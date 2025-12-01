Lázár JánosUkrajnakormánydrogmigránsmezőgazdaság

Lázár János nagyot ment a mai Lázárinfón, kormányfői ambícióiról is beszélt+ videó

– A Tisza Párt összevissza beszél, hablatyol és hazudozik, ha a terveik kiderülnek, azt meg letagadják, amíg a kormány munkát, otthont, normális fizetést, gyermekvállalási támogatást ajánl mindenkinek – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a mai Tiszavasváriban tartott Lázárinfón. A tárcavezető hangsúlyozta: ugyanazok írják a Tisza Párt programját, akik a Bokros-csomagot csinálták, az pedig szégyen és gyalázat, hogy egyáltalán felmerülhet a nyugdíjak megadóztatása. Szerinte a Tisza Párt vezetésében többen is kábítószert fogyasztanak, ami hozzátartozik az életformájukhoz.

Molnár János
2025. 12. 01. 20:54
Magyar Péter fel fogja adni a békét, be fog állni a háborúba, hogy az európai országok felosszák Ukrajnát egymás között, fel fogja adni a határkerítést és be fogja engedni a migránsokat – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Tiszavasváriban a Lázárinfón, amelyet Vinnai Győzővel, a térség országgyűlési képviselőjével együtt tartott. A tárcavezető leszögezte: 

a Tisza sorkatonaságot akar, a kormány viszont nem, soha egyetlen magyar embert és forintot sem küld ki Ukrajnába. 

Magyarországon példás rend van, mivel nincs egyetlen illegális migráns sem, akikre semmiféle szükség sincs, ezt a kormány a kerítéssel garantálja, ahová a miniszter áramot is vezetne. – Azért nem kapjuk meg az európai pénzeket, mert nem engedünk az LMBTQ-kérdésben és nem járulunk hozzá az életünket tönkretevő migránsok betelepítéséhez. Ezekre addig van garancia, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök – szögezte le.

Lázár János egy korábbi Lázárinfón (Fotó: Facebook)

 

A gyors békével járunk a legjobban

A miniszter úgy vélte, hogy a magyarok sorsáról Amerikában is döntenek, amikor megengedik, hogy az oroszoktól energiahordozókat vegyünk és az oroszok is döntenek, amikor arról határoznak, hogy adnak-e nekünk ezekből. – Nem normális, aki azt mondja, hogy az orosz gázról le lehet válni. Létérdekünk volt Oroszországba menni, hogy ezt biztosítsuk, és az sem mindegy, hogy milyen áron. 

Az oroszok nem szórakoznak, Putyin nem viccel, mindannyian azzal járunk a legjobban, ha nagyon gyorsan béke lesz, mert ha nem, mi fogjuk emiatt a legtöbbet veszíteni. Akik a tőlünk távolabb fekvő országokban élnek, azok könnyen beszélnek és döntenek hátradőlve, papíron emberek sorsairól

– érvelt a tárcavezető.

A választók döntésén múlik Magyarország sikere, miközben a világ a megbolondulás felé halad. Az oroszok nem szórakoznak, terveik vannak, nyugodtak voltak, mindent kiszámolnak előre. A legfontosabb, hogy fegyverszünet és minél hamarabb béke legyen. Azt értette meg a moszkvai látogatásból, hogy a béke hazánk alapvető érdeke. A világháborús másfél milliós magyar emberveszteség, nem lehet még egyszer azt elkövetni, hogy háborúba megyünk Oroszország ellen.

 

Mindenki meneküljön a Tisza Párt reformjaitól!

Lázár János kifejtette: ma a magyarok 25-30 százalékkal olcsóbban kapják a gázt, mint más országok. A Tisza meg akarja szüntetni a családtámogatásokat, amit jellemtelenül letagadnak. Az szja-t is megemelnék, megszüntetnék a Nők40-et és a gyerekek után járó adókedvezményt, az özvegyi nyugdíjakat pedig megadóztatnák, ennek kitalálóját a miniszter elmebetegnek nevezte. – Válaszoljanak a tiszások arra, hogy a tiszavasváriaknak miből lesz több pénzük! A kormánynak mindenre van konkrét elképzelése. Nem Orbán Viktor vagy Vinnai Győző sorsáról döntenek, hanem a sajátjukról. 

