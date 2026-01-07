Béremelések, adócsökkentések, nyugdíjemelés – ezeken alapulnak a 2026-os gazdasági tervek + videó

Nagy Márton szerint a stabilitás és a reálbérek növekedése a legfontosabb cél 2026-ban, miközben Magyarország kimaradna a háborús gazdaságból. A biztonság, a kiszámíthatóság, a stabilitás és a fejlődés lesznek 2026 legfontosabb kulcsszavai – hangsúlyozta Nagy Márton a közösségi oldalán megosztott videóban. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: az orosz–ukrán háború továbbra sem ért véget, miközben Európa egyre inkább belesodródik a konfliktusba, és számos ország már háborús gazdaságra állt át.

Forrás: Facebook

Tovább emelkednek a bérek

Magyarország ezzel szemben nem kíván részt venni sem a háborúban, sem a fegyverkezési versenyben – fogalmazott.

A kormány álláspontja szerint a békegazdaság szolgálja leginkább a nemzeti érdekeket, ezért a rendelkezésre álló forrásokat nem Ukrajnára vagy katonai kiadásokra, hanem a magyar családokra, nyugdíjasokra és vállalkozásokra fordítják.

Ennek egyik kulcseleme a bérek emelése. A miniszter bejelentette: januártól a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal nő. Emellett az adócsökkentéseknek és a transzfereknek köszönhetően a nettó bérek is tovább emelkednek.

Január 1-jétől életbe lép a kétgyermekes anyák adómentessége, míg a háromgyermekes édesanyák esetében ezt már októbertől bevezették. Szintén az év elejétől duplájára nő a családi adókedvezmény, valamint elindul az egymillió forintos otthontámogatási program az állami dolgozóknak.

A kormány célja nem csupán a nominális bérek emelése, hanem a reálbér-növekedés fenntartása is. Nagy Márton szerint az infláció letörése folytatódik, az árrésstopok működnek, ami lehetővé teszi, hogy a gazdaságban továbbra is öt százalék feletti reálbér-emelkedés valósuljon meg.

Kiemelt szerepet kap a vállalkozások támogatása

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: a magánszektorban a béremelések kitermelése a vállalkozások feladata, ezért ebben a nehéz nemzetközi környezetben kiemelt szerepet kap a cégek támogatása. Ennek része a háromszázalékos fix kamatozású Széchenyi-kártya-program, az elindított tőkeprogramok, valamint az 1+1 beruházásösztönzés, azaz a Demján Sándor-program, amelyet sikeresnek nevezett.

Január 1-jétől több mint kilencvenmilliárd forinttal csökkentették a vállalkozások adóterheit, ezzel is segítve a munkahelyek megőrzését és a bérek kigazdálkodását.

Végül a nyugdíjasokról sem feledkezik meg a kormány. Nagy Márton emlékeztetett: visszaállították a 13. havi nyugdíjat, és idén megkezdik a 14. havi nyugdíj bevezetését is. Az első részlet kifizetésére februárban kerül sor.

Mi nem Ukrajnában és a háborús gazdaságban hiszünk, nem a fegyverkezésre költjük a pénzünket, hanem a családok és a nyugdíjasok védelmére, illetve a vállalkozások támogatására

– zárta mondandóját a nemzetgazdasági miniszter.

Borítókép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI)