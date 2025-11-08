„Nem gazdag nagybácsi, szövetséges!”

A tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva elmondta, Magyarország úgy számíthat az Egyesült Államokra, mint szövetségesére és ez kölcsönös.
Az amerikai vállalatok beruháznak Magyarországon, amihez mi támogatást adunk, mindemellett Magyarország vásárol védelmi ipari, űripari eszközöket az Egyesült Államoktól, de ez nem ilyen cserekereskedelem. Azon a világon már túl van, legalábbis remélem
– hangsúlyozta a miniszter. A külgazdasági és külügyminiszter korábban egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára.