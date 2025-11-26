Nacsa Lőrincvallásturizmusállamtitkárturizmus

Nacsa Lőrinc: A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk

Rekordokat döntött idén a turizmus Magyarországon, amihez a vallási célú utazások fejlődése is hozzájárult – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc a IV. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon. Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt években mintegy négyezer templom felújításához és mintegy kétszáz új templom építéséhez nyújtott segítséget a magyar állam.

Forrás: MTI2025. 11. 26. 19:52
Fotó: Vajda János Forrás: MTI
A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember – jelentette ki Nacsa Lőrinc a IV. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon szerdán Budapesten. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, a veszélyek korában, a válságok időszakában, a háborús helyzetekben az emberek alapvetően békére vágynak, és ezt a békét sokszor egy templomba, egy zarándokhelyre, egy zsinagógába vagy egy kolostorba betérve találják meg. Ez a béke kisugárzik az emberek családjára, a munkahelyére, munkatársaira, barátaira, ismerőseire is, vagyis a vallásturisztikai helyek békét közvetítenek a világba – tette hozzá.

Aranyosapáti, 2025. november 25. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából tartott ünnepségen és szoboravatón Aranyosapátiban 2025. november 25-én. MTI/Derencsényi István
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
Fotó: Derencsényi István / MTI

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a turizmus a tavalyi év után az idén is rekordot dönt. Ugyanis január és szeptember között, az előző év hasonló időszakához képest 2,2 százalékkal nőtt a belföldi, 11 százalékkal pedig a külföldi látogatók száma az országban. Ehhez a rekordhoz hozzájárult a vallási turizmus fejlődése is.

Az elmúlt év óta a Nemzetpolitikai Államtitkárság hatáskörébe tartozik a vallási turizmus, így a szektor fejlesztésébe be tudtak kapcsolódni a határon túli magyarság képviselői is; ennek nyomán a többi között a romániai Maros megyében és Csíkszeredán is tartottak vallásturisztikai rendezvényeket.

Nacsa Lőrinc az utóbbi egy évben történt fejlesztések között említette, hogy a Széchenyi Egyetem és a Brenner János Hittudományi Főiskola együttműködése nyomán vallásturisztikai tankönyv jelent meg. és az egri egyetem vallásturisztikai szakára is egyre többen jelentkeznek.

  • Elkészült az Esztergom-budapesti Főegyházmegye vallásturisztikai látványosságait bemutató ChurchApp applikáció,
  • napvilágot látott a mádi zsinagógát bemutató kötet,
  • felújították a tihanyi barátlakásokat
  • és kialakították a tihanyi pálos zarándokutat

– sorolta az államtitkár.

Közlése szerint a kormányzat a saját eszközeivel tudja támogatni a vallási turizmus fejlesztését, hiszen a kormányban működik vallásturizmussal foglalkozó részleg.

Elkötelezettségüket mutatja, hogy az elmúlt években mintegy négyezer templom felújításához és mintegy kétszáz új templom építéséhez nyújtott segítséget a magyar állam – mondta Nacsa Lőrinc.

Borítókép: A megújult Avilai Szent Teréz-templom a hálaadó szentmise napján Kazincbarcikán 2025. november 22-én (Fotó: MTI/Vajda János)


