Orbán ViktorSzánthó MiklósDonald TrumpWashingtonTrump-Orbán-csúcsSoros-hálózatmélyállam

Orbán Viktor: Nem elhagyni akarjuk Brüsszelt, hanem elfoglalni + videó

Szánthó Miklós exkluzív interjút készített Orbán Viktorral a Washingtonba tartó repülőjáraton. A miniszterelnök részletesen beszélt az Egyesült Államokkal és Brüsszellel kapcsolatos stratégiai célokról, a szuverenista politika kihívásairól és a mélyállam kérdéséről. Kiemelte, hogy Donald Trumppal közös céljuk a befolyásoló hálózatok visszaszorítása, és hangsúlyozta a nemzetközi jobboldali együttműködés fontosságát. Orbán Viktor emellett szólt a médiatámogatások kérdéséről és a Soros-hálózat elleni küzdelemről is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 13:00
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a miniszterelnökkel készített exkluzív interjút a Washingtonba tartó repülőjáraton. Orbán Viktor a beszélgetés során részletesen beszélt az Egyesült Államokkal és Brüsszellel kapcsolatos stratégiai célokról, a nemzetközi jobboldali összefogásról, valamint a szuverenista politika és a mélyállam kérdéséről is.

Szánthó Miklós exkluzív interjút készített Orbán Viktorral a Washingtonba tartó repülőjáraton
Szánthó Miklós exkluzív interjút készített Orbán Viktorral a Washingtonba tartó repülőjáraton. Forrás: Facebook

A miniszterelnök kiemelte, hogy Donald Trump és ő közös pontként az amerikai és a brüsszeli mélyállam struktúráival szembeni küzdelmet látják. 

Ez a két struktúra ugyanannak az éremnek a két oldala

 – fogalmazott a kormányfő, aki szerint mind az amerikai, mind a brüsszeli rendszer olyan befolyásoló hálózat, amely a választott vezetők szuverenitását igyekszik korlátozni. A miniszterelnök részletesen beszélt a Soros-hálózat szerepéről, amely szerinte mind Washingtonban, mind Brüsszelben a baloldali, liberális politikai erőket támogatja, és akadályozza a nemzeti, konzervatív kormányzás sikerét. 

Az elmúlt időszakban az amerikaiak elkezdték felszámolni ezeket a befolyásoló köröket, Brüsszelben azonban a helyzet romlott

 – mondta, majd hangsúlyozta, hogy Magyarország soha nem járult hozzá ahhoz, hogy Brüsszel magyar befizetésekből finanszírozza a Soros-hálózatot.

 

Nemzetközi jobboldali együttműködés

Orbán Viktor elmondta, hogy a konzervatív, keresztény-nemzeti politikai erők összefogása világszerte lassan, de egyre szervezettebben zajlik. Az Egyesült Államokban ez a folyamat gyorsabban halad, Európában – Franciaországban, Németországban, Olaszországban – viszont nehezebb nemzeti alapú erőket integrálni a globális hálózatba. A patrióták számára már létezik intézményi keret, de a miniszterelnök szerint még évekre van szükség ahhoz, hogy ez napi rutinná váljon.

Orbán kitért a médiatámogatások kérdésére is. Rámutatott, hogy a Szabad Európa Rádiót a magyar nemzeti kormány ellen hozták létre, és a Trump-adminisztráció megszüntette a USAID finanszírozását, csökkentve a külföldi befolyást a magyar politikai életben.

Az Orbán Viktorral készült interjú itt érhető el:

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

add-square Orbán-Trump találkozó

Orbán Viktor Washingtonról: Megcsináltuk, amiért jöttünk!

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu