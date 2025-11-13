Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat

nyugdíjOrbán Viktorkormányülés

Itt van Orbán Viktor bejelentése a 14. havi nyugdíjról + videó

Az elmúlt években sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje, hogy újabb nagy lépést tegyünk: bevezetjük a 14. havi nyugdíjat – közölte a miniszterelnök. Jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat és mellé a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, majd lépcsőzetesen a következő években a többi részét is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 9:38
Miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat – jelentette be közösségi oldalára felöltött videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök emlékeztetett: a nemzeti kormány előtti időszakban a 13. havi nyugdíjat a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól.

Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette: a gyakorlatban ez úgy néz ki, jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat és emellé a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, majd lépcsőzetesen a következő években a többi részét is.

– Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak.

Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott.

Tisztelet az időseknek! – zárta videóüzenetét a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


