Donald Trump: Orbán Viktor különleges ember + videó

Megtiszteltetés. Köszönöm Elnök úr – írta Orbán Viktor ahhoz a közösségi oldalán megosztott, videóhoz, amelyben Donald Trump elnök elismerően méltatta a magyar kormányfőt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 16:22
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
„Megtiszteltetés, hogy itt van a barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, fantasztikus munkát végez. Nagyon erős vezető az országában, de szeretett ember is” – ezekkel a szavakkal méltatta Orbán Viktort Donald Trump a Fehér Házban. 

Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Donald Trump és Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos

Az Egyesült Államok elnöke kiemelte:

Az emberek szeretik Viktort és azok, akik ismerik, szeretik. Remek országot irányít, nincs bűnözés nála, nincsenek olyan problémák nála, mint amilyenek vannak néhány másik országban, bár biztos van egy-két dolog, amiről én nem tudok, vagy talán jobb is, ha nem tudok róla.

Az amerikai elnök hozzátette:

Ő egy különleges ember, akit régóta ismerek.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban (Fotó: MTI)

Korlátlan időre kapott Magyarország mentességet a szankciók alól, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson

1
2
3
4
5
6
7
8

