Orbán Viktor: Repülőinfó, második menet

„Repülőinfó, második menet” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Borítókép: (Forrás: Facebook)
„Repülőinfó, második menet” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Borítókép: (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor több fontos részletről is beszámolt a Trump–Orbán-csúcsról hazafelé tartó repülőgépen.
Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy légicsapást hajtottak végre Sebaa térségében, és ebben meghalt a Hezbollah terrorszervezet irányítása alatt működő Libanoni Ellenállási Brigád terrorszervezet két tagja.
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót.
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában beszélt az amerikai elnök Magyarországot és Orbán Viktort elismerő szavairól.
Orbán Viktor több fontos részletről is beszámolt a Trump–Orbán-csúcsról hazafelé tartó repülőgépen.
Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy légicsapást hajtottak végre Sebaa térségében, és ebben meghalt a Hezbollah terrorszervezet irányítása alatt működő Libanoni Ellenállási Brigád terrorszervezet két tagja.
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót.
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában beszélt az amerikai elnök Magyarországot és Orbán Viktort elismerő szavairól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.