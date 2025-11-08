Orbán ViktorFehér HázDonald Trump

Kiderült, miről beszélgetett Orbán Viktor Donald Trumppal a színfalak mögött + videó

A miniszterelnök elárult néhány részletet arról, hogy miről beszélgetett az amerikai elnökkel. Orbán Viktor betekintést engedett a kulisszák mögé.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 13:28
Donald Trump és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új videót osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyből kiderült, hogy miről beszélgetett az amerikai elnökkel a Fehér Házban. Donald Trump után J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter üdvözölte a magyar miniszterelnököt. Az elnök pedig arról kérdezte őt, hány illegális bevándorló van Magyarországon, amire a miniszterelnök természetesen azt válaszolta: nulla. – Ezért szeretjük őt – hangzott el. 

Orbán Viktor elárult néhány részletet abból, hogy miről beszélgetett Donald Trumppal Forrás: Facebook
Orbán Viktor elárult néhány részletet abból, hogy miről beszélgetett Donald Trumppal
Forrás: Facebook

Trump arról is beszélt, hogy hamarosan választás lesz hazánkban.

Legutóbb, amikor támogattam, 30 ponttal nyert, tudjátok, most újra támogatom

– mondta kollégáinak az amerikai elnök. 

A miniszterelnök átadta Donald Trumpnak hazánk ajándékát is, egy egyedi porcelántálat – amelyről az elnök azonnal egy fotót szeretett volna, hogy a képet elküldje feleségének, Melania Trumpnak. 

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.