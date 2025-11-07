Így fogadta Orbán Viktort Donald Trump + videó

Orbán Viktor pénteken hivatalos munkalátogatásra érkezett a Fehér Házba. Az amerikai elnök fogadta a magyar miniszterelnököt.
Borítókép: Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Orbán Viktor pénteken hivatalos munkalátogatásra érkezett a Fehér Házba. Az amerikai elnök fogadta a magyar miniszterelnököt.
Borítókép: Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Zaklatás miatt ítélték el.
Hamarosan érkezünk – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
A szakértő értékelte az orosz–ukrán háború friss fejleményeit.
A Magyar Nemzet kérdésére válaszolt Donald Trump.
Zaklatás miatt ítélték el.
Hamarosan érkezünk – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
A szakértő értékelte az orosz–ukrán háború friss fejleményeit.
A Magyar Nemzet kérdésére válaszolt Donald Trump.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.