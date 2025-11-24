Lázár JánosFideszEurópaAmerikaBudapest

Lázár János elárulta, mi Magyar Péter igazi bűne + videó

Magyar Péter személyes felelőssége, hogy a hívei a közszolgáltatásban dolgozók ellen hergelnek. Ez igazi bűn és felelőtlenség, egy választás nem érhet annyit, hogy buszsofőröket köpködjenek le, vagy vasúti dolgozókat, orvosokat és ápolókat gyalázzanak, ők inkább tiszteletet érdemelnek – fogalmazott Lázár János a Lázárinfó extra rendezvényen. Mint a miniszter hangsúlyozta, a Tisza Párt elnökét és az általa vezetett baloldalt nem érdekli a magyar emberek sorsa, ők csak a hatalomra vágynak és tudatosan tagadják el, hogy valójában mit akarnak tenni az országgal.

2025. 11. 24.
Két tétje van a jövő évi sorsfordító választásoknak: egyfelől évtizedes távlatban dől el Magyarország sorsa, másfelől pedig mindenki a saját életéről fog dönteni – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a Megafon által szervezett budapesti Lázárinfó Extrán, amelyet a Patrióta YouTube-csatornáján közvetítettek. A tárcavezető leszögezte: Amerika korszakhatárhoz érkezett, újra fogja rendezni Európát is, de hogy Magyarországnak mi jut ebből, az a következő hónapokban fog eldőlni. Trump elnökségével újra fogják osztani a lapokat, hazánknak pedig élnie kell a lehetőséggel. 

A kormány azon dolgozik, hogy a magyaroknak szánt szűkös kereteket tágítsák, a baloldalt ez nem érdekli, mert ők csak a hatalomra vágynak. El fog dőlni, mennyi lesz az energiaár és a fizetés, az ellenfél viszont tudatosan tagadja el, hogy mit akar tenni valójában az országgal

– mondta a miniszter.

Amit az Orbán-kormány megtett 2010 óta, az teljesen vállalható, a gond az, hogy 2010-ben egy leamortizálódott országot vettek át, a 2002 és 2010 közötti időszak morális és gazdasági csődöt okozott. – A baloldal visszatolná az országot a szánalmas sorsba, Brüsszel a kelet-közép-európaiaktól a nyitott piacot akarta megszerezni, gondoljunk csak a stratégiai ágazatokra. A saját közösségünk érdekét védjük, amikor az ország érdekét védjük – állította.

Lázár János szerint létkérdés az olcsó energia (Forrás: Facebook)

 

Létkérdés az olcsó energia

Magyarország versenyelőnye az lehet egy negatív környezetben, ha olcsó az energia, ami létkérdés számunkra. Ma egy háztartás Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában többször annyit fizet az energiáért, mint egy magyar háztartás. Európában attól félnek, hogy elvesszük tőlük a levegőt és attól félnek, hogy erősebbek és gazdagabbak leszünk, ami fáj az ukránoknak és a szomszédainknak is, de nekünk nem szabad visszaütni, okosan kell politizálni. Orbán Viktor történelmi tettet hajtott végre, amikor összefogta Közép-Kelet-Európát. Az a cél, hogy Magyarország legyen Európának ebben a szegletében a legerősebb közösség, ehhez van szükség az olcsó energiára. 

Sokaknak nem tetszenek az eredményeink, és a nyakunkat akarják törni. Más világot építünk, Budapest utcáin nincsenek migránsok, itt a szülőknek – az európai nagyvárosokkal ellentétben – nem kell aggódniuk, hogy a gyerekeik hazaérnek-e. Normális világot kínálunk, velünk szemben pedig a káosz van

– mutatott rá.

 

Magyarország érdeke az erős uniós gazdaság

Lázár János jelezte: a Fidesz politikájának a középpontjában az ember áll. Az ő munkája arról szólt, hogy olcsóvá és egyszerűvé tegye az utazást, például Budapesten 400 ezer diák járt jól a jelenleg érvényes jegykonstrukcióval. Amikor a miniszter átvette a tárcát, ahhoz képest megduplázta a tömegközlekedéssel utazások számát, továbbá az éves átlagjövedelem a MÁV-nál és a Volánnál is jelentős mértékben nőtt. Az infrastruktúra javításához több időre van szükség, ahhoz két választást is meg kell nyerni – mutatott rá.

