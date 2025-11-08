Kiderült, miről beszélgetett Orbán Viktor Donald Trumppal a színfalak mögött + videó

Új videót osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyből kiderült, hogy miről beszélgetett az amerikai elnökkel a Fehér Házban. Donald Trump után J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter üdvözölte a magyar miniszterelnököt. Az elnök pedig arról kérdezte őt, hány illegális bevándorló van Magyarországon, amire a miniszterelnök természetesen azt válaszolta: nulla. – Ezért szeretjük őt – hangzott el.

Orbán Viktor elárult néhány részletet abból, hogy miről beszélgetett Donald Trumppal

Trump arról is beszélt, hogy hamarosan választás lesz hazánkban.

Legutóbb, amikor támogattam, 30 ponttal nyert, tudjátok, most újra támogatom

– mondta kollégáinak az amerikai elnök.

A miniszterelnök átadta Donald Trumpnak hazánk ajándékát is, egy egyedi porcelántálat – amelyről az elnök azonnal egy fotót szeretett volna, hogy a képet elküldje feleségének, Melania Trumpnak.

