Bejelentették a részleteket a 14. havi nyugdíjról + videó

Jön a 14. havi nyugdíj: jövő februárban a 13. havi nyugdíjjal együtt minden nyugdíjas megkapja még a 14. havi juttatás negyedét is – mondta a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta: elkezdődött a megemelt nyugdíjak folyósítása, a kormány meg tudta őrizni a nyugdíjak reálértékét, és amikor van rá lehetőség, akkor emeli.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón megerősítette, jön a 14. havi nyugdíj (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Orbán Viktor kormányfő ma jelentette be a közösségi oldalán: a kormány döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök emlékeztetett, a nemzeti kormány előtti időszakban a 13. havi nyugdíjat a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól.

– Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk,

velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak.

Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek! – hangsúlyozta.

A 14. havi nyugdíj intézménye nem túl gyakori, de mint arra korábban lapunk is felhívta a figyelmet, jelenleg négy EU-tagállamban is alkalmazzák:

Lengyelországban

Ausztriában

Spanyolországban és

Portugáliában.

A régiónkból Ausztriában és Lengyelországban van 14. havi nyugdíj

Ausztriában évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két „különleges” kifizetés (úgynevezett Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapokban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével.

Nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700–1800 euró volt, ami 663 ezer forint 390-es euróárfolyam mellett – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Lengyelországban először 2021-ben vezették be a 14. havi nyugdíjat, kezdetben mint rendkívüli juttatást, majd 2023-ban törvényessé tették, tehát a rendszer részévé vált.

A 14. nyugdíj bruttó összege megegyezik az országos minimumnyugdíj összegével. Idén egyébként ez 1878,91 złoty, ami a mostani árfolyamon számolva 170 898 forintnak felel meg.

Azonban csak azok kapják meg teljes összegben, akiknek az alapnyugdíja nem haladja meg a havi 2900 zlotyt. Van egy alsó határ: nem csökkenhet 50 zloty alá. Míg a 13. havit áprilisban, addig a 14. havit szeptemberben fizetik ki az alapnyugdíjjal.