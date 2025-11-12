Kulisszák mögött: így osztotta ki a feladatokat Orbán Viktor + videó

– Az első és legfontosabb dolog, hogy ne engedjük elrojtosodni az amerikaiakkal kötött megállapodásokat , hanem maradjunk továbbra is élesek és feszesek – adta utasításba minisztereinek a mai kormányülésen Orbán Viktor. A miniszterelnök egy Facebook-videót adott ki a feladatok kiosztásáról, amelyben több tárcavezető is fontos munkát kapott.

Orbán Viktor és miniszterei egy korábbi kormányülésen. Forrás: Facebook

Mint fogalmazott, vannak megállapodások, amelyeket Szijjártó Péter külügyminiszternek kell majd bürokratikus nyelvre fordítva és szentesítve elkészíteni. Hankó Balázs, a kulturális tárca vezetője is fontos megállapodásokat kötött, amelyet szintén véghez kell majd vinnie, és a lehető leghamarabb beszámolni az eredményekről a miniszterelnöknek. Az energetikával kapcsolatos megbízásokat Lantos Csaba intézi, az alelnökhöz köthető ügyeket Orbán Balázs, de Lázár János sem maradt munka nélkül.

A kormányfő az ülésen felhívta a figyelmet arra is, hogy Bóka János európai ügyekért felelős miniszter hétfőn megy Amerikába, így arra is van lehetőség, hogy valaki személyesen a magyar kormánytól egy utómunkálatot elvégezzen. – Arra kérem, hogy mielőtt kimegy, velem mindenképpen külön beszéljen – tette hozzá. Végezetül kitért a hadiipari együttműködésekre is, amelyek nagy tételes, komoly ügyek. – Tudjuk, hogy milyen fegyverrendszerekről beszélünk, de a mennyiséget és az arról szóló hálót szeretném nyomon követni – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek.