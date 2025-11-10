Brüsszel a partvonalról nézi, ahogy Trump és Orbán diktálják a tempót

Donald Trump Orbán Viktort azonban meghívta az egyiptomi békecsúcsra.

A magyar miniszterelnököt méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte. „Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.

Mivel Donald Trump jelenti az egyetlen reményt a nemzetközi politikában a békére, és mivel a miniszterelnök az az európai politikus, aki mindig a béke mellett állt, ezért nyilvánvalóan a béketeremtés lehetősége Ukrajnában kulcskérdés lesz

– mondta Szijjártó Péter. A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.