Embert gázolt a HÉV is

Embert gázolt a HÉV Budapest XIV. kerületében, a Szentmihályi út és a Kerepesi út kereszteződésében – adta hírül a Katasztrófavédelem.
A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik.
A helyszínre mentő is érkezett.
Mint ahogy arról beszámoltunk, a mai nap során két vasúti fővonalon is gázolás történt, ami nagyban nehezítette az eljutást Debrecen és Győr felé is.
