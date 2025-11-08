„Nem gazdag nagybácsi, szövetséges!”

A tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva elmondta, Magyarország úgy számíthat az Egyesült Államokra, mint szövetségesére és ez kölcsönös.

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter sajtótájékoztatón ismertette a washingtoni tárgyalás eredményeit. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Fischer Zoltán

Az amerikai vállalatok beruháznak Magyarországon, amihez mi támogatást adunk, mindemellett Magyarország vásárol védelmi ipari, űripari eszközöket az Egyesült Államoktól, de ez nem ilyen cserekereskedelem. Azon a világon már túl van, legalábbis remélem

– hangsúlyozta a miniszter. A külgazdasági és külügyminiszter korábban egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára.