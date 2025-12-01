Embert gázolt a HÉV is

Embert gázolt a HÉV Budapest XIV. kerületében, a Szentmihályi út és a Kerepesi út kereszteződésében – adta hírül a Katasztrófavédelem.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik.

A helyszínre mentő is érkezett.

Mint ahogy arról beszámoltunk, a mai nap során két vasúti fővonalon is gázolás történt, ami nagyban nehezítette az eljutást Debrecen és Győr felé is.