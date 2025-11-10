Az országnak van határa, de a nemzetnek nincs

MagyarországKárpát-medencébenhatár

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Olyan Magyarországot építünk 2010 óta, amely nem tesz különbséget magyar és magyar között, olyan Magyarországot, amely ugyanolyan magyaroknak tekinti az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élőket – mondta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár Budapesten a XI. Gyermek- és Ifjúsági Parlament elnevezésű rendezvényen, amelynek házigazdája Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

Budapest, 2025. november 10. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b) beszámolóját tartja, mellette Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülésén az Országház gróf Esterházy János termében 2025. november 10-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az eseményen, amelyet az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a gyermekjogok világnapja alkalmából rendezett, magyarországi és határon túli diákok tehettek fel kérdéseket a kormány több miniszterének, államtitkárának.

Nacsa Lőrinc az oktatási lehetőségeket érintő kérdésre az eredmények között sorolta fel az egységes Kárpát-medencei oktatási tér létrehozását. 

A kormány eltörölte a határokat az oktatás területén: a külhoni és anyaországi felsőoktatási intézmények egyaránt várják a magyar fiatalokat az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából

– emelte ki.

Mi egy olyan nemzetet szeretnénk építeni, ahol a szülőföldön való boldogulást előtérbe helyezik és ahol érdemes világot látni, nyelvet tanulni elmenni és aztán érdemes hazatérni, a saját közösséget gyarapítani, építeni. Ha a sok magyar közösséget megőrzik a Kárpát-medencében, akkor a következő ezer évben is lesz magyar szó, magyar iskola és magyar templom – fogalmazott az államtitkár.

Járai Zsigmond, a csángó-magyar együttműködés feladatainak koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízott szorgalmazta, hogy minél több diák tanuljon a csángóföldi általános iskolákból középiskolában tovább. Erősebben kellene továbbá képviselni Csángóföldet a Határtalanul! programban is – jegyezte meg.

A miniszterelnöki megbízott közölte: 

egész különleges, archaikus világ a csángómagyaroké, és jó lenne, ha kultúrájukat minél többen megismernék.

A moldvai diákok magyarnyelv-tanulási lehetőségeiről elmondta: nagyon büszkék arra, hogy a magyar állam támogatásával 30 településen 2200 diák számára a román iskolai oktatás után magyar nyelvű foglalkozást tart a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége.

Raisz Anikó környezetügyért felelős államtitkár az iskolák energiatakarékosságát érintő kérdésre válaszolva hangsúlyozta: 

nagyon fontos, hogy az iskolákban is bevezessék a zöld átállást.

Kitért arra is, hogy a korábbi 21 százalékkal szemben most már a lakosság 84 százaléka vallja, hogy tudatosan szelektál, amit óriási eredménynek nevezett.

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos beszélt arról, hogy van-e esély, hogy női űrhajós is járjon a világűrben. Elmondta: a HUNOR program sikeresen bizonyította, hogy a magyaroknak van keresnivalója ezen a tudományterületen is. A magyar nők fantasztikusak a tudományokban, de még több önbizalomra van szükségük.

Azt javasolta, a hölgyeknek legyen Peggy Whitson a példaképük, aki annak az űrmissziónak a parancsnoka volt, amelyben Kapu Tibor is részt vett.

Kövér László házelnök arra a kérdésre, hogy erdélyiként lehet-e Magyarország parlamentjében dolgozni, azt mondta: nem tartják számon a származást, de jelenleg is sok határon túli munkatárs dolgozik a parlamentben, és a jövőben is örömmel fogadják a külhoni magyar kollégákat.

Azt valljuk, hogy az országnak van határa, de a nemzetnek nincs

– jelentette ki az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: mindenki, aki magyarul beszél, magyarul érez és a magyar önazonosságát fontosnak tartja, az a magyar nemzet része.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legfontosabb elveit érintő kérdésre úgy fogalmazott: hitbéli, meggyőződésbeli kérdésekben nem szabad a politikában engedni. 

Az, hogy a magyar nemzet egységes, olyan elvi kiindulási pont, amit a döntéshozatalban is érvényesíteni kell

– mondta.

A kötelező sorkatonaság témája kapcsán Gulyás Gergely rámutatott: amikor az Országgyűlés arról döntött, hogy megszünteti a sorkatonai szolgálatot, akkor valójában csak felfüggesztette. A jogi helyzet az, hogy létezik, csak fel van függesztve – magyarázta. A miniszter szavai szerint 

a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy ne érintse olyan körülmény Európát – és különösen Magyarországot – , ami szükségessé tenné a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását.

Elmondta, hogy mivel a szomszédos országban három és fél éve háború van, Európában elindult egy vita a sorkatonaságról, és vannak országok, amelyek visszavezették azt, például Horvátország. 

A magyar kormánynak nincs ilyen szándéka, de a haza védelme mindenkinek kötelessége

– szögezte le.

A miniszter a székelyek magyarságának megőrzésével kapcsolatban hangsúlyozta: ahhoz, hogy egy ország gazdag legyen, saját identitását meg kell őriznie. Ha egységes magyar nemzetről beszélünk, abba beletartozik a székelység, a székely identitás.

Az elmúlt 15 évben a magyar kormány nagyon sokat tett azért, hogy a határon túli magyar közösségek saját önazonosságuk megőrzéséhez való jogát a gyakorlatban is támogassa

– emelte ki.

Gulyás Gergely a magyar kormány és a román országvezetés kapcsolatáról azt mondta: az elmúlt 15 évben nagyjából évente váltották egymást a román kormányfők, ez pedig a kapcsolatépítést is megnehezíti.

A mi szándékunk az, hogy minden szomszédos országgal a lehető legjobb viszonyban legyünk, de ennek kritériumai vannak

– mondta, megjegyezve: a határon túli magyar közösségek érdekeit, autonómiatörekvéseit a szomszédainknak is támogatniuk kell.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülésén a nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: külhoni magyarság támogatása nem függ külső körülményektől, így a háború okozta nehéz helyzetben sem kellett egyetlen programot vagy támogatási formát megszüntetni.

Nacsa Lőrinc az ülésen kiemelte: a külhoni magyarság megtartásának egyik feltétele az erős magyar intézményrendszer, ezért az elmúlt 15 évben több mint 6500 a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar szervezet és intézmény működéséhez járultak hozzá.

Az identitás megőrzése, a szülőföldön való boldogulás legfontosabb eszköze a minőségi magyar nyelvű oktatás, a magyar kultúra és a magyar egyházak megőrzése, valamint a gazdasági beruházások

– hangsúlyozta.


Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

