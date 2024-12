Sárkány Zalán vb-aranya a válasz a magyar úszóedzők kritikusainak

Abban az ölelésben minden benne volt. Sárkány Zalán – miután a saját országos csúcsát négy másodperccel megjavítva megszerezte az aranyérmet 800 méteres gyorsúszásban a budapesti vb-n – egy embernek különösen hálás volt a Duna Arénában. Szokolai László volt az, akihez odament, és magához szorította őt.

Sárkány Zalán világbajnok lett a szülővárosában, Budapesten. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sárkány Zalán mindössze az ötödik magyar világbajnok úszó lett rövid pályán Hosszú Katinka, Gyurta Dániel, Bernek Péter és Szabados Béla után, tehát idehaza ritkán látott bravúrt vitt véghez. A 21 éves úszó sikere főleg abban a tekintetben érdekes, ha párhuzamba állítjuk a Párizsban olimpiai bajnok Kós Hubert történetével.

Mindketten tavaly januárban mentek ki az Egyesült Államokba tanulni és persze úszni, hiszen ezt a világ leghíresebb edzője, a legendás Michael Phelpset is felkészítő Bob Bowman csapatában tehették meg az Arizonai Egyetemen. Idén tavasszal mindketten főszereplői voltak az amerikai egyetemi bajnoki cím megszerzésének, ami Bowman edzői karrierjében is fontos mérföldkő volt.

Kós már bő fél évvel az amerikai kaland megkezdése után nagy sikert aratott, a 2023-as fukuokai világbajnokságon győzött 200 méteres hátúszásban. Bowman találta ki, hogy az itthon vegyesúszóként elkönyvelt – Magyarovits Zoltán vezetésével Európa-bajnoki címet szerző és juniorvilágcsúcsot úszó – tehetségnek inkább a hátúszásra kellene fókuszálnia. Bejött a húzás, Kós nemcsak a vb-n, hanem idén a párizsi olimpián is nyert 200 háton.

Ekkor kezdtek felerősödni azok a hangok , miszerint a magyar úszóedzők már nem elég jók. Merthogy Kós amerikai hatásra nyerte meg az olimpiát, azelőtt Hosszú Katinka Dave Salóval szerezte az első vb-aranyát, aztán Shane Tusup irányításával jutott fel a csúcsra, Milák Kristóf pedig éppen mintha megtagadta volna az edzőjét, Virth Balázst.

Sárkány Zalán is Amerikában tanul, de magyar edzőnek hálás

És akkor most itt van Sárkány Zalán, aki rácáfol arra, hogy magyar edzővel nem lehet megszerezni azt a bizonyos pluszt, ami a nagy győzelmekhez kell. Ő ugyanis a nyáron nem követte Bob Bowmant, miután az amerikai edző Texas felé vette az irányt.

– Tudni kell, hogy én nemcsak Bowman irányításával készültem, hosszútávszóként volt egy másik edzőm is, Logan Hirka. Talán ezért sem kerültem annyira Bowman hatása alá, hogy vakon kövessem, pedig lett volna lehetőségem rá – árulta el lapunknak Sárkány.

Ő is folytatta a tanulmányait az Egyesült Államokban, de Kóssal ellentétben az ősszel már nem Bowman új csapatában, Texasban, hanem az Indianai Egyetemen. Sárkány felváltva készül kint és itthon. Idehaza Szokolai László irányításával, és a pályafutásában az áttörést jelentő világbajnoki címet az ő munkája eredményének tartja.

Sárkány Zalánt ünnepelte a Duna Aréna közönsége. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– Amióta Laci bával készülök, valami jó értelemben elgurult bennem – fogalmazott Sárkány. – Olyan jött ki belőlem, amiről azt sem tudtam, hogy képes vagyok rá. Hogy sikerült lángra lobbantani ezt a tüzet, azt Laci bának köszönhettem. Még ha kint is készültem, akkor is ő volt az, aki megadta az alapokat, és alig várom a felkészülésemet vele jövőre, mert hihetetlen lesz, ha ezt meg tudjuk ismételni valamikor.

Szokolai László úszói idén elképesztő sikereket arattak

Sárkány Zalán medencében a hosszabb távú gyorsúszószámokban érdekelt, ami mellett nyílt vízen is versenyez, így kézenfekvő volt, hogy Szokolai Lászlóval készüljön, amikor nem az Egyesült Államokban tartózkodik, hiszen nála edzett hasonló profillal Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is. A három úszó és az edző nagyszerű csapatot alkottak az olimpiai felkészülés idején, Sárkány is rengeteget fejlődött ebben az időszakban, egymás után döntötte meg az egyéni csúcsait, 800 gyorson például már Szokolai vezetésével állított fel új, rövid pályás országos rekordot, amit most a vb-n javított tovább aranyat érően.

Szokolai veszprémi csodacsapata idén páratlan sikereket ért el. Rasovszky nyílt vízen történelmi világbajnoki címet szerzett tíz kilométeren Dohában, majd a párizsi olimpián is megnyerte a számot, Betlehem pedig bronzérmes lett mögötte. Sárkány révén pedig most újabb világbajnoki címben játszott fontos szerepet az edző.

Az olimpia után feloszlott a nyerő felállás, Rasovszky a Fradi úszócsapatába igazolt, Betlehem az Egyesült Államok felé vette az irányt, de néhány hónap után ott is hagyta az amerikai egyetemet, és szintén az FTC-ben készül. Sárkány viszont marad Szokolai mellett.

Abban az ölelésben ez is benne volt.