Vasúti vészhelyzet: két fővonalon is gázolás történt, megbénult az ország

A Mávinform közlése szerint hétfőn mind a győri, mind a záhonyi fővonalon vonatgázolás történt. Tatabányán a Savaria InterCity, Bocskaikert közelében pedig egy Debrecenbe tartó személyvonat ütött el egy embert, emiatt mindkét helyszínen csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, ami komoly késéseket és járatkimaradásokat okoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 16:20
Fotó: Fireeeee Forrás: Shutterstock
Hétfő délután két vonatgázolás is történt az ország különböző pontjain, ami jelentős fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. A Mávinform közlései szerint mind a győri, mind a záhonyi fővonalon korlátozások és késések alakultak ki.

Tatabányán a budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert. 

A helyszínelés ideje alatt Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon lehet közlekedni, ami a győri fővonal teljes forgalmára hatással van. 

Emiatt hosszabb menetidőre, útvonal-rövidítésekre és kimaradó elővárosi járatokra is számítani kell.

A záhonyi fővonalon, a Debrecen–Nyíregyháza szakaszon is baleset történt: a Nyíregyházáról 14.37-kor Debrecenbe induló személyvonat Bocskaikert közelében sodort el egy embert. 

A helyszínelés idejére Apafa és Hajdúhadház között szintén csak egy vágányon zajlik a forgalom, ami késéseket és torlódásokat okoz a vonalon.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a várható menetidőkről, mert a késések mindkét érintett térségben akár a kora estig is elhúzódhatnak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

                     
        
        
        

