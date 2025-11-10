Donald TrumpWashingtonbékecsúcsOrbán ViktorTrump-Orbán-csúcsszankciókEgyesült Államok

Brüsszel a partvonalról nézi, ahogy Trump és Orbán diktálják a tempót

Orbán Viktor washingtoni látogatása fordulópontot jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban. A miniszterelnök szerint most van a magyar–amerikai együttműködés aranykora, hiszen a két ország között kölcsönös tiszteleten alapuló megállapodások születnek. Miközben Donald Trump dicsérte Orbán Viktort a közel-keleti békecsúcson és a washingtoni tárgyalás során is, Brüsszel sorra kimarad a nemzetközi tárgyalásokból, és egyre inkább másodlagos szerepbe szorul.

András János
2025. 11. 10. 8:46
Orbán Viktor és Donald Trump
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor washingtoni látogatása új korszakot nyitott Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában. 

Brüsszel a partvonalról nézi, ahogy Trump és Orbán diktálják a tempót
Brüsszel a partvonalról nézi, ahogy Trump és Orbán diktálják a tempót
Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC

Az unió nem egyenrangú fél

Az Európai Unió részéről szeptemberben Ursula von der Leyen borzalmas kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal – az unió legtöbb exporttermékére 15 százalékos alapvámot vezetett be az USA. Több szakértő is gazdasági kapitulációnak nevezte az esetet, hiszen az Európai Unió az Egyesült Államok egyik legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere. Ennek ellenére csak egy másodrangú megállapodást sikerült kiharcolni. 

Az EU részéről nehéz megtalálni az erős oldalt ebben a megállapodásban. Az egyetlen pozitívum, hogy nem a korábban kilátásba helyezett 30 vagy 20 százalékos vám érvényesült.

 

Brüsszel nem volt ott Egyiptomban

A közel-keleti békefolyamat legfontosabb fordulópontját, az Egyiptomban zajló tárgyalásokat az Európai Bizottság teljesen kihagyta. Brüsszel önként lemondott nemzetközi szerepéről, miközben Orbán Viktor és Donald Trump aktívan egyeztettek a térség stabilizálásáról. Az uniós külügyi főképviselőt sem hívták meg a tárgyalásokra, ami felér egy diplomáciai vereséggel. Von der Leyen távolmaradása sem véletlen, hanem egy folyamat eredménye: az uniós vezetés a béketeremtés helyett tovább húzná a háborút, ami tovább gyengíti Európa diplomáciai súlyát.

Donald Trump Orbán Viktort azonban meghívta az egyiptomi békecsúcsra.

A magyar miniszterelnököt méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte. „Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket. 

Mivel Donald Trump jelenti az egyetlen reményt a nemzetközi politikában a békére, és mivel a miniszterelnök az az európai politikus, aki mindig a béke mellett állt, ezért nyilvánvalóan a béketeremtés lehetősége Ukrajnában kulcskérdés lesz

– mondta Szijjártó Péter. A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Orbán-Trump találkozó

Menczer Tamás: Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu