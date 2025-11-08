MagyarországkülügyminiszterEgyesült Államokszövetséges

„Nem gazdag nagybácsi, szövetséges!”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé videót, amelyben arról kérdezték, volt-e kérése az amerikai félnek a szankciók alóli mentességért cserébe. A tárcavezető egyértelművé tette, nem volt ilyen, a két ország erős szövetségesként tekint egymásra.

2025. 11. 08. 19:05
Szijjártó Péter
A tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva elmondta, Magyarország úgy számíthat az Egyesült Államokra, mint szövetségesére és ez kölcsönös. 

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter sajtótájékoztatón ismertette a washingtoni tárgyalás eredményeit Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter sajtótájékoztatón ismertette a washingtoni tárgyalás eredményeit. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Fischer Zoltán

Az amerikai vállalatok beruháznak Magyarországon, amihez mi támogatást adunk, mindemellett Magyarország vásárol védelmi ipari, űripari eszközöket az Egyesült Államoktól, de ez nem ilyen cserekereskedelem. Azon a világon már túl van, legalábbis remélem

– hangsúlyozta a miniszter. A külgazdasági és külügyminiszter korábban egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára.

Borítókép: Szijjártó Péter Washingtonban (Fotó: MTI)

 

