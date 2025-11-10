Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról + videó

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Rádió 7 vendégeként számolt be az Egyesült Államokban tett hivatalos látogatásáról, ahol Orbán Viktor miniszterelnök delegációjával a Fehér Házban tárgyaltak. A beszélgetésben Lázár kiemelte, hogy a látogatás legfontosabb eredménye a teljes mentesség megszerzése volt az amerikai szankciók alól az orosz energiára vonatkozóan. A magyar háztartások továbbra is olcsón juthatnak gázhoz és villamos energiához.

Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról (Fotó: MTI)

A közlekedési miniszter részletezte, hogy a delegációban több szakértő, a sajtó képviselői és persze a miniszterek is helyet kaptak, a találkozó pedig rendkívül baráti légkörben zajlott. Lázár hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során nem csupán a gáz- és olajbeszerzés, hanem az amerikai technológiák és a Paksi Atomerőmű új blokkjai is napirendre kerültek, amelyek révén a magyar energiafüggőség csökkenthető.