A kormányfő hozzátette: „Ez a legnagyobb támogatás, amit az Egyesült Államoktól kaphatunk. ”
Orbán Viktor az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykoráról beszélt
„Nem azért jöttem, hogy elnök urat arra kérjem, hogy kezelje az én vagy a mi konfliktusainkat az Európai Unióval. Ez a mi ügyünk. Mi meg fogjuk oldani. Amire szükségünk van, az az, hogy megnyissuk az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát” – fogalmazott a Fehér Házban Orbán Viktor.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Mi az Európai Unión belül kezelni fogjuk az ügyeinket. Igyekszem a lehető legalázatosabb maradni, de én vagyok Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket. És biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is túl fogjuk élni. Tehát a konfliktusainkat sikeresen fogjuk kezelni.
A magyar kormányfő még Washington felé tartva nyilatkozott lapunknak, az akkor még csak tervként említett új fejezetről a két ország közötti kapcsolatokban.
Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt fél évben kiiktattuk azokat a rossz és hibás intézkedéseket, amelyeket még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködésben
– jelentette ki Donald Trumppal való találkozója előtt Orbán Viktor. A találkozó során ezt a szándékot erősítette meg a miniszterelnök, amikor azt mondta:
Amire szükségünk van, az az, hogy megnyissuk az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát.
A sikeres tárgyalás után egyértelművé vált, a terv sikerült, új fejezet nyílt az amerikai–magyar kapcsolatokban.
Ezt megerősítette Egyesült Államok külügyminisztériumának közleménye is, amelyben úgy fogalmaztak:
Történelmi megállapodások születtek Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump vezetésével. A két ország kapcsolatai új magasságokba emelkedtek.
Orbán–Trump-találkozó: történelmi jelentőségű siker
Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Amerika-szakértő szerint a washingtoni találkozó történelmi jelentőségű diplomáciai siker, amelynek legfontosabb eredménye, hogy Magyarország szankciómentességet kapott az amerikai energiapolitikában, így a rezsicsökkentés eredményeit sikerült megvédeni.
Magyarország a washingtoni csúcstalálkozó után még inkább felkerült a világpolitikai térképre. Ez Orbán Viktor személyes érdeme, hiszen a magyar miniszterelnök politikájára és állásfoglalásaira a világ minden pontján odafigyelnek
– mondta Fekete Rajmund a Magyar Nemzet podcastjében.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
További Külföld híreink
Orbán-Trump találkozó
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Repülőinfó, második menet
Washington vagy amit akartok – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor a hazaúton elárulta, hogy ezerforintos benzináraktól és háromszoros gázszámláktól mentette meg a magyarokat a megállapodás
Orbán Viktor több fontos részletről is beszámolt a Trump–Orbán-csúcsról hazafelé tartó repülőgépen.
Több áldozata is van a légicsapásoknak Libanonban
Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy légicsapást hajtottak végre Sebaa térségében, és ebben meghalt a Hezbollah terrorszervezet irányítása alatt működő Libanoni Ellenállási Brigád terrorszervezet két tagja.
Bakondi György: Méltán lehetünk büszkék Donald Trump Magyarországról szóló nyilatkozataira
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában beszélt az amerikai elnök Magyarországot és Orbán Viktort elismerő szavairól.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Repülőinfó, második menet
Washington vagy amit akartok – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor a hazaúton elárulta, hogy ezerforintos benzináraktól és háromszoros gázszámláktól mentette meg a magyarokat a megállapodás
Orbán Viktor több fontos részletről is beszámolt a Trump–Orbán-csúcsról hazafelé tartó repülőgépen.
Több áldozata is van a légicsapásoknak Libanonban
Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy légicsapást hajtottak végre Sebaa térségében, és ebben meghalt a Hezbollah terrorszervezet irányítása alatt működő Libanoni Ellenállási Brigád terrorszervezet két tagja.
Bakondi György: Méltán lehetünk büszkék Donald Trump Magyarországról szóló nyilatkozataira
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában beszélt az amerikai elnök Magyarországot és Orbán Viktort elismerő szavairól.