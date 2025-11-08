AranykorOrbán ViktorOrbán-Trump-csúcsEgyesült Államok

Orbán Viktor az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykoráról beszélt

„Nem azért jöttem, hogy elnök urat arra kérjem, hogy kezelje az én vagy a mi konfliktusainkat az Európai Unióval. Ez a mi ügyünk. Mi meg fogjuk oldani. Amire szükségünk van, az az, hogy megnyissuk az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát” – fogalmazott a Fehér Házban Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 21:01
Orbán Viktor és Donald Trump Forrás: MTI
A kormányfő hozzátette: „Ez a legnagyobb támogatás, amit az Egyesült Államoktól kaphatunk. ”

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos 

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Mi az Európai Unión belül kezelni fogjuk az ügyeinket. Igyekszem a lehető legalázatosabb maradni, de én vagyok Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket. És biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is túl fogjuk élni. Tehát a konfliktusainkat sikeresen fogjuk kezelni.

A magyar kormányfő még Washington felé tartva nyilatkozott lapunknak, az akkor még csak tervként említett új fejezetről a két ország közötti kapcsolatokban.

Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt fél évben kiiktattuk azokat a rossz és hibás intézkedéseket, amelyeket még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködésben

 – jelentette ki Donald Trumppal való találkozója előtt Orbán Viktor. A találkozó során ezt a szándékot erősítette meg a miniszterelnök, amikor azt mondta:

Amire szükségünk van, az az, hogy megnyissuk az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát.

A sikeres tárgyalás után egyértelművé vált, a terv sikerült, új fejezet nyílt az amerikai–magyar kapcsolatokban. 

Ezt megerősítette Egyesült Államok külügyminisztériumának közleménye is, amelyben úgy fogalmaztak:

Történelmi megállapodások születtek Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump vezetésével. A két ország kapcsolatai új magasságokba emelkedtek.

 

Orbán–Trump-találkozó: történelmi jelentőségű siker

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Amerika-szakértő szerint a washingtoni találkozó történelmi jelentőségű diplomáciai siker, amelynek legfontosabb eredménye, hogy Magyarország szankciómentességet kapott az amerikai energiapolitikában, így a rezsicsökkentés eredményeit sikerült megvédeni.

Magyarország a washingtoni csúcstalálkozó után még inkább felkerült a világpolitikai térképre. Ez Orbán Viktor személyes érdeme, hiszen a magyar miniszterelnök politikájára és állásfoglalásaira a világ minden pontján odafigyelnek

 – mondta Fekete Rajmund a Magyar Nemzet podcastjében. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

 

Orbán Viktor a hazaúton elárulta, hogy ezerforintos benzináraktól és háromszoros gázszámláktól mentette meg a magyarokat a megállapodás 

