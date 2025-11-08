Orbán ViktorWashingtonDonald Trump

Orbán Viktor: Megvédtük a rezsicsökkentést

A magyar miniszterelnök hatodik alkalommal találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök Washingtonban a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol a megbeszélés előtti sajtótájékoztató során ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor pedig hangsúlyozta: elérkezett az ideje egy új aranykornak Magyarország és az Egyesült Államok között.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 08. 6:22
Donald Trump és Orbán Viktor
„Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban, amikor Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban. Orbán Viktor szerint elérkezett az ideje, hogy a két ország helyrehozza a Joe Biden okozta károkat. 

Donald Trump és Orbán Viktor a Fehér Ház előtt
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az előző demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.

Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek majd az amerikai elnökkel.

Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

Orbán Viktor újságírói kérdésre az energiabeszerzést nevezte meg az egyik olyan témának, amelyről szeretnének beszélni és elmagyarázni a következményeket a magyar emberek és a magyar gazdaság szempontjából.

Kifejtette: Magyarországot elsősorban csővezetéken látják el kőolajjal, ami kulcsfontosságú kérdés számunkra. Hozzátette: érdemes elválasztani a kőolaj és a földgáz kérdését, utóbbival fűtik a magyar háztartások 90 százalékát.

Elmondta: egy vezeték érkezik Törökországból és egy másik Horvátországból, ez utóbbi azonban kisméretű vezeték. A kőolajellátásra pedig érkezik egy vezeték Ukrajnán keresztül és van egy második, szintén Horvátországon keresztül – ismertette. Jelezte: szeretnék meggyőzni a horvát kormányt, hogy növelje meg ennek a kapacitását, de ez nem elegendő arra, hogy ellássák Magyarországot. Ha megtörténik a kapacitás-kiegészítés, akkor ez a vezeték nagyobb részt vállalhat az ellátásból – tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt: a Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti.

A magyar kormányfő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben. Kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren. Az nem kérdés, hogy ha akkoriban az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak hívják, akkor nem lenne háború Ukrajna és Oroszország között – szögezte le.

Úgy értékelt: az Egyesült Államok 2022-es nyomása nélkül az európaiak sem foglaltak volna el ilyen kemény álláspontot, többen is elutasították volna azt, hogy például humanitárius segítségen kívül mást is nyújtsanak. Azonban érkezett egy nagy nyomás az Egyesült Államok akkori kormánya részéről, hogy támogassák ezt a háborút, ezért van egy felelősségünk, hogy helyre kell hoznunk azt, ami ezen a ponton ment tönkre – mondta.

Hozzátette, megérti Donald Trump elkötelezettségét, hogy minden áron meg akarja állítani a háborút, ami nem lenne ilyen elmélyült konfliktus, ha az előző amerikai kormányzat nem fejtett volna ki ekkora nyomást Európára.

Orbán Viktor kiemelte, hogy szeretne hozzájárulni az amerikai elnök béketörekvéseihez, mert a nyugati világ nagyon komoly hibát követett el néhány évvel ezelőtt.

Arra a kérdésre, hogyan lehet nyomást gyakorolni az orosz elnökre, hogy a háború véget érjen, a magyar miniszterelnök azt mondta: vannak erről gondolatai, amelyeket megoszt majd az amerikai elnökkel.

Kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangsúlyozta azt is: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést. Hozzátette: az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.

Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: véleménye szerint Orbán Viktor az európai politikusokkal szemben nem követett el hibát a bevándorlás tekintetében. Európa azonban össze fog omlani a migráció súlya alatt. 

Orbán Viktor egy másik kérdésre tisztázni kívánta azt is, hogy a magyar az egyetlen olyan kormány Európában, amely modern, keresztény kormánynak tartja magát. Minden más kormány baloldali, liberális, és 2010 óta a magyar kormány mást próbál csinálni, mint ők, filozófiai és gyakorlati szinten egyaránt. Magyarország egészen különleges és egyedülálló sziget az európai liberális óceánban – fogalmazott.

