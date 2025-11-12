KormányinfóGulyás GergelykormányülésVitályos Eszter

Fontos bejelentések várhatók a csütörtöki Kormányinfón

A kormányülésen hozott döntésekről ad tájékoztatást a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Az eseményről lapunk élőben fog beszámolni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 15:27
Kormányinfo
Fotó: Havran Zoltán
Csütörtökön tíz órától Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésről jelentkezve a Facebook-oldalán.

A Kormányinfón várhatóan szóba kerülnek Orbán Viktor múlt heti, washingtoni találkozóján Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodások.

Lapunk a Kormányinfó legfontosabb bejelentéseiről élőben fog beszámolni.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Havran Zoltán)

 

