A világ vezető lapjai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-csúcstalálkozóval, amely új diplomáciai fejezetet nyitott Budapest és Washington között. A megbeszélés fókuszában az energiabiztonság, a háború és a gazdasági együttműködés állt – Magyarország pedig történelmi mentességet kapott az amerikai szankciók alól. A Politico beszámolója szerint Orbán Viktor a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy Magyarországot földrajzi helyzete miatt különösen érzékenyen érintenék az orosz energiahordozókra vonatkozó korlátozások, mivel az ország tengeri kijárat nélkül, kizárólag vezetékeken keresztül jut energiához.
A világsajtó címlapjain Orbán Viktor és Donald Trump találkozója
Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, és a találkozó a világsajtó egyik kiemelt témájává vált. A nemzetközi hírügynökségek beszámolói szerint a megbeszélés fókuszában az orosz-ukrán háború, az energiabiztonság és a kétoldalú gazdasági együttműködés állt.
Trump az újságírók előtt így fogalmazott:
Megvizsgáljuk a kérdést, mert számára (Orbánnak) nagyon nehéz más forrásból olajhoz és gázhoz jutni. Mint tudják, Magyarországnak nincs tengere.
Az Associated Press közölte, hogy a találkozó napirendjén az energiaellátás, a kereskedelem és az orosz–ukrán háború egyaránt szerepelt. A hírügynökség arról is beszámolt, hogy a felek megállapodtak a nukleáris energia területén való együttműködésben, beleértve a kis moduláris reaktorok fejlesztését is. A beszámoló szerint a megállapodás többrétegű együttműködést indít el Washington és Budapest között.
További Külföld híreink
Az egyik kulcselem, hogy Magyarország hosszú távú szerződésre készül az Egyesült Államokból érkező cseppfolyósított földgáz vásárlására. A Sky News hangsúlyozza: ez nem az orosz energia lecserélése, hanem a források diverzifikálása, amely Orbán stratégiájába illeszkedik – vagyis Magyarország egyszerre több irányból próbálja biztosítani energiaellátását.
Az al-Dzsazíra tudósítása szerint a
Fehér Házban tartott egyeztetés után amerikai tisztségviselők megerősítették: az Egyesült Államok mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázszankciók alól. Orbán Viktor a megbeszélésen rámutatott, hogy Magyarország nagymértékben támaszkodik az orosz energiára.
A Kyiv Independent szerint a miniszterelnök külön is jelezte, hogy a kivétel a Török Áramlat földgázvezetékre és a Barátság kőolajvezetékre vonatkozik. A lap szerint Trump több európai országot is kritizált, amiért továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat, noha tengeri kikötőkkel rendelkeznek, így alternatív beszerzési lehetőségeik is vannak.
A Deutsche Welle kiemeli: a magyar kormány szerint a szankciómentesség nélkül az energiaárak drámai módon emelkedtek volna, és akár a benzinárak vagy a lakossági rezsiköltségek többszörösére ugrottak volna. Orbán Viktor ezzel indokolta, miért tekinti történelmi jelentőségűnek a megállapodást.
A Financial Times felhívta a figyelmet, ugyanakkor a döntés nemcsak sikert jelent Magyarországnak, hanem kihívásokat is rejt. Az Európai Unió több tagállama máris kifogásolta, hogy a magyar különutas energiapolitika gyengítheti a közös szankciós mechanizmusokat – ez pedig annak fényében különösen érzékeny téma, hogy az EU egységes fellépésre törekszik Oroszország energiától való függésének csökkentésében – számolt be az NBC News.
További Külföld híreink
A BBC felidézte , hogy a találkozó után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en közölte: „Az Egyesült Államok teljes és korlátlan mentességet adott Magyarországnak az olajra és gázra vonatkozó szankciók alól.”
A találkozó diplomáciai jelentőségét a Reuters is hangsúlyozta, kiemelve, hogy Magyarország szerepe és az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolat mélyítése központi kérdés volt a csúcson.
A Washington Post a találkozót a kölcsönös elismerés csúcsaként jellemezte, és felidézte, hogy Trump nagyszerű barátnak nevezte Orbánt, akit hazájában tisztelt vezetőként tartanak számon.
További Külföld híreink
A CNN szerint Orbán Viktor régóta Donald Trump egyik legközelebbi politikai szövetségese, a nemzetközi konzervatív mozgalom meghatározó alakja. A csúcson a miniszterelnök arról beszélt, hogy új korszak, egyfajta aranykor kezdődhet az amerikai–magyar kapcsolatokban, és elismerően szólt Trumpról, aki szerinte helyreállította a két ország viszonyát, amelyet a Biden-adminisztráció megromlott állapotban hagyott.
A Le Monde szerint a fejlemény új fejezetet nyithat az amerikai–magyar kapcsolatokban, különösen az energiabiztonság, az orosz–ukrán háború és a gazdasági együttműködés területén.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-megállapodás eredménye, hogy nem emelkednek az energiaárak Magyarországon + videó
Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort a barátjaként kezeli, Magyarországot, a magyar embereket tiszteli, és ennek megfelelően áll hozzánk – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a külgazdasági és külügyminiszter.
Trump bejelentette a bojkottot
Az Egyesült Államok nem veszt részt az idei G20-csúcstalálkozón.
A Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli + videó
Óvatos becsléssel ezerforintos benzinártól mentettük meg a magyarokat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor Washingtonban hatalmas sikert ért el
A kormányfő vezetésével sikeres tárgyalásokat folytatott a magyar delegáció Washingtonban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-megállapodás eredménye, hogy nem emelkednek az energiaárak Magyarországon + videó
Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort a barátjaként kezeli, Magyarországot, a magyar embereket tiszteli, és ennek megfelelően áll hozzánk – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a külgazdasági és külügyminiszter.
Trump bejelentette a bojkottot
Az Egyesült Államok nem veszt részt az idei G20-csúcstalálkozón.
A Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli + videó
Óvatos becsléssel ezerforintos benzinártól mentettük meg a magyarokat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor Washingtonban hatalmas sikert ért el
A kormányfő vezetésével sikeres tárgyalásokat folytatott a magyar delegáció Washingtonban.