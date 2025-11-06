Szijjártó Péter: Nem Magyarország van elszigetelve, hanem az Európai Unió

Két fő témacsoport köré sűrűsödik a tárgyalási tematika – mondta el az Origónak Szijjártó Péter Washington felé tartva. Mint ismert , Orbán Viktor és a magyar delegáció magyar idő szerint csütörtök este érkezett meg Washingtonba, ahol pénteken számos tárgyalás vár rájuk, Orbán Viktor pedig Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd.

A külgazdasági és külügyminiszter az Origónak kiemelte:

Mivel Donald Trump jelenti az egyetlen reményt nemzetközi politikában a békére, és mivel a miniszterelnök az az európai politikus, aki mindig a béke mellett állt, ezért nyilvánvalóan a béketeremtés lehetősége Ukrajnában kulcskérdés lesz.

A másik fontos témáról szólva Szijjártó Péter elmondta, ezek a gazdasági és energetikai együttműködést érintik.

Mindenki tudja, hogy ez az elefánt a porcelánboltban, hiszen Magyarország energiaellátása két fő vezetéken áll vagy bukik egy olaj és egy földgázvezetéken. A fizikai és a földrajzi realitás bizony azt diktálja, hogy ezen vezetékek nélkül az ország energiaellátása nem lehetséges. Az amerikaiak a földrajzi realitás és földrajzi valóságot értik, ellentétben az európaiakkal. Ezért én azt szeretném, hogyha holnap ebben is előre tudnánk lépni, hogy Magyarország energiabiztonságának garantálásához szükséges megállapodást, egyetértést sikerülne elérni

– emelte ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter arról is beszélt, a gazdasági együttműködés tekintetében már van egy nagy siker, hiszen az idei évben megdől a Magyarországra irányuló amerikai beruházások rekordja egy év alatt.

Az elmúlt 11 évben, amióta a külgazdasági és külügy egy tárcához tartozik, azóta még soha nem jött egy év leforgása alatt annyi beruházás Amerikából Magyarországra, mint idén. Az év hátralévő időszakában is mintegy 100 milliárd forintnyi amerikai beruházás várható

– emlékeztetett, és hozzátette, ezekről a végleges megállapodásokat szeretné, hogyha minél előbb meg tudnák kötni. Az orvostechnika, az informatika, az elektronika terén érkeznek leginkább ezek a beruházások magas hozzáadott értékkel, „tehát fenn tudjuk tartani azt, hogy az amerikaiak továbbra is a harmadik legnagyobb beruházói közösség Magyarországon, ez egy nagy siker” – mondta.