezte meg. Peches volt a női 50 méteres hátúszás elődöntőjében Komoróczy Lora Fanni, aki 26,27 másodperces idővel a futama hatodik helyén végzett, összesítésben viszont a tizedik helyen kiesett, mindössze kettő századmásodperc választotta el a döntőt érő nyolcadik helytől.

A férfiak 100 méteres vegyesúszásának elődöntőjében Andor Benedek 53,73 másodperces idővel az utolsó, 16. helyen végzett.

Summer McIntosh újabb világcsúcsa a Duna Arénában

A budapesti vb egyik legnagyobb sztárja Summer McIntosh, aki a keddi nyitónapon világcsúccsal győzött 400 gyorson, most pedig 200 pillangón is világrekordot úszott, amiért járt neki az újabb 25 ezer dolláros különdíj, persze az aranyérem mellé.

Világcsúcsot úszott az amerikai Gretchen Walsh is, és ő sem az elsőt a budapesti vb-n, hanem már a harmadikat! Walsh kedden 50 pillangón már az előfutamban rekordot döntött, aztán a fináléban tovább javította azt. Ezúttal a 100 vegyes középdöntőjében repesztett 55,71 másodperces világrekordot.