A magyar miniszterelnök arra is kitért: nem kéri Donald Trumptól, hogy segítsen kezelni az uniós konfliktusokat, mert az a „mi feladatunk”. Leszögezte, azért vannak Washingtonban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát indítsák el. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy az EU-n belül „kezelni fogjuk az ügyeinket”.

Az amerikai elnök egyúttal jelezte: továbbra is szeretne Budapesten találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha ennek eljön az ideje. 

A tárgyalások után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közös sajtótájékoztatón számolt be az eredményekről.

A miniszterelnök elmondta: amikor beléptünk a Fehér Házba, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait.

Magyarországot sokra tartja, becsben is tartja, talán még a mi saját magunkról kialakított véleménynél is jobb véleménnyel van róluk, tud magyar neveket, akik sokat tettek az Egyesült Államok fejlődése érdekében, úgy gondol ránk, mint nem csak egy távoli ország, hanem amelynek az idekerült polgárai sok dicsőséget és eredményt hoztak az Egyesült Államoknak.

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal bejelentette:

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

A miniszterelnök elmondta, hogy megállapodás született a nukleáris energia területén. A Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris fejlesztésekbe, amire eddig nem volt példa. Ezeknek részét képezi majd a fűtőanyag vásárlás is. Orbán Viktor jelezte, hogy Paks II. ügyében is megállapodás született.

A Paks II. esetében a szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem teljes egészében eltörlik. Semmilyen akadály nem merült fel az amerikaiak részéről ezzel kapcsolatban – emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai fél Magyarország gazdasági stabilitásában érdekeltek, így sikerült egy új amerikai–magyar együttműködési rendszert kialakítani. A felek áttekintették a magyarországi amerikai befektetéseket, az amerikai elnöktől pedig azt kérte Orbán Viktor, hogy támogassa a további befektetéseket.

Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működés és 100 000 olyan honfitársunk van aki ezzel keresi meg magának és családjának a kenyerét –fogalmazott a miniszterelnök, valamint hozzátette: ezek a befektetések a magyar technológiai színvonalat is emelni fogják.

A miniszterelnök elmondta, Magyarország felajánlotta támogatását az Egyesült Államoknak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „ha szükséges, mindenben támogatni fogjuk az amerikai elképzeléseket a béke megteremtése érdekében az orosz–ukrán háborúban.” A kormányfő megerősítette:

A budapesti találkozót – amikor annak eljön az ideje – megtartják majd a magyar fővárosban.

Van valami, ami szerintem Magyarországon szinte mindannyiunk számára evidens. Lehet, hogy tévedek és nem olyan széles körben, mint ahogy azt én gondolom, de azt hiszem, hogy evidens. Ez úgy hangzik, hogy Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni. Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy elemezzük, mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek a kérdésre, hogy nyerhetnek-e az ukránok: hát, csodák vannak.

– fogalmazott a miniszterelnök a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy hogyan látja a miniszterelnök a béke esélyeit.

„Az amerikai elnököt érdekli az európai politika, hiszen mégis csak egy szövetségi táborhoz tartozunk. Én azt akartam világossá tenni, hogy nem kérek soha senkitől semmilyen külső segítséget ahhoz, hogy az európán belüli vitáinkat lefolytassuk” – válaszolt a miniszterelnök arra kérdésre, hogy mit értett az alatt, hogy ő majd rendezi a konfliktusait az Európai Unión belül. Egyúttal a miniszterelnök kiemelte: van elég saját nemzeti önerőnk ahhoz, hogy megnyerjük ezeket a vitákat.

A miniszterelnök a sajtótájékoztató végén kiemelte: az űrkutatás terén most megkötött magyar–amerikai együttműködés az egyik olyan dolog, amiről még sokat fogunk beszélni. Az energia fontos, azonban a jövő ipara egyértelműen máshol van – fogalmazott a miniszterelnök. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

