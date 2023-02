Djokovics menne Amerikába, s a Nadal elleni Roland Garros-finálé az álma

Novak Djokovics a róla elnevezett belgrádi teniszközpontban nyilvános edzéssel egybekötve tartott szerdán sajtótájékoztatót. Előzetesen azt ígérte, hogy bizonyítékokkal cáfolja azokat a híreszteléseket, miszerint csupán szimulálta a sérülését az Australian Open alatt. Nos, a nagy leleplezés elmaradt, Djokovics csak szavakban reagált a magukat még mindig tartó pletykákra.

Novak Djokovics az AO trófeájával. Fotó: Europress/AFP/Martin Keep

A főigazgató mindent tud Djokovics sérüléséről

– Ilyen történetek mindig előkerülnek, nem csak az én esetemben, hiszen minden magas szinten játszó, eredményt jegyző sportolónak vannak kritikusai, akik valahogyan kitalálják ezeket a dogokat, függetlenül attól, hogy vannak-e hiteles információik vagy sem.

Nincs időm az interneten megjelenő minden történettel foglalkozni. Tudom, mi az igazság. Melbourne-ben az AO igazgatója személyesen keresett fel, s ő tájékoztatott a sérülésem természetéről.

– Ausztráliában értem el a legjobb Grand Slam-eredményeimet. Az egy évvel ezelőtti események ellenére vissza akartam menni, hogy újra játsszak ott. Éreztem a nyomást, amíg nem alkalmazkodtam ismét a környezethez, és a média képviselői is meg nem szokták wa jelenlétemet. Voltak kellemetlen helyzetek, de ez szerves része az életemnek, mint most az Australian Openen, de ettől még édesebb a győzelem – idézte fel a melbourne-i eseményeket Djokovics. Azt nem tudni, az utolsó mondatával vajon csak a sérüléséről folytatott találgatásra vagy az édesapja miatt kipattant botrányra is utal-e.