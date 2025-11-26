A magyar miniszterelnök nem küldi a magyarok pénzét a háborúba

Világos, hogy mi történik, Donald Trump béketervet dolgoz ki, Brüsszel pedig háborús tervet készít, folytatni akarja a háborút; erre kiváló bizonyíték, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma azt nyilatkozta, még évekig szeretnék finanszírozni a háborút – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Nógrád vármegyei Bátonyterenyén szerdán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (b) sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Bátonyterenyén 2025. november 26-án. Mellette Becsó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Komka Péter)

Menczer Tamás a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón úgy folytatta: brüsszeli szempontból a probléma ott van, hogy nincs keretük a háború finanszírozására, és a tagállamoktól akarnak pénzt szerezni. Bizonyítékként Ursula von der Leyennek a közelmúltban a miniszterelnököknek írt levelét hozta fel, amely szerint 135 milliárd eurót kérnek az eddigi 180 milliárd eurón felül. Menczer Tamás közölte:

a magyar miniszterelnök világossá tette, hogy nem küldi a magyarok pénzét a háborúba, ezért van szükség egy bábkormányra, és itt jön a képbe a Tisza Párt, itt jön a képbe Magyar Péter, és így válik érthetővé az a brutális megszorítócsomag, amelyre a napokban derült fény.

A kommunikációs igazgató a brutális baloldali megszorítócsomag pontjai között említette a Tisza-adót, azt, hogy aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, magasabb adókulccsal adózna, a 20 százalékos nyugdíjadót, a családi kedvezmények súlyos megvágását, a társasági adó megduplázását, a 32 százalékos általános forgalmi adót a középkategóriás és annál nagyobb autókra, az adót a kutyák és a macskák után.

Menczer Tamás kijelentette: