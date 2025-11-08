Orbán ViktorTrump-Orbán-csúcsTrump

Orbán Viktor: Repülőinfó, második menet

A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg képeket, Washingtonból hazafelé tartva, a repülőn.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 22:16
„Repülőinfó, második menet” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. 

