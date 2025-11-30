Kocsis Máté: Gyurcsány vadászta úgy a lájkokat, mint Magyar Péter

Magyarországon már szinte mindenki cserélt kereket az autóján, de Kocsis Máté szerint csak Magyar Péter az, aki erről fotót és videót is készít, majd közzéteszi.

Lájklotyó

– írta a politikus, és hozzátette: Gyurcsány volt még ilyen. „Ti ketten látjátok meg ebben a saját nagyszerűségeteket. Csak erre írtam, hogy defektesek vagytok” – tette hozzá.

Kocsis Máté megjegyezte, még 133 nap, és főállásban cserélheti a kereket a Tisza elnöke Weber autóján.