A tárcavezető szerint Brüsszel az éppen aktuális liblingjének akar segíteni, így volt ez 2018-ban és 2022-ben, mindig az aktuális választások előtt zárták el a pénzcsapokat, hogy zsarolják az Orbán-kormányt. Ukrajnát Oroszország és a német és francia nagytőke is meg akarja szállni, mi viszont azt akarjuk, hogy az ukránok úgy éljenek, ahogy szeretnének. 

A Fidesz elkötelezett a NATO- és az európai uniós tagság iránt, nem akar kilépni az EU-ból. Magyarország gazdasági érdeke az, hogy az uniós gazdaság erős legyen, amire jó példa az autógyárak helyzete, mert komoly hatással vannak a mi teljesítményünkre

– mutatott rá a miniszter.

 

Jobban kell a vidékre koncentrálni, de ez nem Budapest ellen szól

Lázár János hangsúlyozta: 

Magyar Péter esetleges győzelme esetén már aznap este az ukránpárti erőkhöz fog állni az ország, feladja az olcsó energiaárakat és a határvédő kerítést.

A kormány mindenkinek az érdekét képviseli, velük a tiszások is jól járnak. A kormány megszüntette a diplomás munkanélküliséget, a fiatalok azonnal kapnak állást, az viszont más kérdés, hogy mennyiért. Óriási eredményeket mutattak fel az autópálya-építések terén is, arról viszont lehet vitatkozni, hogy vidéken a helyi erőforrások kellőképpen biztosítanak-e megélhetést. Nagy fordulatot kell végrehajtani az erőforrás-koncentrációban, a kormány érdeke, hogy a vidékiek helyben maradjanak, és ne kelljen a fővárosba költözniük jobb fizetésért. Vidékfókuszú politikát kell végrehajtani, ami nem Budapest ellen szól, az ország és a nemzet irányítási központja továbbra is a főváros. 

Kár, hogy a jelenlegi városvezetés hátrafelé halad annak ellenére, hogy a kormány előre szeretné tolni a Budapestet 

– vélekedett a miniszter.

 

Trumpot a magyar emberek sorsa érdekli

Bár Lázár János lokális ember és nem szeret utazni, a miniszterelnök kérésére mégis elment vele Amerikába, ahol azt tapasztalta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök között emberi, baráti és stratégiai szövetség áll fenn. – Ha van egy jó és erős vezetőnk, akkor minek cserélnénk le? – tette fel a kérdést a magyar kormányfőre utalva. Kiemelte: az olcsó gázt hozták haza Magyarországra és hogy lesz amerikai tőkebefektetés.

Az USA kormányának érdeke, hogy nálunk erős vezetés legyen, és nem fogják hagyni, hogy Brüsszel zsaroljon bennünket. Trumpot az érdekelte, hogy hogyan élnek a magyar emberek és hogyan tud nekik segíteni

– emlékezett vissza. Hozzátette, Amerikában azt is megtanulta, hogy hozza létre a Lázárinfó termékshopot, amelynek a bevételeit jótékony célra fogja fordítani.

 

Több magyar tulajdon kell

Arra is kitért, hogy több magyar tulajdonra van szükség, többek között az élelmiszereket árusító láncok között, valamint az iparban, amelyben példaként hozta fel, hogy nincs magyar kézben cementgyár, vagy azok a bányák, amelyek az útépítésekhez szükséges köveket termelik ki. A közbeszerzési törvényt úgy akarják átalakítani, hogy a helyi szempontok érvényesüljenek, mert minden helyi vállalkozónak lehetőséget kell adni. 

Nem elég, hogy fideszes vagy, jónak is kell lenni. A vállalkozási szektorban az élni és élni hagyni elvét kell érvényesíteni 

– fogalmazott.

Azt is elmondta, hogy nem szeretné, hogy a baloldal szeresse őt, mert attól rosszul van. Politikusként nem nekik akar megfelelni, hanem a fideszeseknek, miniszterként viszont mindenkinek. 

– Magyar Péter személyes felelőssége, hogy a hívei a közszolgáltatásban dolgozók ellen hergelnek. Ez igazi bűn és felelőtlenség, egy választás nem érhet annyit, hogy buszsofőröket köpködjenek le, vagy vasúti dolgozókat, orvosokat és ápolókat gyalázzanak, ők inkább tiszteletet érdemelnek 

– fejezte ki a miniszter. 

Hozzátette, az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, ezért mindenki szavazzon Orbán Viktorra.

Borítókép: Lázár János nem hazudtolta meg magát és ismét keményen kiosztotta Magyar Pétert (Forrás: Facebook)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

