Orbán Viktor az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykoráról beszélt

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Mi az Európai Unión belül kezelni fogjuk az ügyeinket. Igyekszem a lehető legalázatosabb maradni, de én vagyok Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket. És biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is túl fogjuk élni. Tehát a konfliktusainkat sikeresen fogjuk kezelni.

A magyar kormányfő még Washington felé tartva nyilatkozott lapunknak, az akkor még csak tervként említett új fejezetről a két ország közötti kapcsolatokban.

Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt fél évben kiiktattuk azokat a rossz és hibás intézkedéseket, amelyeket még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködésben

– jelentette ki Donald Trumppal való találkozója előtt Orbán Viktor. A találkozó során ezt a szándékot erősítette meg a miniszterelnök, amikor azt mondta:

Amire szükségünk van, az az, hogy megnyissuk az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát.

A sikeres tárgyalás után egyértelművé vált, a terv sikerült, új fejezet nyílt az amerikai–magyar kapcsolatokban.

Ezt megerősítette Egyesült Államok külügyminisztériumának közleménye is, amelyben úgy fogalmaztak:

Történelmi megállapodások születtek Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump vezetésével. A két ország kapcsolatai új magasságokba emelkedtek.

Orbán–Trump-találkozó: történelmi jelentőségű siker

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Amerika-szakértő szerint a washingtoni találkozó történelmi jelentőségű diplomáciai siker, amelynek legfontosabb eredménye, hogy Magyarország szankciómentességet kapott az amerikai energiapolitikában, így a rezsicsökkentés eredményeit sikerült megvédeni.

Magyarország a washingtoni csúcstalálkozó után még inkább felkerült a világpolitikai térképre. Ez Orbán Viktor személyes érdeme, hiszen a magyar miniszterelnök politikájára és állásfoglalásaira a világ minden pontján odafigyelnek

– mondta Fekete Rajmund a Magyar Nemzet podcastjében.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)