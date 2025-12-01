Vasúti vészhelyzet: két fővonalon is gázolás történt, megbénult az ország

Hétfő délután két vonatgázolás is történt az ország különböző pontjain, ami jelentős fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. A Mávinform közlései szerint mind a győri, mind a záhonyi fővonalon korlátozások és késések alakultak ki.

Tatabányán a budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert.

A helyszínelés ideje alatt Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon lehet közlekedni, ami a győri fővonal teljes forgalmára hatással van.

Emiatt hosszabb menetidőre, útvonal-rövidítésekre és kimaradó elővárosi járatokra is számítani kell.

A záhonyi fővonalon, a Debrecen–Nyíregyháza szakaszon is baleset történt: a Nyíregyházáról 14.37-kor Debrecenbe induló személyvonat Bocskaikert közelében sodort el egy embert.

A helyszínelés idejére Apafa és Hajdúhadház között szintén csak egy vágányon zajlik a forgalom, ami késéseket és torlódásokat okoz a vonalon.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a várható menetidőkről, mert a késések mindkét érintett térségben akár a kora estig is elhúzódhatnak.