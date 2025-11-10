Orbán Viktor: Nem elhagyni akarjuk Brüsszelt, hanem elfoglalni + videó

A miniszterelnök kiemelte, hogy Donald Trump és ő közös pontként az amerikai és a brüsszeli mélyállam struktúráival szembeni küzdelmet látják.

Ez a két struktúra ugyanannak az éremnek a két oldala

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint mind az amerikai, mind a brüsszeli rendszer olyan befolyásoló hálózat, amely a választott vezetők szuverenitását igyekszik korlátozni. A miniszterelnök részletesen beszélt a Soros-hálózat szerepéről, amely szerinte mind Washingtonban, mind Brüsszelben a baloldali, liberális politikai erőket támogatja, és akadályozza a nemzeti, konzervatív kormányzás sikerét.

Az elmúlt időszakban az amerikaiak elkezdték felszámolni ezeket a befolyásoló köröket, Brüsszelben azonban a helyzet romlott

– mondta, majd hangsúlyozta, hogy Magyarország soha nem járult hozzá ahhoz, hogy Brüsszel magyar befizetésekből finanszírozza a Soros-hálózatot.