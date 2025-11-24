Lázár János elárulta, mi Magyar Péter igazi bűne + videó

Két tétje van a jövő évi sorsfordító választásoknak: egyfelől évtizedes távlatban dől el Magyarország sorsa, másfelől pedig mindenki a saját életéről fog dönteni – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a Megafon által szervezett budapesti Lázárinfó Extrán, amelyet a Patrióta YouTube-csatornáján közvetítettek. A tárcavezető leszögezte: Amerika korszakhatárhoz érkezett, újra fogja rendezni Európát is, de hogy Magyarországnak mi jut ebből, az a következő hónapokban fog eldőlni. Trump elnökségével újra fogják osztani a lapokat, hazánknak pedig élnie kell a lehetőséggel.

A kormány azon dolgozik, hogy a magyaroknak szánt szűkös kereteket tágítsák, a baloldalt ez nem érdekli, mert ők csak a hatalomra vágynak. El fog dőlni, mennyi lesz az energiaár és a fizetés, az ellenfél viszont tudatosan tagadja el, hogy mit akar tenni valójában az országgal

– mondta a miniszter.

Amit az Orbán-kormány megtett 2010 óta, az teljesen vállalható, a gond az, hogy 2010-ben egy leamortizálódott országot vettek át, a 2002 és 2010 közötti időszak morális és gazdasági csődöt okozott. – A baloldal visszatolná az országot a szánalmas sorsba, Brüsszel a kelet-közép-európaiaktól a nyitott piacot akarta megszerezni, gondoljunk csak a stratégiai ágazatokra. A saját közösségünk érdekét védjük, amikor az ország érdekét védjük – állította.

Lázár János szerint létkérdés az olcsó energia (Forrás: Facebook)

Létkérdés az olcsó energia

Magyarország versenyelőnye az lehet egy negatív környezetben, ha olcsó az energia, ami létkérdés számunkra. Ma egy háztartás Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában többször annyit fizet az energiáért, mint egy magyar háztartás. Európában attól félnek, hogy elvesszük tőlük a levegőt és attól félnek, hogy erősebbek és gazdagabbak leszünk, ami fáj az ukránoknak és a szomszédainknak is, de nekünk nem szabad visszaütni, okosan kell politizálni. Orbán Viktor történelmi tettet hajtott végre, amikor összefogta Közép-Kelet-Európát. Az a cél, hogy Magyarország legyen Európának ebben a szegletében a legerősebb közösség, ehhez van szükség az olcsó energiára.

Sokaknak nem tetszenek az eredményeink, és a nyakunkat akarják törni. Más világot építünk, Budapest utcáin nincsenek migránsok, itt a szülőknek – az európai nagyvárosokkal ellentétben – nem kell aggódniuk, hogy a gyerekeik hazaérnek-e. Normális világot kínálunk, velünk szemben pedig a káosz van

– mutatott rá.