Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata új szintre lépett

A tegnapi napon történelmi megállapodások születtek Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump vezetésével. Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége közleményében hangsúlyozta: a két ország kapcsolatai új magasságokba emelkedtek.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 08. 17:55
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
„Donald J. Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök irányítása alatt az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata az együttműködés és az eredményesség terén új magasságokba emelkedett” – írja közleményében az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének szóvivői hivatala. 

Orbán Viktor és Donald Trump vezetésével új korszakba léptek a magyar–amerikai kapcsolatok
Orbán Viktor és Donald Trump vezetésével új korszakba léptek a magyar–amerikai kapcsolatok. Fotó: AFP/Saul Loeb

„Ez a partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén, valamint kereskedelmi partnerként és NATO-szövetségesként mindkét nemzet számára előnyös stratégiai célok előmozdítása melletti elkötelezettségen alapul” – áll a közleményben. 

A hivatal egyúttal kiemelte: „Az alábbi eredmények kiváló példaként szolgálnak a Donald Trump elnök újraválasztása óta kialakult mély és széles körű kapcsolatra, valamint arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország 2026-ban örömmel tekint az amerikai függetlenség 250. évfordulójának megünneplése elé.”

Új amerikai–magyar energetikai partnerség

A nagykövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozat „kifejezi a szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködés előmozdítása érdekében, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását”. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország együttműködnek annak érdekében, hogy Budapest egy kialakulóban lévő közép-európai SMR-piac központjává váljon, új transzatlanti iparágat indítva útjára piacvezető amerikai nukleáris innovatív megoldások felhasználásával

– írja a diplomáciai képviselet közleményében. 

A tegnapi ülésen Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi paksi atomerőmű számára. A megállapodás értéke pedig megközelítőleg 114 millió dollár.

A tegnap megkötött megállapodások kapcsán egyébként Orbán Viktor washingtoni sajtótájékoztatóján jelezte: a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. A miniszterelnök szerint ezzel ismét sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. 

Erősödnek a kulturális kapcsolatok is

A nagykövetség közleményében beszámolt továbbá a Magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállításáról, „a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett”. Emellett közölték, hogy az American Airlines, 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között, tovább erősítve ezzel a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

A megállapodások között szerepelt ezek mellett még egy sor kutatási és fejlesztési megállapodás is. 

Ennek értelmében a magyar kormány egymillió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata lesz. Emellett a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központja (CIS) is megállapodást írt alá. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök  (Fotó: MTI)

