Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata új szintre lépett

„Donald J. Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök irányítása alatt az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata az együttműködés és az eredményesség terén új magasságokba emelkedett” – írja közleményében az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének szóvivői hivatala.

Orbán Viktor és Donald Trump vezetésével új korszakba léptek a magyar–amerikai kapcsolatok. Fotó: AFP/Saul Loeb

„Ez a partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén, valamint kereskedelmi partnerként és NATO-szövetségesként mindkét nemzet számára előnyös stratégiai célok előmozdítása melletti elkötelezettségen alapul” – áll a közleményben.

A hivatal egyúttal kiemelte: „Az alábbi eredmények kiváló példaként szolgálnak a Donald Trump elnök újraválasztása óta kialakult mély és széles körű kapcsolatra, valamint arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország 2026-ban örömmel tekint az amerikai függetlenség 250. évfordulójának megünneplése elé.”

Új amerikai–magyar energetikai partnerség

A nagykövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozat „kifejezi a szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködés előmozdítása érdekében, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását”.

Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország együttműködnek annak érdekében, hogy Budapest egy kialakulóban lévő közép-európai SMR-piac központjává váljon, új transzatlanti iparágat indítva útjára piacvezető amerikai nukleáris innovatív megoldások felhasználásával

– írja a diplomáciai képviselet közleményében.

A tegnapi ülésen Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi paksi atomerőmű számára. A megállapodás értéke pedig megközelítőleg 114 millió dollár.

A tegnap megkötött megállapodások kapcsán egyébként Orbán Viktor washingtoni sajtótájékoztatóján jelezte: a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. A miniszterelnök szerint ezzel ismét sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

Erősödnek a kulturális kapcsolatok is

A nagykövetség közleményében beszámolt továbbá a Magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállításáról, „a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett”. Emellett közölték, hogy az American Airlines, 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között, tovább erősítve ezzel a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

A megállapodások között szerepelt ezek mellett még egy sor kutatási és fejlesztési megállapodás is.

Ennek értelmében a magyar kormány egymillió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata lesz. Emellett a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központja (CIS) is megállapodást írt alá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök (Fotó: MTI)