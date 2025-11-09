Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Orbán olyanokat tett, amiket Magyar most nem tehet” 

Dull Szabolcs
2025. 11. 09. 7:20
Dull Szabolcs, Facebook: „Orbán csupa olyan dolgot tett, amelyet Magyar Péternek most nem áll módjában tenni: Orbán együtt mutatkozott a világ egyik vezetőjével, aki barátsággal fogadta, és nyilvánosan maga mellé ültette; mentességet kapott a szankciók alól az olaj és Paks 2 esetében. Cserébe Magyarország gázt, fegyvereket és nukleáris technológiát is vesz, a tájékoztatás szerint nagyjából 466 milliárd forint értékben. Az Orbán–Trump deal mindenképpen siker Orbánnak és a Fidesznek, kérdés persze, hogy a választók mindennapi életére hogyan tudják majd lefordítani az eredményeket, és a választói preferenciákat mennyire tudja majd a Fidesz valójában befolyásolni ezzel.”

