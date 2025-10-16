A nyugdíjrendszer szétverésére készül a Tisza Párt: bepillantást kínálunk a pusztító tervekbe

Nyugdíjdegressziónak, 13. havi nyugdíj-kiegyenlítésnek nevezett megvonásokat és számos egyéb reformtervezetet tartalmazó komplex előadást tartott a Tisza Párt szakértője néhány hónapja. Simonovits András, az ellenzéki párthoz köthető közgazdász, nyugdíjszakértő az egyik fővárosi Tisza-sziget rendezvényén szólalt föl – emlékeztet a Tűzfalcsoport.

Simonovits András (Forrás: Képernyőkép)

Simonovits András előadásában egyértelműen közölte, hogy a nyugdíjrendszerre vonatkozó okfejtés nemcsak az ő ötlete volt, hanem

ezt kérték tőle.

Tiszás értekezés az igazságosságról

Már a felütése is hatásos volt, szerinte ugyanis

egy bírói ítélet lehet igazságos, egy nyugdíjrendszer nem,

majd közölte, hogy az egészségügyi kiadások növelése fontosabb, mint a nyugdíjkiadásoké.

A szakértő azután beindult és így folytatta: minden nyugdíjas visszaigényelheti az áfát. Simonovits emellett kritizálta a 13. havi nyugdíjat, majd az előadás későbbi részében úgy mentegette magát, hogy

tudós vagyok, nem hordószónok, az egyenlőtlenség a nyugdíjaknál fájdalmas.

Néhány szó a nem normális adórendszerről

Szerinte az egyenlőtlenség egyik oka, hogy megszűnt a progresszív jövedelemadó, majd következett előadásának egyik legmegrázóbb kijelentése, miszerint

nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az kapjon többet.

Aztán azzal folytatta, hogy a reálbér-növekedés feszültséget okoz, és szerinte ezen is kellene változtatni, arról értekezett, hogy szükség van a progresszív adózás visszavezetésére és, hogy a „lengyel módi” nemileg csökkentené az egyenlőtlenségeket.

A lengyel nyugdíjrendszer egyik alapja a magánnyugdíj-alapok működtetése, amit Simonovits az előadás vége felé szorgalmazott is, előtte pedig még hangsúlyozta, hogy fontos lenne ösztönzők bevezetése a nyugdíjkorhatáron túli munkára.