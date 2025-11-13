Megkezdte a novemberi és a visszamenőlegesen megemelt nyugdíj kézbesítését a Magyar Posta

A Magyar Posta november 13–28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az 1–10. havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét – jelentette az MTI-nek küldött közleményében a posta.

A novemberi illetmény összege egyazon utalványon érkezik, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint – tették hozzá.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintett részére – közölték.

A Magyar Nemzet azt is megírta, hogy a kormány a szerdai ülésén úgy döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök emlékeztetett: a nemzeti kormány előtti időszakban a 13. havi nyugdíjat a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól.

Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette: a gyakorlatban ez úgy néz ki, jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat és emellé a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, majd lépcsőzetesen a következő években a többi részét is.

