Már Michael Phelps is tudja, milyen a magyar Sárkány tüze

Két magyar úszó csatlakozott az ASU egyetemi csapatához januárban, amelyet Bob Bowman vezet, aki nélkül Michael Phelps aligha lett volna 23-szoros olimpiai bajnok. A tavalyi római Eb-n 200 vegyesen aranyérmes Kós Hubert mellett az idehaza eddig kevésbé ismert Sárkány Zalán is ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokban, ahol máris hüledeznek a teljesítménye láttán.

Sárkány Zalán Amerikában már Michael Phelps elismerését is kiérdemelte Fotó: Kovács Péter/Nemzeti sport

A gyorsúszásban a hosszabb távokra készülő Sárkány rögtön az első amerikai versenyén megdöntött egy 1984 óta, azaz 39 éve fennállt iskolai rekordot, 1000 yardon bő hét másodperccel javította meg Scott Brackett korábbi arizonai csúcsát. Másnap egy következő versenyen Sárkány újabb három tizedet faragott immáron a saját rekordjából, majd két hétre rá, február elején csaknem egy másodperccel jobbat úszott ennél is. Ez utóbbi csúcsdöntését, amelynek a végén 8:49,31-nél állt meg az óra, Michael Phelps is a helyszínen látta.

Michael Phelps és az életre szóló ökölpacsi

– Úgy tudom, hogy Phelps már legalább három éve nem járt az egyetemen, és épp most látogatott el támogatni a csapatot – árulta el lapunknak Sárkány Zalán. – Látta az én is úszásomat is, ami után odajött hozzám, és ökölpacsit adott, ami szuper érzés volt, hiszen ő egy élő legenda, kiskoromban nekem is a példaképem volt.

Sárkány 1000 yardon elért sikerei kétségkívül jól hangzanak, de az amerikai egyetemi viadalokon ez a táv nem tartozik a legfontosabbak közé, a nagy konferenciaversenyeken nem is szerepel a programban.

Ugyanakkor a Kőbánya SC-ben nevelkedett úszó nem állt meg itt a rekorddöntések sorában, február 10-én egy Las Vegas-i versenyen 1650 yardon is több mint egy másodperccel megjavította a korábbi ASU-csúcsot. Ez a szám szerepel majd a NCAA egyetemi bajnokság tavaszi döntőjében, és az idejével Sárkány rögtön a hetedik helyre került a 2022–2023-as idény országos rangsorában, az ASU konferenciájában, a Pac-12 divízióban pedig máris ő az első.

Amerikai stílus: „Business is not finished”

– Bob Bowman azért hívott ide, hogy erősítsem a csapatot a hosszabb távokon, ami eddig jól sikerült, de még a közelében sem járok azoknak az időknek, amelyekre képes lehetnék – jegyezte meg Zalán. – Bowman kedvenc szavajárása a „business is not finished”, a munkának még nincs vége, állandóan ezt mondogatja. Nagy hangsúlyt helyez a motivációra, minden edzés előtt kapunk egy papírt, amelyen ismertetik a feladatokat, és a hátulján van egy inspiráló idézet egy híres embertől. Apróságnak tűnhet, de hozzá tud adni a munkához.

Sárkány Zalán sikereit az ASU „Napördögök” nevű úszócsapata is ünnepli:

Az úszás mellett az egyetemen üzleti szakon tanuló Sárkánynak egy héten kilenc-tíz úszóedzése van, amit kiegészítenek a kondiedzések. Úgy érzi, hogy az állóképességet tekintve már két hónap alatt is sokat fejlődött Amerikában, valamint a technikáját is csiszolják, különös tekintettel a magyar úszók népbetegségére, a fordulókra.

– Különbség az edzések felépítésében van, otthon azt szoktam meg, hogy az egyes feladatok között egy-két percet pihenünk, ami itt nem jellemző – válaszolta kérdésünkre. – Minden sorozatot a meghatározott időintervallumon belül a leggyorsabban teljesíteni kell, aztán a határidő leteltekor nincs pihenés, egyből indul a következő gyakorlat. Volt már, hogy az olimpiai bajnok Chase Kalisz hajszolt, szólt, hogy ússzak erősebben, adjak bele mindent. Az úszok összetartanak, mert itt ez nemcsak egyéni, hanem csapatsport, nagyon fontos, hogy jól szerepeljünk az egyetemi bajnokságon, amihez mindenkire szükség van.

Sárkány tüze Los Angelesben lobbanhat lángra

Sárkány Zalán idehaza nyílt vízen is úszott, sőt tavaly tagja volt az öt kilométeren junior Európa-bajnok váltónak, a római felnőtt Eb-n pedig sokáig az éremért harcolt, és végül nyolcadik lett a hatalmas szélvihar miatt káoszba fulladt 25 kilométeres versenyen. Arizonában Sárkánynak nincs lehetősége nyílt vízen edzeni, ezért a medencés versenyeket helyezi a fókuszba, a világversenyeken 800 és 1500 gyorson mutathatja meg magát, amelyek a férfiaknál lyukas számaink, tavaly a budapesti vb-n egyikben sem volt döntősünk.