Bayer ZsoltdíjMandinerBohár Dániel

Lapunk publicistája, Bayer Zsolt kapta az év újságírója díjat a Mandiner-gálán

A magyar közélet, kultúra és sport legjobbjai kaptak elismerést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 21:57
Bayer Zsolt
Forrás: Mandiner
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar közélet, kultúra és sport legjobbjai kaptak elismerést a Mandiner nagyszabású díjátadó gáláján szerdán este, a Várkert Bazárban. A Magyar Nemzet publicistája, Bayer Zsolt nyerte el az év újságírója díjat. 

A díjátadás pillanata (Fotó: Mandiner)

A díj célja elismerni és kitüntetni azokat a személyiségeket, akik a Mandiner olvasói szerint kiemelkedő teljesítménnyel járultak hozzá a magyar közélet, kultúra és sport jobbá tételéhez – mondta Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője köszöntőbeszédében. 

Elmondta, az olvasók több száz embert jelöltek a díjra, majd a későbbi szavazásban összesen közel félmillió szavazat érkezett a különböző kategóriákban. „A tehetségen kívül kell egy olyan társadalom, amelyik ezt méltányolni tudja” – idézte Szent-Györgyi Albertet.

Az év újságírójának járó díjat Kudlik Júlia újságíró, műsorvezető adta át Bayer Zsoltnak. Lapunk publicistája viccelődve elmondta, ha egy szépségversenyt nyert volna, most „elhaló hangon azt mondaná, hogy éljen a világbéke” – majd komolyan hozzátette, hogy a világra ez most mindennél jobban ráférne. 

Hozzátette, egy dologra nagyon büszke: 

Rám még soha senki nem mondta azt, hogy független újságíró

– jelentette ki.

Ők kaptak Mandiner-díjat:

  • Az év véleményformálója díjat Bohár Dániel közéleti riporter, a Megafon Központ véleményformálója, a Patrióta Riport műsorvezetője nyerte.
  • Az év műsorvezetője Mészáros Nóra, a Hír TV műsorvezetője, legismertebb műsora a Komment című közéleti vitaműsor.
  • Az év kulturális személyisége Kovács Ákos énekes-dalszerző.
  • Az év újságírója Bayer Zsolt író, publicista, a magyar konzervatív közélet egyik ikonikus alakja.
  • Az év külföldi újságírója Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség és politikai kommentátor, aki Orbán Viktorral is készített interjút.
  • Az év elemzője Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.
  • Az év kis- vagy középvállalkozása az Erdélyi Szalon Könyvkiadó szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvműhely, a Wass Albert-hagyaték kizárólagos gondozója, s mások mellett Csoóri Sándor és Almásy László életművének kiadója.
  • Az év női sportolója Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta, érmeit távolugrásban nyerte.
  • Az év férfi sportolója Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar sztárja, aki csapatával az előző szezonban megnyerte az angol bajnokságot.
  • Az év magyar közéleti személyisége Kapu Tibor, a második magyar kutató űrhajós, aki nyáron több mint húsz napot töltött az űrben.
  • Az év külföldi személyisége Karol Nawrocki, akit júniusban választották Lengyelország elnökévé.
  • Az év nagyvállalata a Mol Nyrt., magyar multinacionális olaj- és gázipari vállalat, amely jelenleg tíz országban van jelen olaj- és gázipari kutatási és termelési eszközökkel, közülük nyolcban folytat kitermelést.
     

Borítókép: Bayer Zsolt a Mandiner-gálán (Fotó: Mandiner)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu