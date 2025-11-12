Fontos bejelentések várhatók a csütörtöki Kormányinfón

Csütörtökön tíz órától Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van
– írta Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésről jelentkezve a Facebook-oldalán.
A Kormányinfón várhatóan szóba kerülnek Orbán Viktor múlt heti, washingtoni találkozóján Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodások.
