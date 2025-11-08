„Azt gondolom, hogy tisztelnünk kellene Magyarországot és ezt a vezetőt nagyon, nagyon erősen, mert a bevándorlási ügyben igaza volt. Nézzék meg, mi történt Európában a bevándorlással. Emberek özönlenek Európába mindenfelé, és ez kárt okoz. A bűnözési ráta nagyon megnőtt. Sok rossz dolog történik. Náluk a bűnözési ráta nagyon alacsony. Nem értenek vele egyet, de valójában belső körökben, azt hiszem, talán egyetértenek. Igaza volt a bevándorlás ügyében. Ők tévedtek” – hangsúlyozta Donald Trump.
Donald Trump: Orbán Viktornak igaza volt a bevándorlás ügyében + videó
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót, amelyhez azt írta: „lllegális migráció? Nulla! Zéró!”. A washingtoni találkozón a magyar kormányfőt méltatva Donald Trump úgy fogalmazott: tisztelnünk kellene Magyarországot és ezt a vezetőt nagyon.
A kijelentésre Orbán Viktor is reagált.
Csak hogy tisztázzuk: Magyarországon az illegális migráció száma így néz ki. Nulla. Nulla
– mondta a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
Orbán Viktor: Aranykor
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót.
Bakondi György: Méltán lehetünk büszkék Donald Trump Magyarországról szóló nyilatkozataira
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában beszélt az amerikai elnök Magyarországot és Orbán Viktort elismerő szavairól.
Kihaltnak hitt ragadozót lepleztek le a kamerák
Évtizedek után tértek vissza a folyami vidrák.
Halálos tűz pusztított egy parfümraktárban
Borzasztó tragédia történt.
