Donald Trump: Orbán Viktornak igaza volt a bevándorlás ügyében + videó

A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót, amelyhez azt írta: „lllegális migráció? Nulla! Zéró!”. A washingtoni találkozón a magyar kormányfőt méltatva Donald Trump úgy fogalmazott: tisztelnünk kellene Magyarországot és ezt a vezetőt nagyon.

2025. 11. 08. 19:51
Orbán Viktor Washingtonban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Azt gondolom, hogy tisztelnünk kellene Magyarországot és ezt a vezetőt nagyon, nagyon erősen, mert a bevándorlási ügyben igaza volt. Nézzék meg, mi történt Európában a bevándorlással. Emberek özönlenek Európába mindenfelé, és ez kárt okoz. A bűnözési ráta nagyon megnőtt. Sok rossz dolog történik. Náluk a bűnözési ráta nagyon alacsony. Nem értenek vele egyet, de valójában belső körökben, azt hiszem, talán egyetértenek. Igaza volt a bevándorlás ügyében. Ők tévedtek” – hangsúlyozta Donald Trump

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos

A kijelentésre Orbán Viktor is reagált. 

Csak hogy tisztázzuk: Magyarországon az illegális migráció száma így néz ki. Nulla. Nulla

– mondta a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

