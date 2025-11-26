Gyopáros Alpár: A Tisza Párt gazdasági programja a magyar embereket sarcolná meg

A Tisza Párt a gazdasági programja révén azért sarcolná meg a magyar embereket és vetne ki extra adókat, mert abból szeretné finanszírozni Ursula von der Leyen tervét a háború további támogatására – emelte ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán este.

Gyopáros Alpár és Fekete Dávid (Forrás: Facebook)

Gyopáros Alpár a kormánypártok országjárásának écsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a Tisza Párt gazdasági programja részletesen elemzi, hogy milyen új adónemeket vezetnének be és milyen korábbi támogatásokat vezetnének ki.

Ennek gyakorlatilag minden magyar állampolgár a vesztese lenne

– mondta, hozzátéve, hogy vesztesei lennének a dolgozó emberek, akik magasabb személyi jövedelemadót fizetnének, vesztesei lennének a családok, akiknek a családi adókedvezménye drasztikusan csökkenne.

Vesztesei lennének a nyugdíjasok, akikre különadót vetnének ki, az özvegyi nyugdíjban részesülőket 20 százalékos extra különadóval sújtanák, a vállalkozások társasági adója pedig a duplájára emelkedne

– sorolta. Hozzátette, hogy privát biztosítási formába vezetné át a Tisza Párt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőket, emellett mindenkinek, aki kutyát vagy macskát tart otthon, kisállatonként évente 18 ezer forintos extra adót kellene fizetne. Mi ebből nem kérünk – szögezte le Gyopáros Alpár.

A kormánybiztos kiemelte, hogy Európában két olyan entitás van, a Vatikán és Magyarország, amelyek a háború kitörése óta folyamatosan a béke mellett foglalnak állást. Az amerikai elnökválasztást követően Donald Trump „maga mellett tudva Orbán Viktor miniszterelnök urat beindította a békevonatot, de legnagyobb megdöbbenésünkre azt tapasztaljuk, hogy Európa baloldali liberális vezetői, az európai baloldali liberális globalista intézményrendszerek élén ülő politikusok folyamatosan a háború pártján foglalnak állást”.

Ennek fényében született meg Ursula von der Leyen bizottsági elnök levele, amiben arra kéri a tagállamokat, hogy a saját nemzeti költségvetésükből vagy egy közös európai hitel felvételével járuljanak hozzá a háború folytatásához

– mondta. Mi nem teremtjük elő ezt a pénzt, nem vagyunk hajlandók finanszírozni tovább a háborút. Ugyanakkor van egy feltörekvő ellenzéki párt Magyarországon, amelynek erre vonatkozóan világos tervei vannak – fogalmazott Gyopáros. Hangsúlyozta, hogy Magyarország kormányának a törekvése a béke oldalán világos.