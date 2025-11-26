Nacsa Lőrinc: A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk

A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember – jelentette ki Nacsa Lőrinc a IV. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon szerdán Budapesten. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, a veszélyek korában, a válságok időszakában, a háborús helyzetekben az emberek alapvetően békére vágynak, és ezt a békét sokszor egy templomba, egy zarándokhelyre, egy zsinagógába vagy egy kolostorba betérve találják meg. Ez a béke kisugárzik az emberek családjára, a munkahelyére, munkatársaira, barátaira, ismerőseire is, vagyis a vallásturisztikai helyek békét közvetítenek a világba – tette hozzá.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára

Fotó: Derencsényi István / MTI

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a turizmus a tavalyi év után az idén is rekordot dönt. Ugyanis január és szeptember között, az előző év hasonló időszakához képest 2,2 százalékkal nőtt a belföldi, 11 százalékkal pedig a külföldi látogatók száma az országban. Ehhez a rekordhoz hozzájárult a vallási turizmus fejlődése is.

Az elmúlt év óta a Nemzetpolitikai Államtitkárság hatáskörébe tartozik a vallási turizmus, így a szektor fejlesztésébe be tudtak kapcsolódni a határon túli magyarság képviselői is; ennek nyomán a többi között a romániai Maros megyében és Csíkszeredán is tartottak vallásturisztikai rendezvényeket.

Nacsa Lőrinc az utóbbi egy évben történt fejlesztések között említette, hogy a Széchenyi Egyetem és a Brenner János Hittudományi Főiskola együttműködése nyomán vallásturisztikai tankönyv jelent meg. és az egri egyetem vallásturisztikai szakára is egyre többen jelentkeznek.

Elkészült az Esztergom-budapesti Főegyházmegye vallásturisztikai látványosságait bemutató ChurchApp applikáció,

napvilágot látott a mádi zsinagógát bemutató kötet,

felújították a tihanyi barátlakásokat

és kialakították a tihanyi pálos zarándokutat

– sorolta az államtitkár.

Közlése szerint a kormányzat a saját eszközeivel tudja támogatni a vallási turizmus fejlesztését, hiszen a kormányban működik vallásturizmussal foglalkozó részleg.

Elkötelezettségüket mutatja, hogy az elmúlt években mintegy négyezer templom felújításához és mintegy kétszáz új templom építéséhez nyújtott segítséget a magyar állam – mondta Nacsa Lőrinc.