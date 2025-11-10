Tovább terjed az álhírcunami a Trump–Orbán-csúcs eredményeiről, mert a Brüsszel–balos sajtó–Tisza-tengely nagyon frusztrált – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója azonban sorban citálta a csúcson elért sikereket.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Megvédték a rezsicsökkentést és a megfizethető benzinárakat: ha a miniszterelnök nem tudott volna mentességet szerezni a Barátság kőolajvezetékre és a Török Áramlat gázvezetékre az amerikai szankciók alól, akkor ezeknek búcsút inthettünk volna – figyelmeztetett a főigazgató. Majd rámutatott: ez minden magyar családnak jó.

Akik pedig kárognak és abban reménykednek, hogy „csak egy évre szól ez a mentesség”, azok nem a magyar családok életkörülményeinek javításában érdekeltek, hanem csak hatalmat akarnak szerezni

– hangsúlyozta.

Brüsszel pénzügyi szankciókkal próbálja bezsarolni a hatalomba a saját emberét Magyarországon, hogy ránk kényszeríthesse az akaratát a háború, a migráció és a genderideológia tekintetében. Ezzel minden választás előtt megpróbálkoznak. Most nem lesz rá esélyük – jelentette ki Szánthó Miklós. Hozzátette: ne csodálkozzunk, ha ez sem nekik, sem Magyar Péternek nem tetszik.

A mély, stratégiai szintű gazdasági együttműködés eredménye, hogy munkahelyteremtő beruházások jönnek hazánkba az Egyesült Államokból, és Magyarország is szerepet kap olyan, nagy megtérüléssel kecsegtető ágazatokban, mint a védelmi- és az űripar

– emelte ki a főigazgató.

Azzal, hogy az Egyesült Államok cseppfolyósított földgázt és nukleáris fűtőelemeket szállít a jövőben hazánkba, csökken az egyirányú kitettségünk, és újabb támaszhoz jutunk az alacsony energiaárak fenntartásához – ismertette.

Folytatódik a béketeremtés: Magyarország segíti Donald Trump béketervének megvalósítását, és bár Brüsszel mindent megtesz, hogy akadályozza ezt a folyamatot, ami késik, nem múlik, lesz Budapesten békecsúcs – jelentette ki Szánthó Miklós. Majd rámutatott: ezzel hazánk szerepet kap egy olyan eseménysorban, amellyel kapcsolatban nagyon erős érdekeink vannak, de amelyekbe az ország formális súlyánál fogva nem sok beleszólásunk lenne.

Sokatmondó az a kiemelt figyelem, amellyel a nyugati világ első számú nagyhatalmának elnöke kezelte a magyar miniszterelnököt, szemben a Fehér Házban kispadoztatott brüsszeli elittel és a megalázott Volodimir Zelenszkijjel

– hangsúlyozta a főigazgató. Majd rámutatott: ez is arra a megnövekedett magyar befolyásra utal, amit Orbán Viktor képes volt megteremteni, és Magyarország javára fordítani.