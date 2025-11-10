Trump-Orbán-csúcsLázár JánosWashingtonOrbán ViktorDonald Trumprezsicsökkentés

Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról + videó

A magyar delegáció fontos tárgyalásokra utazott Washingtonba. A legfontosabb elért eredmény a magyar háztartások energiaellátásának biztosítása az amerikai szankciók alóli teljes mentesség által volt. Lázár János a Rádió 7 műsorában beszélt arról, hogy megbeszélések baráti légkörben zajlottak, és a gáz- és olajbeszerzések kérdésköre mellett technológiai kérdések és a Paksi Atomerőmű fejlesztése is napirenden voltak.

András János
2025. 11. 10. 11:41
Lázár János építési és közlekedési miniszter
Lázár János építési és közlekedési miniszter Forrás: MTI
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Rádió 7 vendégeként számolt be az Egyesült Államokban tett hivatalos látogatásáról, ahol Orbán Viktor miniszterelnök delegációjával a Fehér Házban tárgyaltak. A beszélgetésben Lázár kiemelte, hogy a látogatás legfontosabb eredménye a teljes mentesség megszerzése volt az amerikai szankciók alól az orosz energiára vonatkozóan. A magyar háztartások továbbra is olcsón juthatnak gázhoz és villamos energiához.

Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról
Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról (Fotó: MTI)

A közlekedési miniszter részletezte, hogy a delegációban több szakértő, a sajtó képviselői és persze a miniszterek is helyet kaptak, a találkozó pedig rendkívül baráti légkörben zajlott. Lázár hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során nem csupán a gáz- és olajbeszerzés, hanem az amerikai technológiák és a Paksi Atomerőmű új blokkjai is napirendre kerültek, amelyek révén a magyar energiafüggőség csökkenthető.

A Fehér Házban aláírt megállapodás egy új fejezetet nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban, egyfajta védőpajzsot biztosítva Magyarország számára katonai, technológiai és pénzügyi értelemben. Ez a védőpajzs nem csupán a NATO-tagságra és a katonai együttműködésre vonatkozik, hanem a műholdas és nukleáris technológiákra, valamint a gazdasági stabilitás támogatására is kiterjed.

A Trump–Orbán-találkozó nem hivatalos tárgyalás volt, hanem sokkal inkább baráti, hangulatú egyeztetés, ahol a világpolitikai helyzet és a magyar érdekek érvényesítése állt a középpontban. 

A miniszter szerint a következő évtizedek nemzetközi kapcsolataiban a vezetők közötti személyes viszonyok kulcsfontosságúak lesznek. Végül hangsúlyozta, hogy Magyarország pozícióját erősíti az, hogy képes jó kapcsolatot fenntartani a keleti és a nyugati nagyhatalmakkal egyaránt – az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával, Németországgal, Izraellel és Indiával –, így a magyar háztartások energiaellátása és a magyar rezsivédelem biztosított.

Lázár János teljes interjúját itt nézheti meg:

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

