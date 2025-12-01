Lázár János nagyot ment a mai Lázárinfón, kormányfői ambícióiról is beszélt+ videó

Mindenki meneküljön a Tisza Párt reformjaitól!

Lázár János kifejtette: ma a magyarok 25-30 százalékkal olcsóbban kapják a gázt, mint más országok. A Tisza meg akarja szüntetni a családtámogatásokat, amit jellemtelenül letagadnak. Az szja-t is megemelnék, megszüntetnék a Nők40-et és a gyerekek után járó adókedvezményt, az özvegyi nyugdíjakat pedig megadóztatnák, ennek kitalálóját a miniszter elmebetegnek nevezte. – Válaszoljanak a tiszások arra, hogy a tiszavasváriaknak miből lesz több pénzük! A kormánynak mindenre van konkrét elképzelése. Nem Orbán Viktor vagy Vinnai Győző sorsáról döntenek, hanem a sajátjukról.

Amikor a Tisza Párt azt mondja, hogy reform lesz, mindenki meneküljön. Ugyanazok írják a Tisza programját, akik a Bokros-csomagot csinálták. Szégyen és gyalázat, hogy egyáltalán felmerülhet a nyugdíjak megadóztatása

– állította.

A tárcavezető hangsúlyozta: nincs megélhetés és boldogulás munka nélkül, nincs surranópálya. A kormány garantálja a biztonságot és a munkához jutást, azon dolgoznak, hogy a térség felzárkóztatásával csökkentsék a bérkülönbségeket a fővároshoz képest. Ezért növelik jövőre 320 ezer forintra a minimálbért, aminek előbb-utóbb ezer eurónak kell lennie, valamint szeretnék elérni az egymillió forintos átlagbért.

A Tisza Párt összevissza beszél, hablatyol és hazudozik, ha a terveik kiderülnek, azt meg letagadják. Ezzel szemben a kormány munkát, otthont, normális fizetést, gyermekvállalási támogatást ajánl mindenkinek.

Amikor a Fidesz-KDNP átvette a kormányzást, 180 ezer embernek volt munkája a térségben, most 60 ezerrel többen dolgoznak, és jelenleg 10-15 ezren munkanélküliek. Ez még sok, de az infrastrukturális és gazdasági fejlesztések meghozták az eredményüket. A kormány mindenkinek szövetséget ajánl, azoknak is, akik ellenünk adták a voksukat – hívta fel a figyelmet.

Felgyorsított várólisták, hazudozó diszkontláncok, okoskodó budai úrigyerekek

A miniszter az egészségügyről elmondta: az messze van még attól, hogy ideális legyen, bár sok felújítás történt, nőtt az egészségügyi dolgozók – orvosok és ápolók – száma. Cél, hogy minden kórház megmaradjon és minden vármegyében legyen egy kiemelt központ, de sok vármegyei kórház igényel fejlesztést.

Az MR, CT, röntgen és ultrahang várólisták csökkentését és brutális felgyorsítását tervezik, hogy egyikre se kelljen egy hónapnál többet várni.

A mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral kapcsolatban Lázár János arra hívta fel a figyelmet, hogy sok tej és alma jön Lengyelországból, a hazai élelmiszer-fogyasztás jelentős része importalapú ahelyett, hogy a saját terményeinket mi dolgoznánk fel. A magyar mezőgazdaság nagy problémája, hogy alapanyagot állít elő, nem végterméket. Ennek oka, hogy

az olyan élelmiszerláncok, mint az Aldi, a Lidl és a Spar összevissza hazudoznak, mert ők nem engedik fel a magyar árut a polcra.

Amíg nem lesz magyar kézben a termelés, a feldolgozás, illetve a nagy- és kiskereskedelem az élelmiszeriparban, addig a mezőgazdaságnak nehezebb lesz a sorsa. A kormány nagy változásokat szervez a vidékfejlesztésben, az öntözésben, a kormányzati struktúrában, a mezőgazdasági élelmiszer előállításában és az állattenyésztés megőrzésében. Egy négytagú családnak meg kell élnie a mezőgazdaságból, ez most nincs így. Komoly elképzelések vannak ezen a területen, most a vidék jön – mondta Lázár János.