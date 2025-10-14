nyugdíjLengyelországAusztria13. havi nyugdíjEurópai Unió

Néhány európai országban már évek óta jár, hamarosan nálunk is jöhet a 14. havi nyugdíj

Az elmúlt napokban előbb Lázár János, majd Orbán Viktor is utalt arra, hogy belátható időn belül a 13. után a 14. havi nyugdíjat is bevezetheti a kormány. Ez a fajta juttatás, bár nem gyakori, több másik európai országban is létezik: a közép-európai régióban például Ausztriában és Lengyelországban is fizet 14. havi nyugdíjat az állam az arra jogosultaknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 16:34
A Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat Fotó: MTI / Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lázár János kedden Kaposváron tartott lakossági fórumán beszélt arról, hogy a kormány keresi a lehetőségét a 14. havi nyugdíj bevezetésének, és gőzerővel dolgoznak, számolnak a háttérben annak érdekében, hogy az intézkedés megvalósítható legyen.

14. havi nyugdíj
Hamarosan jöhet a 14. havi nyugdíj is/Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A miniszter szavaira rímelve csütörtök délelőtti Facebook-posztjában Orbán Viktor is megerősítette, a kabinet komolyan tervezi, hogy kéthavi pluszjuttatással segíti a nyugdíjasokat.

A 14. havi nyugdíj intézménye nem túl gyakori, de azért több európai országban is alkalmazzák, jelenleg négy EU-tagállamban találkozhatunk vele:

  • Lengyelországban
  • Ausztriában
  • Spanyolország
  • Portugália

A régiónkból Ausztriában és Lengyelországban van 14. havi nyugdíj

Ausztriában évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj + két „különleges” kifizetés (ún. Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapokban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát az áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. 

A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt, ami 663 ezer forint 390-es euróárfolyam mellett – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Lengyelországban először 2021-ben vezették be a 14. havi nyugdíjat, kezdetben mint rendkívüli juttatást, majd 2023-ban törvényessé tették, tehát a rendszer részévé vált.

A 14. nyugdíj bruttó összege megegyezik az országos minimumnyugdíj összegével. Idén egyébként 1 878,91 złoty, ami a mostani árfolyamon számolva 170 898 forintnak felel meg.

Azonban csak azok kapják meg teljes összegben, akiknek az alapnyugdíja nem haladja meg a havi 2 900 zloty-t. Van egy alsó határ: nem csökkenhet 50 zloty alá. Míg a 13. havit áprilisban, addig a 14. havit szeptemberben fizetik ki az alapnyugdíjjal.

Bár részleteket egyelőre nem tudni, hogy miként vezetné be a kormány Magyarországon a 14. havi nyugdíjat, nem zárható ki, hogy a 13. havihoz hasonló rendszerben történne. Orbán Viktor miniszterelnök 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: így 2021-ben egy heti plusz juttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.

A Tisza Párt terve a csökkentené a nyugdíjakat

A fentiekkel szemben teljesen másra készül a Tisza Párt, erről lapunk is beszámolt. A szervezethez köthető egyik tanácsadó-szakértő a következőt vetette fel: Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. A nyugdíjszakértő közölte, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, ugyanakkor azt nem árulta el, hogy ez mekkora összeget jelentene. Az sem derült ki, hogy mi ért a „legmagasabb vagy magasabb nyugdíjakon”. Egyelőre tehát annyi ismert, hogy akár 20 százalékos adó is elképzelhető a nyugdíjak esetében. Hogy pontosan mekkora összegtől, arra egyelőre nincs utalás. Ugyanakkor adja magát a kérdés, hogy mégis mennyivel csökkennének a nyugdíjak egy ilyen lépéssel?

Látható, hogy már havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a járandóság, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne. Ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent.

 A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer, a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer, az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint, amit elbukna a nyugdíjas. Ezek tehát tetemes összegek, ráadásul miután a nyugdíjasok száma mintegy 2,5 millió, egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.