Néhány európai országban már évek óta jár, hamarosan nálunk is jöhet a 14. havi nyugdíj

Lázár János kedden Kaposváron tartott lakossági fórumán beszélt arról, hogy a kormány keresi a lehetőségét a 14. havi nyugdíj bevezetésének, és gőzerővel dolgoznak, számolnak a háttérben annak érdekében, hogy az intézkedés megvalósítható legyen.

Hamarosan jöhet a 14. havi nyugdíj is/Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A miniszter szavaira rímelve csütörtök délelőtti Facebook-posztjában Orbán Viktor is megerősítette, a kabinet komolyan tervezi, hogy kéthavi pluszjuttatással segíti a nyugdíjasokat.

A 14. havi nyugdíj intézménye nem túl gyakori, de azért több európai országban is alkalmazzák, jelenleg négy EU-tagállamban találkozhatunk vele:

Lengyelországban

Ausztriában

Spanyolország

Portugália

A régiónkból Ausztriában és Lengyelországban van 14. havi nyugdíj

Ausztriában évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj + két „különleges” kifizetés (ún. Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapokban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát az áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével.

A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt, ami 663 ezer forint 390-es euróárfolyam mellett – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Lengyelországban először 2021-ben vezették be a 14. havi nyugdíjat, kezdetben mint rendkívüli juttatást, majd 2023-ban törvényessé tették, tehát a rendszer részévé vált.

A 14. nyugdíj bruttó összege megegyezik az országos minimumnyugdíj összegével. Idén egyébként 1 878,91 złoty, ami a mostani árfolyamon számolva 170 898 forintnak felel meg.

Azonban csak azok kapják meg teljes összegben, akiknek az alapnyugdíja nem haladja meg a havi 2 900 zloty-t. Van egy alsó határ: nem csökkenhet 50 zloty alá. Míg a 13. havit áprilisban, addig a 14. havit szeptemberben fizetik ki az alapnyugdíjjal.

Bár részleteket egyelőre nem tudni, hogy miként vezetné be a kormány Magyarországon a 14. havi nyugdíjat, nem zárható ki, hogy a 13. havihoz hasonló rendszerben történne. Orbán Viktor miniszterelnök 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: így 2021-ben egy heti plusz juttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.