Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában részletesen ismertette, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumához tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) döntése alapján Magyarország állandó mentességet kapott a szankciók alól a legfontosabb energiaellátási útvonalakat illetően.
Szijjártó Péter: Magyarország energiaellátása biztonságban van, a rezsicsökkentést megvédjük
Az Egyesült Államok állandó szankciós mentességet adott a Török Áramlat és a Barátság vezetéken zajló szállításokra, valamint a Paks II beruházásra – mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban. A döntés garantálja Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását.
„Az Egyesült Államokban a szankciókat ez a bizonyos OFAC rövidítésű szervezet veti ki és hajtja végre, ez a Pénzügyminisztérium alá tartozó intézmény. Ez az intézmény jogosult arra, hogy felmentést – General License, Examson, ahogy akarjuk – adjon szankciós intézkedések alól. A mai megállapodás arról szól, hogy a Török Áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik a szankciós kivétel” – fogalmazott.
A miniszter szerint ez szankciós mentesség azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is korlátozás nélkül vásárolhat földgázt és kőolajat ezen útvonalakon keresztül.
Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni.
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Hozzátette: „Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket, ebből egynek a benyújtása már megtörtént, a másikat pedig benyújtjuk a holnapi napon, ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik. Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen.”
A Magyarországi Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, így most felgyorsítjuk a beruházást és február legelején lent lesz az első beton a földben, ami azért jelentős, mert onnantól kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi szabályai szerint ez egy építés alatt álló atomerőműnek minősül, már nemzetközi jogilag is. Így néz ki tehát a történet
– húzta alá a tárcavezető.
A miniszter közölte: „A Török Áramlat földgázvezetéken tavaly 8,5 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, ennek egy részét Magyarországon, a másik részét Szlovákiában használták fel, barátság kőolajvezetéken pedig 5 millió tonna kőolaj érkezett. Tavaly nagyjából hasonló mennyiségű szállítások várhatók az idei esztendőben is.”
Tehát minden a Barátság kőolajvezetéken és minden a Török Áramlat vezetéken történő szállítás szankciós mentességet kap az Egyesült Államoktól. Ez technikai megoldása annak, amit a miniszterelnök úr önökkel ismertetett
– zárta nyilatkozatát a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
