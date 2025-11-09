Orbán ViktorTrump-Orbán-csúcsminiszterelnökMagyarország

Orbán Viktor: Amerika pénzügyi védőpajzsot nyújt Magyarországnak

Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli – szögezte le a miniszterelnök. Orbán Viktor Washingtonból hazafelé tartva, a repülőn nyilatkozott újságíróknak. A kormányfő megerősítette: a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli.

2025. 11. 09.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs.”

Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Orbán Viktor hangsúlyozta: 

Óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. Továbbá amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül - ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat. 

A kormányfő kiemelte: 

Nem mi hoztuk a magunk fejére ezt a bajt - ezt a háború hozta. Mindig mondom, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot a magas energiaárakon és a szankciókon keresztül

 – mondta, hozzátéve:

Ha ez az energiaszint lett volna, hogy lettünk volna így versenyképesek? Beláthatatlan következményei lettek volna a munkahelyek, gyárak, vállalkozások jövőjét illetően. Nagy bajtól mentettük meg a magyarokat, de ez egy ilyen szakma, becsap a ménkű, és villámhárítót kell szerezni. Ez a villámhárító tegnap működött 

A Donald Trumppal folytatott megbeszélését értékelve a miniszterelnök elmondta: az amerikai elnökkel tárgyalva a technikai csapdákat ki kell kerülni, amit európai fejjel nem könnyű, hogy ne a részletektől közelítsen az egészhez, hanem az egésztől a részletekhez. 

Az Egyesült Államok kormányzati rendszerében az elnök a nagy összefüggésekben hoz döntéseket, és a részleteket a miniszterekre bízza. Ha a vele való tárgyaláson egy fontos ügyben egy mondatban meg tudod mondani, hogy az mennyire és miért fontos, azt ő pillanatok alatt leveszi és megérti, és megmondja, milyen mértékben kíváncsi a részletekre, akar-e róla többet tudni

– mondta Orbán Viktor. Donald Trumpról szólva Orbán Viktor kifejtette:

Aki át tud vergődni az amerikai elnökválasztási küzdelmek szögesdrótakadály-rendszerén, nem is egyszer, hanem kétszer, ez a legfőbb biztosíték az amerikai politikai rendszerben arra nézve, hogy képesség nélküli politikai vezető nem tud hivatalba kerülni. Aki ezeket - egymás után kétszer - megnyeri, arra rá lehet bízni Amerika sorsát.

Hozzáfűzte: az, hogy Donald Trump jó elnök lesz, az első alkalommal sem volt kérdéses, most pedig végképp nem, sőt, a magyar kormányfő szerint nagy sansza van Amerikának, hogy minden idők legjobb elnökségét adja Donald Trump. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy Trump kormányzása alatt számos akadályon volt képes túljutni, többek között azon, hogy négy évig „mélyállami szervezet” akadályozta minden radikális változtatásban, az életére, törtek, állam elleni összeesküvéssel vádolták, el akarták venni a vagyonát. 

Orbán Viktor ennek tulajdonította, hogy most tornádószerűen haladnak a dolgok, civilizációs léptékű változás zajlik Amerikában.

Ahogyan a magyar kormányfő fogalmazott:

Egy progresszív, liberális, globalista, internacionalista irányba elmozdult világot fordítanak vissza patrióta, konzervatív, keresztény, tradicionális értékeket működtetni akaró társadalommá. Ez ebben a mértékben példátlan, és eldönti a Nyugat jövőjét is jó néhány évtizedre. 

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: A küzdelem a Nyugat lelkéért zajlik

Amint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Nemzet kérdésére a miniszterelnök kiemelte, hogy túl azon, hogy most magyar-amerikai ügyben tárgyaltak, tudják, hogy a „mi szintünk felett is folyik egy magasabb rendű küzdelem, ez a Nyugat lelkéért zajlik.”

„Zajlik ma a nyugati világban egy civilizációs szintű küzdelem, azért, hogy milyen legyen az a valami, amit Nyugatnak nevezünk. Mindig is hagyományosan volt egy nagy küzdelem a nyugati politikában, fogalmazzunk úgy, hogy a jobboldal, vagyis azok, akik benne maradtak a keresztény nemzeti, nyugati hagyománykörben, ezeken az alapokon építenek föl politikai programokat, és azok között, akik kiléptek vagy kiestek ebből a hagyományból, ez a baloldali progresszív világ, akik szintén rendelkeznek egy elgondolással a világban, és globalisták, ezek építik a maguk hatalmi rendszerét. Ez a csata zajlott vagy zajlik 150 éve Európában – mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Orbán Viktor. 

A liberális-globalista progresszív oldal olyan mértékben elmozdult a szélsőségek felé, olyan abszurd társadalomépítési terveket fogalmaz meg, különösen az LMBTQ a családok tekintetében, meg a migráció ügyében, meg a nyitott határok koncepcióval, amely végveszélybe sodorta a nyugati civilizációt. A migráción keresztül is, a demográfiai problémákon keresztül is, a közbiztonság átalakulásán keresztül. És most nekünk ezt ki kell javítani, tehát az európai nyugati keresztény hagyományban bennmaradt politikai erőknek, egyszerűséggel hívjuk őket jobboldalnak, nekünk ezt a mérkőzést meg kell nyernünk és vissza kell hozni ezt a világot ezek közé a keretek közé. Tehát ez a tétje. 

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve:

Nekem az a tervem van, hogy Magyarország értse meg, hogy ez a küzdelem zajlik. Magyarország értse meg, hogy az ő bőrére megy. Időben értse meg, hogy mi fog történni, mert ha a kis ország későn kapcsol, akkor kampó van. Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon, föl tudjon készülni egy ilyen változásra, időben meg kell értenie a legmélyebb összefüggésig a civilizációs küzdelmet. Ezen dolgozom, hogy minden magyar ezt értse. S a végén kell válaszokat találni ezekre a civilizációs kihívásokra. Migráció, biztonság, család, demográfia, oktatás, mire oktatjuk a gyerekeket, modern technológiához való alkalmazkodás, nemzetköziség versus patriotizmus, szuverenitás kérdése. 

 

„Jó reggelt Brüsszel!”

Orbán Viktor arról beszélt lapunknak, hogy a terve az, hogy Magyarország pontosan ismerje az érdekeit a helyzetét és megfelelő döntéseket hozzon.

Nekem van egy tervem, hogy Magyarország úgy vegyen részt ebben a nagy nemzetközi kavalkádban, hogy pontosan ismerjük az érdekeinket, ismerjük a helyzetet, és mindenki mást megelőzően hozzuk meg a megfelelő lépéseket. Én 2010 óta ezt csinálom. Migrációtól kezdve, alkotmánymódosítás, gazdasági rendszer, családtámogatás. Tehát ez nem egy intellektuális szórakozás, igyekszünk mindenkinél okosabb lenni, ez is egy célkitűzés, hanem létkérdés a magyarok számára. Ha időben nem érzed az összefüggést, baj lesz. Ez az első dolog. 

– mondta a kormányfő, aki a konkrétumokról úgy fogalmazott:

Miután vannak ellenfelek is a pályán, amit így még nem mondtunk el. Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. 

Hozzátette:

Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra szavukat adták az amerikaiak, hogy ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni. Ez nagyon fontos dolog, és abban az esetben, ha Magyarországot ilyen külső, mondjuk úgy, hogy spekulációs vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzzsal számíthatunk, így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt Brüsszel!

„A barátság fennáll”

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy Donald Trumppal való kapcsolatának előzményei alapján a magyar delegáció biztosan számíthatott arra, hogy barátságos közeg fogadja majd őket. 

