A világsajtó címlapjain Orbán Viktor és Donald Trump találkozója

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, és a találkozó a világsajtó egyik kiemelt témájává vált. A nemzetközi hírügynökségek beszámolói szerint a megbeszélés fókuszában az orosz-ukrán háború, az energiabiztonság és a kétoldalú gazdasági együttműködés állt.

2025. 11. 10. 4:00
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A világ vezető lapjai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-csúcstalálkozóval, amely új diplomáciai fejezetet nyitott Budapest és Washington között. A megbeszélés fókuszában az energiabiztonság, a háború és a gazdasági együttműködés állt – Magyarország pedig történelmi mentességet kapott az amerikai szankciók alól. A Politico beszámolója szerint Orbán Viktor a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy Magyarországot földrajzi helyzete miatt különösen érzékenyen érintenék az orosz energiahordozókra vonatkozó korlátozások, mivel az ország tengeri kijárat nélkül, kizárólag vezetékeken keresztül jut energiához.

Trump az újságírók előtt így fogalmazott:

Megvizsgáljuk a kérdést, mert számára (Orbánnak) nagyon nehéz más forrásból olajhoz és gázhoz jutni. Mint tudják, Magyarországnak nincs tengere.

Az Associated Press közölte, hogy a találkozó napirendjén az energiaellátás, a kereskedelem és az orosz–ukrán háború egyaránt szerepelt. A hírügynökség arról is beszámolt, hogy a felek megállapodtak a nukleáris energia területén való együttműködésben, beleértve a kis moduláris reaktorok fejlesztését is. A beszámoló szerint a megállapodás többrétegű együttműködést indít el Washington és Budapest között.

Az egyik kulcselem, hogy Magyarország hosszú távú szerződésre készül az Egyesült Államokból érkező cseppfolyósított földgáz vásárlására. A Sky News hangsúlyozza: ez nem az orosz energia lecserélése, hanem a források diverzifikálása, amely Orbán stratégiájába illeszkedik – vagyis Magyarország egyszerre több irányból próbálja biztosítani energiaellátását.

Az al-Dzsazíra tudósítása szerint a 

Fehér Házban tartott egyeztetés után amerikai tisztségviselők megerősítették: az Egyesült Államok mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázszankciók alól. Orbán Viktor a megbeszélésen rámutatott, hogy Magyarország nagymértékben támaszkodik az orosz energiára.

A Kyiv Independent szerint a miniszterelnök külön is jelezte, hogy a kivétel a Török Áramlat földgázvezetékre és a Barátság kőolajvezetékre vonatkozik. A lap szerint Trump több európai országot is kritizált, amiért továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat, noha tengeri kikötőkkel rendelkeznek, így alternatív beszerzési lehetőségeik is vannak.

A Deutsche Welle kiemeli: a magyar kormány szerint a szankciómentesség nélkül az energiaárak drámai módon emelkedtek volna, és akár a benzinárak vagy a lakossági rezsiköltségek többszörösére ugrottak volna. Orbán Viktor ezzel indokolta, miért tekinti történelmi jelentőségűnek a megállapodást.

A Financial Times felhívta a figyelmet, ugyanakkor a döntés nemcsak sikert jelent Magyarországnak, hanem kihívásokat is rejt. Az Európai Unió több tagállama máris kifogásolta, hogy a magyar különutas energiapolitika gyengítheti a közös szankciós mechanizmusokat – ez pedig annak fényében különösen érzékeny téma, hogy az EU egységes fellépésre törekszik Oroszország energiától való függésének csökkentésében – számolt be az NBC News.

A BBC felidézte , hogy a találkozó után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en közölte: „Az Egyesült Államok teljes és korlátlan mentességet adott Magyarországnak az olajra és gázra vonatkozó szankciók alól.”

A találkozó diplomáciai jelentőségét a Reuters is hangsúlyozta, kiemelve, hogy Magyarország szerepe és az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolat mélyítése központi kérdés volt a csúcson.

A Washington Post a találkozót a kölcsönös elismerés csúcsaként jellemezte, és felidézte, hogy Trump nagyszerű barátnak nevezte Orbánt, akit hazájában tisztelt vezetőként tartanak számon.

A CNN szerint Orbán Viktor régóta Donald Trump egyik legközelebbi politikai szövetségese, a nemzetközi konzervatív mozgalom meghatározó alakja. A csúcson a miniszterelnök arról beszélt, hogy új korszak, egyfajta aranykor kezdődhet az amerikai–magyar kapcsolatokban, és elismerően szólt Trumpról, aki szerinte helyreállította a két ország viszonyát, amelyet a Biden-adminisztráció megromlott állapotban hagyott.

A Le Monde szerint a fejlemény új fejezetet nyithat az amerikai–magyar kapcsolatokban, különösen az energiabiztonság, az orosz–ukrán háború és a gazdasági együttműködés területén.

