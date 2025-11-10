Az országnak van határa, de a nemzetnek nincs

Olyan Magyarországot építünk 2010 óta, amely nem tesz különbséget magyar és magyar között, olyan Magyarországot, amely ugyanolyan magyaroknak tekinti az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élőket – mondta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár Budapesten a XI. Gyermek- és Ifjúsági Parlament elnevezésű rendezvényen, amelynek házigazdája Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az eseményen, amelyet az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a gyermekjogok világnapja alkalmából rendezett, magyarországi és határon túli diákok tehettek fel kérdéseket a kormány több miniszterének, államtitkárának.

Nacsa Lőrinc az oktatási lehetőségeket érintő kérdésre az eredmények között sorolta fel az egységes Kárpát-medencei oktatási tér létrehozását.

A kormány eltörölte a határokat az oktatás területén: a külhoni és anyaországi felsőoktatási intézmények egyaránt várják a magyar fiatalokat az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából

– emelte ki.

Mi egy olyan nemzetet szeretnénk építeni, ahol a szülőföldön való boldogulást előtérbe helyezik és ahol érdemes világot látni, nyelvet tanulni elmenni és aztán érdemes hazatérni, a saját közösséget gyarapítani, építeni. Ha a sok magyar közösséget megőrzik a Kárpát-medencében, akkor a következő ezer évben is lesz magyar szó, magyar iskola és magyar templom – fogalmazott az államtitkár.

Járai Zsigmond, a csángó-magyar együttműködés feladatainak koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízott szorgalmazta, hogy minél több diák tanuljon a csángóföldi általános iskolákból középiskolában tovább. Erősebben kellene továbbá képviselni Csángóföldet a Határtalanul! programban is – jegyezte meg.

A miniszterelnöki megbízott közölte:

egész különleges, archaikus világ a csángómagyaroké, és jó lenne, ha kultúrájukat minél többen megismernék.

A moldvai diákok magyarnyelv-tanulási lehetőségeiről elmondta: nagyon büszkék arra, hogy a magyar állam támogatásával 30 településen 2200 diák számára a román iskolai oktatás után magyar nyelvű foglalkozást tart a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége.