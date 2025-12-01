Kiborult a HVG elemzésétől Magyar Péter, aki egyértelmű vereséget szenvedett novemberben Orbán Viktortól

Több ponton kritizálta Magyar Pétert és a Tisza Párt elmúlt hetekben mutatott teljesítményét a Hvg360 elemzése, amelynek szerzője már a címben egyértelművé tette: „A novembert Orbán nyerte a kockázatminimalizálásra törekvő Magyarral szemben.”

HVG-értékelés: már szerintük sem áll jól Magyar Péter és a Tisza Párt szénája (Forrás: Hír TV)

Az egyébként kormánykritikus, ellenzéki, balliberális lap hétfőn megjelent írása a Tisza elnökét láthatóan felbőszítette, Magyar nem sokkal a megjelenést követően a Facebookon közzétett poszt alatt kommentben reagált: „ez a cikk mehet az origóra és az indexre”. Ezután vitába szállt a szerzővel, aki megkérdezte Magyartól, hogy olvasta-e a teljes cikket. A pártelnök válaszában azt sérelmezte, hogy szerinte a HVG újságírója nem tekinti köztiszteletben álló személyeknek a Tisza képviselőjelöltjeit.

De nézzük, miért is lett ennyire ideges Magyar Péter?

A Hvg360 írása felidézte a politikai napirendet meghatározó legfontosabb novemberi eseményeket, azzal kezdve, hogy „az elmúlt hónap Orbán számára indult jól, nemcsak fogadta Donald Trump amerikai elnök, hanem komoly sikereket is tudott elérni, az amerikai szankciók alóli mentesség, a nukleárisfűtőanyag- és gázszállítás kapcsán pedig jelentősen lazított az orosz függőségen”. Az elemzés hasonló politikai győzelemnek nevezi a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélését is.

Talán a leginkább frusztráló megállapítás Magyar Péter számára az lehetett, amikor a szerző levonta a következtetést: „Kétségtelen, a modern magyar történelemben nem volt ilyen nemzetközi befolyással rendelkező magyar politikus, mint Orbán Viktor.”

Ezt követően újabb csapásként élhette meg a pártelnök, hogy a HVG szerint nem sikerült átvennie a kezdeményezést a Tisza jelöltállítási folyamatával. – Nem igaz, ami a Tisza „választási műsorában” elhangzott, hogy „a one man show most 106 fős show-vá vált”. Még a három órán tartó műsorban Magyar Péter mellett helyet foglaló alelnökök sem voltak képesek a pártvezető mellett észrevétetni magukat, emlékezetes megszólalásokat produkálniuk, nemhogy a megválasztott jelöltek. Akkor számíthatnánk egy új, elsöprő erejű kampányra, ha a választókerületek egy részében sikerült volna olyan köztiszteletnek örvendő, helyben széles körben ismert jelölteket találni, mint Nyíregyházán Gajdos Lászlót, aki valóban egy élet munkáját kockáztatta a politikai változásért – írta a HVG online kiadása, hozzátéve: az ilyen példák valószínűleg mozgósító hatással bírnak, ám egy fecske nem csinál nyarat.

Ezek után nem csoda, hogy a legenyhébb kritikát sem tűrő Magyar Péter indulatosan és azonnal reagált a cikkre, amely csak fokozta az elmúlt hetek feszültségét a Tisza Pártban.

Az idegesség oka elsősorban az, hogy a nyilvánosság előtt kiderült: a párt jelöltjei jórészt baloldali, illetve egykori SZDSZ-es kötődésű személyek. A Magyar Nemzet több cikkben, például itt is részéletesen írt a jelöltek hátteréről.