Amikor a Tisza Párt azt mondja, hogy reform lesz, mindenki meneküljön. Ugyanazok írják a Tisza programját, akik a Bokros-csomagot csinálták. Szégyen és gyalázat, hogy egyáltalán felmerülhet a nyugdíjak megadóztatása

– állította.

A tárcavezető hangsúlyozta: nincs megélhetés és boldogulás munka nélkül, nincs surranópálya. A kormány garantálja a biztonságot és a munkához jutást, azon dolgoznak, hogy a térség felzárkóztatásával csökkentsék a bérkülönbségeket a fővároshoz képest. Ezért növelik jövőre 320 ezer forintra a minimálbért, aminek előbb-utóbb ezer eurónak kell lennie, valamint szeretnék elérni az egymillió forintos átlagbért. 

A Tisza Párt összevissza beszél, hablatyol és hazudozik, ha a terveik kiderülnek, azt meg letagadják. Ezzel szemben a kormány munkát, otthont, normális fizetést, gyermekvállalási támogatást ajánl mindenkinek.

Amikor a Fidesz-KDNP átvette a kormányzást, 180 ezer embernek volt munkája a térségben, most 60 ezerrel többen dolgoznak, és jelenleg 10-15 ezren munkanélküliek. Ez még sok, de az infrastrukturális és gazdasági fejlesztések meghozták az eredményüket. A kormány mindenkinek szövetséget ajánl, azoknak is, akik ellenünk adták a voksukat – hívta fel a figyelmet.

 

Felgyorsított várólisták, hazudozó diszkontláncok, okoskodó budai úrigyerekek

A miniszter az egészségügyről elmondta: az messze van még attól, hogy ideális legyen, bár sok felújítás történt, nőtt az egészségügyi dolgozók – orvosok és ápolók – száma. Cél, hogy minden kórház megmaradjon és minden vármegyében legyen egy kiemelt központ, de sok vármegyei kórház igényel fejlesztést. 

Az MR, CT, röntgen és ultrahang várólisták csökkentését és brutális felgyorsítását tervezik, hogy egyikre se kelljen egy hónapnál többet várni.

A mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral kapcsolatban Lázár János arra hívta fel a figyelmet, hogy sok tej és alma jön Lengyelországból, a hazai élelmiszer-fogyasztás jelentős része importalapú ahelyett, hogy a saját terményeinket mi dolgoznánk fel. A magyar mezőgazdaság nagy problémája, hogy alapanyagot állít elő, nem végterméket. Ennek oka, hogy 

az olyan élelmiszerláncok, mint az Aldi, a Lidl és a Spar összevissza hazudoznak, mert ők nem engedik fel a magyar árut a polcra. 

Amíg nem lesz magyar kézben a termelés, a feldolgozás, illetve a nagy- és kiskereskedelem az élelmiszeriparban, addig a mezőgazdaságnak nehezebb lesz a sorsa. A kormány nagy változásokat szervez a vidékfejlesztésben, az öntözésben, a kormányzati struktúrában, a mezőgazdasági élelmiszer előállításában és az állattenyésztés megőrzésében. Egy négytagú családnak meg kell élnie a mezőgazdaságból, ez most nincs így. Komoly elképzelések vannak ezen a területen, most a vidék jön – mondta Lázár János.

Hozzátette, amikor budai úrigyerekek okoskodnak a mezőgazdaságról, az pont olyan, mint amikor ő Hódmezővásárhelyről okoskodik a budaiak dolgairól.

A tiszás budai úrigyerekek nem tudják megkülönböztetni a tehén s***ét az elejétől, nem tudják, hogy egy tehén tőgye és egy csődör micsodája között mi a különbség, és ők akarják megmondani, hogy hogy legyen a mezőgazdaság, az állattartás és a növénytermesztés.

 

A kormány sokat javított a cigányság helyzetén

Óriási szerepe van Magyarország jövőjében annak, hogy mi lesz a cigánysággal, a Fidesz kötelessége nekik szövetséget ajánlani, a munkaerő-, emberi- és gazdasági tartalékot ők jelentik, ha elfogadják az együttélési szabályokat. A Fidesz világa arról szól, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartania – a vármegyében 60 százalékkal kevesebb bűncselekményt követtek el, mint 15 évvel ezelőtt –, tanulnia és dolgoznia kell. Aki betartja a szabályokat, az számíthat a többség támogatására, aki nem, annak szembe kell néznie a negatív következményekkel is. Ha a Fidesz marad, soha többé nem történhet meg, hogy szociális segélyekkel és a munka megkerülésével többet lehessen keresni, mint tisztességes munkával – jelezte Lázár János.

