Orbán Viktor: Együtt, a békéért! + videó

Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után közösségi oldalán úgy fogalmazott: mindkét kormány elszánt a béketeremtés folytatásában, Magyarország pedig kész saját képességeivel segíteni az Egyesült Államokat az orosz–ukrán háború lezárásában. A budapesti találkozó továbbra is napirenden van – tette hozzá a kormányfő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 14:58
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály
„Beszéltünk a háború és béke kérdéséről. Ezt a szerteágazó beszélgetést, illetve tárgyalást két mondatban tudom önöknek összefoglalni” – kezdte Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában. 

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

Az első úgy hangzik, hogy a béketeremtést folytatni kell. Mind a két kormányzat elszánt, hogy folytassa a béketeremtés előfeltételeit vagy erőfeszítéseit, Magyarország kifejezetten ajánlja a saját képességeit, amellyel segíteni tudja az Egyesült Államok elnökét az ukrán–orosz háború ügyében, a béke elérése ügyében

 – tette hozzá a miniszterelnök.

„És a második mondat pedig úgy hangzik, hogy a budapesti találkozó napirenden van, és amikor a feltételek ehhez előállnak, ennek pontos időpontjában senki sem tudja megmondani, akkor ez a találkozó Budapesten létre is jön” – zárta.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: AFP)