Voltak a múltban balesetek

 - utalt a Biden-adminisztrációra -, de, amint a miniszterelnök fogalmazott, bíztak benne, hogy visszatér Donald Trump. 

Orbán Viktor hozzátette: a magyar-amerikai kapcsolatokat történelmi léptékű bűn vagy hiba nem terheli, még akkor sem, ha a történelem során akadtak keserű helyzetek, ideértette Budapest angolszász bombázását a második világháború alatt, illetve azt, hogy 1956-ban Amerika magunkra hagyott bennünket.

„De ez sem okozott olyan mély sebeket, hogy ellenségként tekintsünk egymásra” – mondta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a nemzetközi kapcsolatokat tekintve kevés olyan miniszterelnök van Európában, aki ne sértette volna már meg Trump elnököt, ne mondott volna bántó dolgokat, akár rosszindulatból. 

De a politikát is emberek csinálják

– tette hozzá Orbán Viktor, aki Donald Trumppal való viszonyának jellemzésére elmondta, hogy „a nehezebb pillanatokban mindig azt üzenték egymásnak, hogy számíthatnak egymásra, a barátság fennáll.” A tárgyalásokról szólva a miniszterelnök kiemelte: biztos volt abban, hogy ha fel tudja vetni a konfliktusok megoldását, hogy az jó a magyaroknak, de nem rossz az amerikaiaknak, akkor arra az elnök igent fog mondani. 

Mindenre igent mondott, ami nem rossz Amerikának, de jó nekünk

– fogalmazott Orbán Viktor. 

Lesz Budapesti Békecsúcs

Orbán Viktor elmondta, hogy több embert is meghívott, és a budapesti békecsúcs is az ilyen látogatások közé tartozik, amely szerinte meg fog történni. Arra kérdésre, hogy a Magyarország békepárti álláspontját hitelesíti-e az amerikai elnökkel közös platform, elmondta:

 nem tudja, szükség van-e arra, hogy bárki hitelesítse a magyar álláspontot. 

Annak mélyebb megerősítésből kell jönnie, részben morális, részben magyar nemzeti érdekből. 

Ezért talán nem ezt a szót használnám. Az biztos, hogy nagyon sokat segít

– tette hozzá Orbán Viktor hangsúlyozva, 

nagyon nehéz egy ekkora országnak, mint mi vagyunk azt mondani, hogy vagyunk itt 27-en, nekünk van igazunk, szerintünk ti tévedtek. A stratégiátok nem jó. Ami mi mondunk, az lenne a jó. Ez nem olyan egyszerű. Ami valamelyest segíti az én dolgomat, hogy ez egyszer már volt. A migráció ügyében. És most már mindenki tudja, hogy a magyaroknak volt igazuk. Tehát egynek lehet igaza huszonhat ellenében. Erre van egy példa. De azért ez vékony jég.

A kormányfő hozzátette: 

Nem csak egy migrációs példa mutatja, hogy igazunk lehet békeügyben is stratégiailag. Talán nem olyan badarság, amit mi mondunk, egy akkora világhatalom, amely a Nyugat vezető ereje, az Egyesült Államok is ugyanezt mondja. Akkor lehet, hogy ebben a magyar álláspontban mégis van valami igazság. Így sokkal könnyebb Európában ezt képviselnem. Nem mondom, hogy hitelesíti, de súlyt ad neki, könnyíti a dolgomat és komolyabban vehetővé teszi, talán ez a jó kifejezés.

A kormányfő felvetette, hogy ha Bidenék nyertek volna, akkor vajon Magyarország kitarthatott volna-e a békepárti álláspontja mellett anélkül, hogy nevetségessé, súlytalanná válna agy akár bele is bukott volna a magányosságba. 

Nem tudjuk a választ száz százalékos biztonsággal megadni, de könnyen lehet, hogy nem bírtuk volna ki. Tehát Trump elnök visszatérése a békepárti sarkába a ringnek, az fölért egy újraélesztéssel Magyarország számára

– mondta.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

