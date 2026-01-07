nagy mártonkormánygazdaság

Béremelések, adócsökkentések, nyugdíjemelés – ezeken alapulnak a 2026-os gazdasági tervek + videó

Idén Magyarország a békegazdaság útján marad: a kormány nem háborús kiadásokra, hanem béremelésekre, családtámogatásokra, nyugdíjakra és a vállalkozások megerősítésére fordítja a forrásokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 11:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Márton szerint a stabilitás és a reálbérek növekedése a legfontosabb cél 2026-ban, miközben Magyarország kimaradna a háborús gazdaságból. A biztonság, a kiszámíthatóság, a stabilitás és a fejlődés lesznek 2026 legfontosabb kulcsszavai – hangsúlyozta Nagy Márton a közösségi oldalán megosztott videóban. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: az orosz–ukrán háború továbbra sem ért véget, miközben Európa egyre inkább belesodródik a konfliktusba, és számos ország már háborús gazdaságra állt át.

Forrás: Facebook

 

Tovább emelkednek a bérek

Magyarország ezzel szemben nem kíván részt venni sem a háborúban, sem a fegyverkezési versenyben – fogalmazott. 

A kormány álláspontja szerint a békegazdaság szolgálja leginkább a nemzeti érdekeket, ezért a rendelkezésre álló forrásokat nem Ukrajnára vagy katonai kiadásokra, hanem a magyar családokra, nyugdíjasokra és vállalkozásokra fordítják.

Ennek egyik kulcseleme a bérek emelése. A miniszter bejelentette: januártól a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal nő. Emellett az adócsökkentéseknek és a transzfereknek köszönhetően a nettó bérek is tovább emelkednek.

Január 1-jétől életbe lép a kétgyermekes anyák adómentessége, míg a háromgyermekes édesanyák esetében ezt már októbertől bevezették. Szintén az év elejétől duplájára nő a családi adókedvezmény, valamint elindul az egymillió forintos otthontámogatási program az állami dolgozóknak.

A kormány célja nem csupán a nominális bérek emelése, hanem a reálbér-növekedés fenntartása is. Nagy Márton szerint az infláció letörése folytatódik, az árrésstopok működnek, ami lehetővé teszi, hogy a gazdaságban továbbra is öt százalék feletti reálbér-emelkedés valósuljon meg.

 

Kiemelt szerepet kap a vállalkozások támogatása

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: a magánszektorban a béremelések kitermelése a vállalkozások feladata, ezért ebben a nehéz nemzetközi környezetben kiemelt szerepet kap a cégek támogatása. Ennek része a háromszázalékos fix kamatozású Széchenyi-kártya-program, az elindított tőkeprogramok, valamint az 1+1 beruházásösztönzés, azaz a Demján Sándor-program, amelyet sikeresnek nevezett.

Január 1-jétől több mint kilencvenmilliárd forinttal csökkentették a vállalkozások adóterheit, ezzel is segítve a munkahelyek megőrzését és a bérek kigazdálkodását.

Végül a nyugdíjasokról sem feledkezik meg a kormány. Nagy Márton emlékeztetett: visszaállították a 13. havi nyugdíjat, és idén megkezdik a 14. havi nyugdíj bevezetését is. Az első részlet kifizetésére februárban kerül sor.

Mi nem Ukrajnában és a háborús gazdaságban hiszünk, nem a fegyverkezésre költjük a pénzünket, hanem a családok és a nyugdíjasok védelmére, illetve a vállalkozások támogatására

 – zárta mondandóját a nemzetgazdasági miniszter.

 

Borítókép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.