Orbán Viktor: Együtt, a békéért! + videó

„Beszéltünk a háború és béke kérdéséről. Ezt a szerteágazó beszélgetést, illetve tárgyalást két mondatban tudom önöknek összefoglalni” – kezdte Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában.
Az első úgy hangzik, hogy a béketeremtést folytatni kell. Mind a két kormányzat elszánt, hogy folytassa a béketeremtés előfeltételeit vagy erőfeszítéseit, Magyarország kifejezetten ajánlja a saját képességeit, amellyel segíteni tudja az Egyesült Államok elnökét az ukrán–orosz háború ügyében, a béke elérése ügyében
– tette hozzá a miniszterelnök.