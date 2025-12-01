Kapu TiborOrbán ViktorFarkas Bertalan

Nyírségi űrközpontot fedett fel Orbán Viktor + videó

A miniszterelnök egy olyan videóval jelentkezett közösségi oldalán, amely a Mandiner díjátadó gála előtt készült. Arról beszélgetett Kapu Tiborral, hogy hol nőtt fel az űrhajós.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 14:24
Orbán Viktor arról kérdezte a Mandiner díjátadó gála előtt Kapu Tibort, hogy városban vagy vidéken nőtt-e fel az űrhajós. Kapu Tibor elárulta, eredetileg vásárosnaményi, de ötéves koráig Nyírmadán éltek, ami nagyjából tíz kilométerre van Gyulaházától, ahol pedig Farkas Bertalan született.

Korábban már posztolt egy felvételt Orbán Viktor a közösségi oldalán a Mandiner díjátadó gáláról, ahol Kapu Tibor űrhajós készített vele rendhagyó interjút. Az idén az űrt megjárt fiatalembert választották egyébként az Év magyar közéleti személyiségének.

Borítókép: Orbán Viktor és Kapu Tibor a Mandiner díjátadó gálán (Forrás: Facebook)


