Kapu Tibor elárulta Orbán Viktornak azt a gyerekkori álmát, ami nem teljesült + videó

Még eredetiségi igazolást is kiállítottak a különlegességekről.

Munkatársunktól
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala2025. 12. 01. 22:51
Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Kapu Tiborral, a második magyar űrhajóssal, akivel a Mandiner-gálán beszélgetett. Az alkalom előtt viszont ajándékot is kapott az űrhajóstól, amiről a kormányfő a közösségi oldalán tett közzé egy videót. Ebben Kapu Tibor elmondta, hogy soha nem volt vadászrepülőn, csak szeretett volna lenni rajta, mert az volt a gyerekkori álma. Orbán Viktor megkérdezte, hogy mi történt, mire az űrhajós elárulta, hogy édesapja meggyőzte őt: mivel neki jól bejött, legyen inkább gépészmérnök. Hozzátette, lett volna némi esélye a vadászpilótává válásra Nyíregyházán, de végül nem így történt.

Orbán Viktornak még nem volt magyar zászlója az űrből (Fotó: Facebook)

Az űrhajós két ajándékkal is meglepte Orbán Viktort, amelyek az űrből érkeztek. 

Az egyik egy Hunor-érme, ami fent volt a világűrben Kapu Tiborral, egyes vélemények szerint ez nem is madárlátta, hanem E.T. látta tárgy.

Az érme másik oldalán van arról igazolás, hogy valóban az űrben járt, még az űrhajós parancsnokának az aláírása is megtalálható rajta. A másik ajándék egyike azoknak a nagyon ritka magyar zászlóknak, amelyeket Kapu Tibor felvitt a világűrbe, ahonnan eddig viszonylag kevés magyar zászló érkezett. Hozzátette, saját maga vasalta a zászlót, hogy ne legyen annyira gyűrött, mint a képeken, ráadásul ennek a valódiságáról is van igazolása. – Ha az unokáim kérdezik, akkor mondhatom, hogy ez az igazi? – kérdezte Orbán Viktor, mire Kapu Tibor úgy felelt: pontosan.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)

