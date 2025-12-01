Nyírségi űrközpontot fedett fel Orbán Viktor + videó

Orbán Viktor arról kérdezte a Mandiner díjátadó gála előtt Kapu Tibort, hogy városban vagy vidéken nőtt-e fel az űrhajós. Kapu Tibor elárulta, eredetileg vásárosnaményi, de ötéves koráig Nyírmadán éltek, ami nagyjából tíz kilométerre van Gyulaházától, ahol pedig Farkas Bertalan született.

Korábban már posztolt egy felvételt Orbán Viktor a közösségi oldalán a Mandiner díjátadó gáláról, ahol Kapu Tibor űrhajós készített vele rendhagyó interjút. Az idén az űrt megjárt fiatalembert választották egyébként az Év magyar közéleti személyiségének.