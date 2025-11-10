A világsajtó címlapjain Orbán Viktor és Donald Trump találkozója

Az egyik kulcselem, hogy Magyarország hosszú távú szerződésre készül az Egyesült Államokból érkező cseppfolyósított földgáz vásárlására. A Sky News hangsúlyozza: ez nem az orosz energia lecserélése, hanem a források diverzifikálása, amely Orbán stratégiájába illeszkedik – vagyis Magyarország egyszerre több irányból próbálja biztosítani energiaellátását.

Az al-Dzsazíra tudósítása szerint a

Fehér Házban tartott egyeztetés után amerikai tisztségviselők megerősítették: az Egyesült Államok mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázszankciók alól. Orbán Viktor a megbeszélésen rámutatott, hogy Magyarország nagymértékben támaszkodik az orosz energiára.

A Kyiv Independent szerint a miniszterelnök külön is jelezte, hogy a kivétel a Török Áramlat földgázvezetékre és a Barátság kőolajvezetékre vonatkozik. A lap szerint Trump több európai országot is kritizált, amiért továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat, noha tengeri kikötőkkel rendelkeznek, így alternatív beszerzési lehetőségeik is vannak.