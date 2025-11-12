Orbán Viktorwashingtoni találkozókormányülés

Kulisszák mögött: így osztotta ki a feladatokat Orbán Viktor + videó

A kulisszák mögül kaptunk betekintést a mai kormányülés menetébe. Orbán Viktor Facebook-videójában megnézhetjük, hogyan osztotta ki a miniszterelnök a washingtoni megállapodással kapcsolatos feladatokat a kormány tagjainak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az első és legfontosabb dolog, hogy ne engedjük elrojtosodni az amerikaiakkal kötött megállapodásokat , hanem maradjunk továbbra is élesek és feszesek – adta utasításba minisztereinek a mai kormányülésen Orbán Viktor. A miniszterelnök egy Facebook-videót adott ki a feladatok kiosztásáról, amelyben több tárcavezető is fontos munkát kapott.

Orbán Viktor és miniszterei egy korábbi kormányülésen. Forrás: Facebook

Mint fogalmazott, vannak megállapodások, amelyeket Szijjártó Péter külügyminiszternek kell majd bürokratikus nyelvre fordítva és szentesítve elkészíteni. Hankó Balázs, a kulturális tárca vezetője is fontos megállapodásokat kötött, amelyet szintén véghez kell majd vinnie, és a lehető leghamarabb beszámolni az eredményekről a miniszterelnöknek. Az energetikával kapcsolatos megbízásokat Lantos Csaba intézi, az alelnökhöz köthető ügyeket Orbán Balázs, de Lázár János sem maradt munka nélkül.

A kormányfő az ülésen felhívta a figyelmet arra is, hogy Bóka János európai ügyekért felelős miniszter hétfőn megy Amerikába, így arra is van lehetőség, hogy valaki személyesen a magyar kormánytól egy utómunkálatot elvégezzen. – Arra kérem, hogy mielőtt kimegy, velem mindenképpen külön beszéljen – tette hozzá. Végezetül kitért a hadiipari együttműködésekre is, amelyek nagy tételes, komoly ügyek. – Tudjuk, hogy milyen fegyverrendszerekről beszélünk, de a mennyiséget és az arról szóló hálót szeretném nyomon követni – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek.

 

Borítókép: Orbán Viktor és miniszterei egy korábbi kormányülésen (Forrás: Facebook)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu