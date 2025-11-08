Szijjártó Péter: Magyarország energiaellátása biztonságban van, a rezsicsökkentést megvédjük

„Az Egyesült Államokban a szankciókat ez a bizonyos OFAC rövidítésű szervezet veti ki és hajtja végre, ez a Pénzügyminisztérium alá tartozó intézmény. Ez az intézmény jogosult arra, hogy felmentést – General License, Examson, ahogy akarjuk – adjon szankciós intézkedések alól. A mai megállapodás arról szól, hogy a Török Áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik a szankciós kivétel” – fogalmazott.

A miniszter szerint ez szankciós mentesség azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is korlátozás nélkül vásárolhat földgázt és kőolajat ezen útvonalakon keresztül.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni.

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Hozzátette: „Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket, ebből egynek a benyújtása már megtörtént, a másikat pedig benyújtjuk a holnapi napon, ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik. Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen.”

A Magyarországi Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, így most felgyorsítjuk a beruházást és február legelején lent lesz az első beton a földben, ami azért jelentős, mert onnantól kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi szabályai szerint ez egy építés alatt álló atomerőműnek minősül, már nemzetközi jogilag is. Így néz ki tehát a történet

– húzta alá a tárcavezető.