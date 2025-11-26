Lapunk publicistája, Bayer Zsolt kapta az év újságírója díjat a Mandiner-gálán

A magyar közélet, kultúra és sport legjobbjai kaptak elismerést a Mandiner nagyszabású díjátadó gáláján szerdán este, a Várkert Bazárban. A Magyar Nemzet publicistája, Bayer Zsolt nyerte el az év újságírója díjat.

A díjátadás pillanata (Fotó: Mandiner)

A díj célja elismerni és kitüntetni azokat a személyiségeket, akik a Mandiner olvasói szerint kiemelkedő teljesítménnyel járultak hozzá a magyar közélet, kultúra és sport jobbá tételéhez – mondta Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője köszöntőbeszédében.

Elmondta, az olvasók több száz embert jelöltek a díjra, majd a későbbi szavazásban összesen közel félmillió szavazat érkezett a különböző kategóriákban. „A tehetségen kívül kell egy olyan társadalom, amelyik ezt méltányolni tudja” – idézte Szent-Györgyi Albertet.

Az év újságírójának járó díjat Kudlik Júlia újságíró, műsorvezető adta át Bayer Zsoltnak. Lapunk publicistája viccelődve elmondta, ha egy szépségversenyt nyert volna, most „elhaló hangon azt mondaná, hogy éljen a világbéke” – majd komolyan hozzátette, hogy a világra ez most mindennél jobban ráférne.

Hozzátette, egy dologra nagyon büszke:

Rám még soha senki nem mondta azt, hogy független újságíró

– jelentette ki.

Ők kaptak Mandiner-díjat:

Az év véleményformálója díjat Bohár Dániel közéleti riporter, a Megafon Központ véleményformálója, a Patrióta Riport műsorvezetője nyerte.

közéleti riporter, a Megafon Központ véleményformálója, a Patrióta Riport műsorvezetője nyerte. Az év műsorvezetője Mészáros Nóra , a Hír TV műsorvezetője, legismertebb műsora a Komment című közéleti vitaműsor.

, a Hír TV műsorvezetője, legismertebb műsora a Komment című közéleti vitaműsor. Az év kulturális személyisége Kovács Ákos énekes-dalszerző.

énekes-dalszerző. Az év újságírója Bayer Zsolt író, publicista, a magyar konzervatív közélet egyik ikonikus alakja.

író, publicista, a magyar konzervatív közélet egyik ikonikus alakja. Az év külföldi újságírója Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség és politikai kommentátor, aki Orbán Viktorral is készített interjút.

amerikai médiaszemélyiség és politikai kommentátor, aki Orbán Viktorral is készített interjút. Az év elemzője Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

biztonságpolitikai szakértő. Az év kis- vagy középvállalkozása az Erdélyi Szalon Könyvkiadó szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvműhely, a Wass Albert-hagyaték kizárólagos gondozója, s mások mellett Csoóri Sándor és Almásy László életművének kiadója.

szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvműhely, a Wass Albert-hagyaték kizárólagos gondozója, s mások mellett Csoóri Sándor és Almásy László életművének kiadója. Az év női sportolója Ekler Luca , kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta, érmeit távolugrásban nyerte.

, kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta, érmeit távolugrásban nyerte. Az év férfi sportolója Szoboszlai Dominik , a Liverpool magyar sztárja, aki csapatával az előző szezonban megnyerte az angol bajnokságot.

, a Liverpool magyar sztárja, aki csapatával az előző szezonban megnyerte az angol bajnokságot. Az év magyar közéleti személyisége Kapu Tibor , a második magyar kutató űrhajós, aki nyáron több mint húsz napot töltött az űrben.

, a második magyar kutató űrhajós, aki nyáron több mint húsz napot töltött az űrben. Az év külföldi személyisége Karol Nawrocki , akit júniusban választották Lengyelország elnökévé.

, akit júniusban választották Lengyelország elnökévé. Az év nagyvállalata a Mol Nyrt., magyar multinacionális olaj- és gázipari vállalat, amely jelenleg tíz országban van jelen olaj- és gázipari kutatási és termelési eszközökkel, közülük nyolcban folytat kitermelést.



Borítókép: Bayer Zsolt a Mandiner-gálán (Fotó: Mandiner)