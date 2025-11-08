Donald Trump: Orbán Viktornak igaza volt a bevándorlás ügyében + videó

„Azt gondolom, hogy tisztelnünk kellene Magyarországot és ezt a vezetőt nagyon, nagyon erősen, mert a bevándorlási ügyben igaza volt. Nézzék meg, mi történt Európában a bevándorlással. Emberek özönlenek Európába mindenfelé, és ez kárt okoz. A bűnözési ráta nagyon megnőtt. Sok rossz dolog történik. Náluk a bűnözési ráta nagyon alacsony. Nem értenek vele egyet, de valójában belső körökben, azt hiszem, talán egyetértenek. Igaza volt a bevándorlás ügyében. Ők tévedtek” – hangsúlyozta Donald Trump.

Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos