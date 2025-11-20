Ez volt Lázár János legdurvább élménye a Lázárinfókon

Lázár János elárulta, hogy mi volt a legdurvább élménye a Lázárinfókon. Az építési és közlekedési miniszter üzent is mindazoknak, akik ott voltak a lakossági fórumain, és a többi fideszesnek is – mindezt Menczer Tamás osztotta meg a közösségi oldalán.

Lázár és Menczer egy Lázárinfón. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

– A legdurvább élményem a Lázárinfók kezdetén az volt, hogy odajöttek hangoskodva az ellenfeleink, a fideszesek meg úgy tettek, mintha valamit szégyellniük kellene – idézte fel Lázár János. Majd kijelentette:

Ebben az országban minden fideszes kihúzott derékkal és emelt fővel járhat.

Semmiféle szégyellnivalójuk nincs, álljanak csatasorba, vegyék föl a kesztyűt, szálljanak vitába. Segítsük egymást azzal is, hogy nem csak megvédjük egymást, hanem érvelünk is – tette hozzá.