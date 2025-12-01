Orbán ViktormandinerKapu Tibor

Orbán Viktor megmutatta, mi történik a kulisszák mögött + videó

A miniszterelnök egy összefoglalóval jelentkezett a Mandiner Díjátadó Gáláról, ahol Kapu Tibor űrhajós készített vele rendhagyó interjút. Az idén az űrt megjárt fiatalembert választották az Év Magyar Közéleti Személyiségének.

Munkatársunktól
2025. 12. 01. 11:28
Kapu Tibor és Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Nem csak Kapu Tibi izgult – osztott meg új videót Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A felvétel akkor készült, amikor Kapu Tibor űrhajós egy kis időre szakmát váltott, és

rendhagyó interjút készített a kormányfővel a Mandiner Díjátadó Gálán.

A Mars kolonizálásáról és a politikai polarizációról is beszélgettek. Első alkalommal rendezték meg a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadták a Mandiner-díjakat. A lap internetes felületén több kategóriában lehetett szavazni, ahol Kapu Tibor is díjat vehetett át, ő lett az Év Magyar Közéleti Személyisége.

A magyar közélet, kultúra és sport legjobbjai kaptak elismerést a Mandiner nagyszabású díjátadó gáláján a Várkert Bazárban. A Magyar Nemzet publicistája, Bayer Zsolt nyerte el az év újságírója díjat.


Borítókép: Kapu Tibor és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

