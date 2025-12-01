Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Orbán ViktorTisza Pártadócsomag

Bevitték a karmelitába a Tisza Párt megszorítócsomagjának tervezetét – ez volt a reakció

A Fidesz politikusai a karmelita kolostor folyosóján mondták el, mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott gazdaságpolitikai terveiről.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 01. 18:04
Fotó: Hatlaczki Balázs
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán tett közzé egy összeállítást arról, hogy a Fidesz politikusainak mi a véleménye a Tisza Párt adótervezetéről, amit az Index hozott nyilvánosságra. 

Orbán Balázs a Tisza Párt megszorítócsomagjával kapcsolatban a legriasztóbbnak az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációját tartja. Az extrém áfaemeléssel kapcsolatban a miniszterelnök politikai igazgatója úgy látja, az áfa egy szükséges rossz, amit inkább csökkenteni kellene, nem emelni. 

Szijjártó Péter úgy reagált, nincs új a nap alatt, a balosok mindig ezt akarják. Jakab Péter, Márki-Zay, Bajnai, Gyurcsány, Magyar Péter, egyre megy – tette hozzá a külügyminiszter.

Megírtuk, hogy az Index egy héttel ezelőtt hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozhatott. A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem is létezik. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)