Hozzátette, a Fidesz az első politikai közösség, ami felvállalta a cigányok ügyét és bár nem tudtak mindent megtenni, de sokkal többet tettek, mint bárki más. A most még állástalan, munkát választó cigány fiatalok jelentik az ország tartalékát. Ahol telepi körülmények között lakik a cigányság, megjelent a drog, felütötte a fejét a bűnözés, és ezeket a problémákat nem szabad a szőnyeg alá söpörni. 

Minden cigány gyerek egy esély Magyarországnak, mindannyian felelősséggel tartozunk értük. A magyarországi cigányságnak be kell tartania az együttműködési szabályokat, ha ezt megteszik, mindent megkaphatnak, ebben nagyon jól haladunk. Nem mindegy, hogy hova szavaznak, mert egyes vármegyékben már annyian vannak, hogy választást eldöntő befolyásuk van, ez a valóság. Az elmúlt 15 év jó volt a cigányságnak és azoknak is, akik együtt élnek velük

– fogalmazott.

 

Drogosok a Tisza Párt vezetésében?

Lázár János kijelentette:

a budai luxusgyerekek szívják a drogot, szerinte a Tisza Párt vezetésében többen is ezt teszik, ez hozzátartozik az életformájukhoz.

Az igazi probléma az, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok drogot kaphatnak és rászokhatnak. A drog tönkreteszi az életüket, szegénységben tartja és a dílerek kitartottjaivá teszi őket. Ezért kell a kábítószer-kereskedőket letartóztatni és lesittelni, annak a fogyasztónak pedig, aki nem mondja meg, hogy kitől vette a szert, szintén börtönbe kell mennie. Drogügyben zéró tolerancia van, semmiféle kompromisszum és megértés nincs. Ez nem tetszik azoknak a fiataloknak, akik füves cigivel élnek, de van egy veszélyeztetett korosztály és társadalmi csoport, akit meg kell védeni ettől az ördögi problémától, ami nagyobb baj, mint a cigaretta és az alkohol – fejtette ki a miniszter.

 

Jó munkát végzett a tiszássá vált állatkertigazgató, de a választáson le fogják győzni

Jól mutatja, hogy a kormány mindenkivel együttműködik, hiszen a jövőre a Tisza Párt jelöltjeként az országgyűlési választáson induló baloldali Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója sok támogatást kapott az elmúlt években a jobboldali kormánytól, senki nem büntette azért, mert Horn Gyuláék és Gyurcsányék szekerét is tolta, így jöhetett létre az ország egyik legjobb állatkertje. Az igazgató vezetésével az ott dolgozók kiváló munkát végeztek, a jobboldali kormánynak az számított, hogy az állatkert hogyan működik. 

Virágozzék ezer virág, mi meg majd legyőzzük Gajdost

– mondta. 

Lázár János felajánlotta az együttműködést a tavaly a fideszes jelöltet legyőző Balázsi Csilla tiszavasvári polgármesternek is. Új tanuszodát építenek kormánytámogatással a településen, amivel a polgármester kérését teljesítik, valamint összesen 22 kilométer út felújításához kezdenek hozzá. Szintén az ellenzéki városvezető kérésére a miniszter holnap egymilliárd forintot fog adni a Dessewffy-kastély felújítására.

 

Lázár Jánosnak nincsenek kormányfői ambíciói

A tárcavezető arra is kitért, hogy nincsenek miniszterelnöki ambíciói, mert Orbán Viktorral együtt utazva Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz azt tapasztalta, hogy magyar miniszterelnöknek lenni „a világ egyik legnehezebb melója, amire ha az embernek megjön az esze és benő a feje lágya, már nem vágyik annyira”. – Nagyon jó, hogy ezt Orbán Viktor csinálja, ő már ezt kitanulta, én oldalról megtámogatom Szijjártóval, az ambícióimat jelentősen visszavettem, ahogy láttam ezeket a nagy lökdösődéseket. A mai világban a biztost a bizonytalanra lecserélni, az ország biztonságát a káoszért feladni – hatszor meggondolnám. 

Nem vagyunk hibátlanok, abban viszont egészen biztos vagyok, hogy többet tettünk és jobbak vagyunk, mint a velünk szemben állók

– fogalmazott Lázár János. 

Borítókép: Lázár János egy korábbi Lázárinfón (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

