„Megtiszteltetés, hogy itt van a barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, fantasztikus munkát végez. Nagyon erős vezető az országában, de szeretett ember is” – ezekkel a szavakkal méltatta Orbán Viktort Donald Trump a Fehér Házban.
Donald Trump: Orbán Viktor különleges ember + videó
Megtiszteltetés. Köszönöm Elnök úr – írta Orbán Viktor ahhoz a közösségi oldalán megosztott, videóhoz, amelyben Donald Trump elnök elismerően méltatta a magyar kormányfőt.
Az Egyesült Államok elnöke kiemelte:
Az emberek szeretik Viktort és azok, akik ismerik, szeretik. Remek országot irányít, nincs bűnözés nála, nincsenek olyan problémák nála, mint amilyenek vannak néhány másik országban, bár biztos van egy-két dolog, amiről én nem tudok, vagy talán jobb is, ha nem tudok róla.
Az amerikai elnök hozzátette:
Ő egy különleges ember, akit régóta ismerek.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban (Fotó: MTI)
Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata új szintre lépett
Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége is beszámolt a sikerről.
Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár
„Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez a miniszterelnök.
Korlátlan időre kapott Magyarország mentességet a szankciók alól, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson
Szijjártó Péter helyretette az álhírgyártókat.
Szánthó Miklós: Megtört a baloldal narratívája Washingtonban
Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzet podcastjében hangsúlyozta: a tegnapi tárgyalás a modern kori magyar történelem egyik legkiemelkedőbb pillanata volt.
