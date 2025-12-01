Magyar PéterTisza Pártkerékcsere

Magyar Péter még a lájkokat is hazugsággal vadássza

A baloldali pártvezér még a legkisebb dolgokban sem tud igazat mondani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 14:54
Forrás: Facebook
Ma már talán senki nem lepődik meg rajta, de Magyar Péter megint félre akarta vezetni a követőit. Ráadásul most nem is valami nagy horderejű témáról igyekezett elterelni a figyelmet, mint a magyarok tervezett sanyargatása, hanem csupán néhány lájkot akart magának. A Tisza Párt elnöke tehát még egy apró dologban sem képes igazat mondani, hiszen néhány kamuprofil lájkjáért képes volt azt mondani, hogy magának cserélt kereket a minap, miután defektet kapott. A baloldali pártvezér azonban lebukott és kiderült, csak pózolni állt be a kerék mellé, a valódi munkát már egy szervizesre bízta.

Forrás: Facebook

Felmerülhet így a kérdés, hogy valóban érdemes-e olyan emberre bízni az országot, aki még egy ilyen apró dologban is képes megvezetni a magyarokat, csupán azért, hogy a tiszás álprofil-hadsereg virtuális szeretetben részesítse?

Magyar Péter a közösségi oldalán büszkén pózolt egy leszerelt kerék mellett és azt próbálta elhitetni követőivel, hogy ő végezte a kerékcserét. később azonban kiderült, egy bármikor hívható mobilgumiszervizes profi cserélte le a Tisza-vezér kerekét. Utóbbi a kemény munkából csak annyiban vette ki a részét, hogy elkészített két képet. 

A sors fintora ráadásul az, hogy a második kép az, amely lebuktatta Magyar Pétert.

Ugyanis a baloldali pártvezér nem csak a kerék mellett pózolt, de egy szelfit is készített a kereket valójában lecserélő gumiszervizessel. A közös képet a mobilgumiszervzes meg is osztotta a közösségi oldalán, az azonban nem volt sokáig elérhető, ugyanis szólhattak neki, hogy a tiszás narratíva az, hogy Magyar Péter magának cserélte le a kereket. 

Azonban az internet nem felejt, még akkor sem, ha ezt a Tisza Pártnál rendszeresen elfelejtik.

Magyar Péter kerekét valójában egy mobilgumiszervizes cserélte le (Forrás: Facebook)

Persze Magyar Pétert az is motiválhatta, hogy beálljon „nagy elődei” sorába. Ugyanis Magyarországon szinte kötelező minden ellenzéki vezetőnek kereket cserélnie. Emlékezetes, Magyar Péter szellemi elődje, Gyurcsány Ferenc is igyekezett kerékcserével lájkokat gyűjteni. De még Vona Gábor is megpróbált ezzel a trükkel előállni.

A Tisza Párt elnökének újabb kínos és hamis magamutogatására Kocsis Máté is reagált, és rámutatott: Magyarországon már szinte mindenki cserélt kereket az autóján, de csak Magyar Péter az, aki erről fotót és videót is készít, majd közzéteszi. „Még 133 nap, és főállásban csinálhatod Weber autóján” – jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.


Borítókép: Magyar Péter és a mobilgumiszervizes (Forrás: Facebook)

