Orbán Viktor: Megvédtük a rezsicsökkentést

„Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban, amikor Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban. Orbán Viktor szerint elérkezett az ideje, hogy a két ország helyrehozza a Joe Biden okozta károkat.

Donald Trump és Orbán Viktor a Fehér Ház előtt

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az előző demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.

Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek majd az amerikai elnökkel.

Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

Orbán Viktor újságírói kérdésre az energiabeszerzést nevezte meg az egyik olyan témának, amelyről szeretnének beszélni és elmagyarázni a következményeket a magyar emberek és a magyar gazdaság szempontjából.