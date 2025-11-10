Orbán Viktor washingtoni látogatása új korszakot nyitott Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában.
Brüsszel a partvonalról nézi, ahogy Trump és Orbán diktálják a tempót
Orbán Viktor washingtoni látogatása fordulópontot jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban. A miniszterelnök szerint most van a magyar–amerikai együttműködés aranykora, hiszen a két ország között kölcsönös tiszteleten alapuló megállapodások születnek. Miközben Donald Trump dicsérte Orbán Viktort a közel-keleti békecsúcson és a washingtoni tárgyalás során is, Brüsszel sorra kimarad a nemzetközi tárgyalásokból, és egyre inkább másodlagos szerepbe szorul.
Az unió nem egyenrangú fél
Az Európai Unió részéről szeptemberben Ursula von der Leyen borzalmas kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal – az unió legtöbb exporttermékére 15 százalékos alapvámot vezetett be az USA. Több szakértő is gazdasági kapitulációnak nevezte az esetet, hiszen az Európai Unió az Egyesült Államok egyik legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere. Ennek ellenére csak egy másodrangú megállapodást sikerült kiharcolni.
Az EU részéről nehéz megtalálni az erős oldalt ebben a megállapodásban. Az egyetlen pozitívum, hogy nem a korábban kilátásba helyezett 30 vagy 20 százalékos vám érvényesült.
További Külföld híreink
Brüsszel nem volt ott Egyiptomban
A közel-keleti békefolyamat legfontosabb fordulópontját, az Egyiptomban zajló tárgyalásokat az Európai Bizottság teljesen kihagyta. Brüsszel önként lemondott nemzetközi szerepéről, miközben Orbán Viktor és Donald Trump aktívan egyeztettek a térség stabilizálásáról. Az uniós külügyi főképviselőt sem hívták meg a tárgyalásokra, ami felér egy diplomáciai vereséggel. Von der Leyen távolmaradása sem véletlen, hanem egy folyamat eredménye: az uniós vezetés a béketeremtés helyett tovább húzná a háborút, ami tovább gyengíti Európa diplomáciai súlyát.
További Külföld híreink
Donald Trump Orbán Viktort azonban meghívta az egyiptomi békecsúcsra.
A magyar miniszterelnököt méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte. „Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.
Mivel Donald Trump jelenti az egyetlen reményt a nemzetközi politikában a békére, és mivel a miniszterelnök az az európai politikus, aki mindig a béke mellett állt, ezért nyilvánvalóan a béketeremtés lehetősége Ukrajnában kulcskérdés lesz
– mondta Szijjártó Péter. A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Az amerikai–magyar barátság győzelme.
Szijjártó Péter az Igazság órájában árul el kulisszatitkokat a washingoni tárgyalásokról
A külügyminiszter beszámolt arról, amit az amerikai–magyar csúcs eredményeiről, következményeiről és kulisszatitkairól tudni érdemes.
Orbán Viktor: Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl
„Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor a Donald Trumppal folytatott tárgyalása után.
Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó
A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-találkozóval.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Az amerikai–magyar barátság győzelme.
Szijjártó Péter az Igazság órájában árul el kulisszatitkokat a washingoni tárgyalásokról
A külügyminiszter beszámolt arról, amit az amerikai–magyar csúcs eredményeiről, következményeiről és kulisszatitkairól tudni érdemes.
Orbán Viktor: Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl
„Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor a Donald Trumppal folytatott tárgyalása után.
Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó
A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-találkozóval.