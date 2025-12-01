Lázár János nagyot ment a mai Lázárinfón, kormányfői ambícióiról is beszélt+ videó

Magyar Péter fel fogja adni a békét, be fog állni a háborúba, hogy az európai országok felosszák Ukrajnát egymás között, fel fogja adni a határkerítést és be fogja engedni a migránsokat – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Tiszavasváriban a Lázárinfón, amelyet Vinnai Győzővel, a térség országgyűlési képviselőjével együtt tartott. A tárcavezető leszögezte:
a Tisza sorkatonaságot akar, a kormány viszont nem, soha egyetlen magyar embert és forintot sem küld ki Ukrajnába.
Magyarországon példás rend van, mivel nincs egyetlen illegális migráns sem, akikre semmiféle szükség sincs, ezt a kormány a kerítéssel garantálja, ahová a miniszter áramot is vezetne. – Azért nem kapjuk meg az európai pénzeket, mert nem engedünk az LMBTQ-kérdésben és nem járulunk hozzá az életünket tönkretevő migránsok betelepítéséhez. Ezekre addig van garancia, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök – szögezte le.
A gyors békével járunk a legjobban
A miniszter úgy vélte, hogy a magyarok sorsáról Amerikában is döntenek, amikor megengedik, hogy az oroszoktól energiahordozókat vegyünk és az oroszok is döntenek, amikor arról határoznak, hogy adnak-e nekünk ezekből. – Nem normális, aki azt mondja, hogy az orosz gázról le lehet válni. Létérdekünk volt Oroszországba menni, hogy ezt biztosítsuk, és az sem mindegy, hogy milyen áron.
Az oroszok nem szórakoznak, Putyin nem viccel, mindannyian azzal járunk a legjobban, ha nagyon gyorsan béke lesz, mert ha nem, mi fogjuk emiatt a legtöbbet veszíteni. Akik a tőlünk távolabb fekvő országokban élnek, azok könnyen beszélnek és döntenek hátradőlve, papíron emberek sorsairól
– érvelt a tárcavezető.
A választók döntésén múlik Magyarország sikere, miközben a világ a megbolondulás felé halad. Az oroszok nem szórakoznak, terveik vannak, nyugodtak voltak, mindent kiszámolnak előre. A legfontosabb, hogy fegyverszünet és minél hamarabb béke legyen. Azt értette meg a moszkvai látogatásból, hogy a béke hazánk alapvető érdeke. A világháborús másfél milliós magyar emberveszteség, nem lehet még egyszer azt elkövetni, hogy háborúba megyünk Oroszország ellen.
